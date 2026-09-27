இங்கிலாந்து vs இலங்கை | டி20 தோல்விக்கு ஒருநாள் தொடரில் பதிலடி கொடுக்குமா இலங்கை?
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 82 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், இங்கிலாந்து அணி 40 போட்டிகளிலும், இலங்கை அணி 38 போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன.
Published : September 27, 2026 at 12:37 PM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் 3ஆவது மற்றும் இறுதி ஒருநாள் போட்டி இன்று லண்டன் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
இலங்கை கிரிக்கெட் அணி இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட சர்வதேச ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இந்தத் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மிக முக்கியமான 3ஆவது மற்றும் இறுதி ஒருநாள் போட்டி இன்று லண்டனில் உள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தி கியா ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
முன்னதாக செஸ்டர்-லீ-ஸ்ட்ரீட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில், ஆல்-ரவுண்டர் வில் ஜாக்ஸின் அபார பந்துவீச்சால் இங்கிலாந்து அணி 89 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதனால் இங்கிலாந்து எளிதாகத் தொடரைக் கைப்பற்றும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், லீட்ஸ் மைதானத்தில் நடந்த 2-வது போட்டியில் இலங்கை அணி பலத்த பதிலடி கொடுத்தது.
தற்போது இரு அணிகளும் தலா ஒரு போட்டியில் வெற்றி பெற்று தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளது. இதனால் இந்தப் போட்டியில் எந்த அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்து, ஒருநாள் தொடரைக் கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
Putting in the yards ahead of tomorrow’s series decider 💪 pic.twitter.com/EwbUA1Rfi1— England Cricket (@englandcricket) September 26, 2026
இரு அணிகளின் பலம்
ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி, தங்களது சொந்த மண்ணில் இந்த கோடைகால சர்வதேச சீசனை ஒரு கோப்பையுடன் நிறைவு செய்ய தீவிரமாக உள்ளது. ஜோ ரூட், பென் டக்கெட், ஜோஸ் பட்லர் மற்றும் டாம் பான்டன் ஆகியோரின் அதிரடி பேட்டிங்கும், ஜோப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன் ஆகியோரின் வேகப்பந்துவீச்சும் இங்கிலாந்து அணிக்கு பெரும் பலமாக உள்ளது.
மறுபுறம், டி20 தொடரை 0-3 என்ற கணக்கில் இழந்த குசல் மெண்டிஸ் தலைமையிலான இலங்கை அணி, ஒருநாள் தொடரைக் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் இப்போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. குசல் மெண்டிஸ், பதும் நிஸ்ஸங்க, கமிந்து மெண்டிஸ் பேட்டிங்கிலும்; துனித் வெல்லாலகே, தில்ஷான் மதுஷங்கா ஆகியோர் பந்துவீச்சிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அந்த அணிக்கு நம்பிக்கையை அளிக்கிறது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 82 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் சந்தித்துள்ளன. இதில் இங்கிலாந்து அணி 40 போட்டிகளிலும், இலங்கை அணி 38 போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. மீதமுள்ள போட்டிகளில் 3 போட்டிகள் மழையினால் எவ்வித முடிவும் இன்றி கைவிடப்பட்ட நிலையில், 1 போட்டி 'டை' இல் முடிவடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Decider Day is HERE! 🇱🇰🔥— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 27, 2026
1–1. Winner takes all. Time to roar at The Oval! 💪#ENGvSL #SriLankaCricket pic.twitter.com/vqxxJsUKeI
நேரலை விவரம்
இங்கிலாந்து - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான 3ஆவது ஒருநாள் போட்டி லண்டனில் உள்ள ஓவல் மைதானத்தில் இன்று மதியம் 3 மணிக்குத் தொடங்குகிறது. இந்திய ரசிகர்கள் இந்தப் போட்டியை சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையாகக் காண முடியும். அதேபோல் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்திலும் இந்தப் போட்டி நேரலையில் ஒளிபரப்பாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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உத்தேச லெவன்
இங்கிலாந்து அணி: டாம் பான்டன், பென் டக்கெட், ஜோ ரூட், ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், வில் ஜாக்ஸ், ரெஹான் அகமது, ஜேமி ஓவர்டன், கஸ் அட்கின்சன், ஜோப்ரா ஆர்ச்சர், ஜோஷ் டங்கு.
இலங்கை அணி: பதும் நிஷங்க, கமிந்து மெண்டிஸ், குசல் மெண்டிஸ் (கேப்டன்), பவன் ரத்நாயக்க, சரித் அசலங்க, ஜனித் லியனகே, துனித் வெல்லாலகே, கொலம்பகே, இஷான் மலிங்க, அசிதா பெர்னாண்டோ, தில்ஷான் மதுஷங்கா.