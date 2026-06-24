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இங்கிலாந்து vs நியூசிலாந்து: கோப்பையைக் கைப்பற்றப்போவது யார்? நாளை தொடங்கும் 3ஆவது டெஸ்ட்

டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் இதுவரை 117 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன நிலையில், அதில் இங்கிலாந்து அணி 55 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.

இங்கிலாந்து vs நியூசிலாந்து
இங்கிலாந்து vs நியூசிலாந்து (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 8:33 PM IST

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Updated : June 24, 2026 at 8:40 PM IST

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ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான டெஸ்ட் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி, நாளை நாட்டிங்ஹாமில் நடைபெறவுள்ளது.

இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி, தற்போது 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 115 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரண்டாவது டெஸ்டில் நியூசிலாந்து அணி 253 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அசத்தல் வெற்றி பெற்று தொடரை 1-1 என சமன் செய்துள்ளது.

இந்த வெற்றியின் மூலம், 3 போட்டிகள் கொண்ட இந்த டெஸ்ட் தொடர் தற்போது 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளது. இதையடுத்து, தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி, நாளை (ஜூன் 25) நாட்டிங்ஹாமில் உள்ள டிரெண்ட் பிரிட்ஜ் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. இப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணியே தொடரைக் கைப்பற்றும் என்பதால், ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

இங்கிலாந்து அணி

இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியத்தின் ஒழுங்கு நடவடிக்கையிலிருந்து மீண்டுள்ள பென் ஸ்டோக்ஸ், மீண்டும் டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். அத்துடன் கஸ் அட்கின்சனும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது அணிக்குப் பெரும் சாதகமாக அமைந்துள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் ஜோ ரூட், ஹாரி புரூக், பென் டக்கெட் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜோஷ் டங்க் மற்றும் சோயப் பஷீர் ஆகியோரும் இடம் பெற்றிருப்பது அணிக்குப் பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

நியூசிலாந்து அணி

மறுபக்கம், டாம் லாதம் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி, இரண்டாவது டெஸ்டில் பெற்ற இமாலய வெற்றியின் உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளக் களமிறங்குகிறது. நியூசிலாந்து அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் டெவான் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, டாம் பிளெண்டல் ஆகியோருடன் ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் ஆகியோர் ஃபார்மில் இருப்பது அணிக்குப் பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல், பந்துவீச்சில் மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன் மற்றும் வில்லியம் ஓ ரூர்க் ஆகியோர் தொடர்ந்து சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்து வருவது அணிக்குக் கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளது.

நேருக்கு நேர்

டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் இதுவரை 117 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இங்கிலாந்து அணி 55 போட்டிகளிலும், நியூசிலாந்து அணி 15 போட்டிகளிலும் வெற்றிபெற்றுள்ளன. மேற்கொண்டு 47 டெஸ்ட் போட்டிகள் டிராவில் முடிவடைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

நேரலை தகவல்கள்

இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இப்போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சியில் நேரலையில் காண முடியும். அதேசமயம், ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் இப்போட்டியைக் கண்டு ரசிக்கலாம். இந்திய நேரப்படி மதியம் 3.30 மணிக்கு ஆட்டம் தொடங்கவுள்ள நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மதியம் 3 மணிக்கு நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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உத்தேச லெவன்

இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவன்: பென் டக்கெட், எமிலியோ கே, ஜேக்கப் பெத்தல், ஜோ ரூட், ஹாரி ப்ரூக், ஜேமி ஸ்மித், பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), கஸ் அட்கின்சன், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜோஷ் டங், ஷோயப் பஷீர்

நியூசிலாந்து உத்தேச லெவன்: டாம் லேதம் (கேப்டன்), டெவான் கான்வே, ஹென்றி நிக்கோலஸ், ரச்சின் ரவீந்திரா, டேரில் மிட்செல், டாம் பிளெண்டல், கிளென் பிலிப்ஸ், நாதன் ஸ்மித், கைல் ஜேமிசன், மேட் ஹென்றி, வில்லியம் ஓ ரூர்க்.

Last Updated : June 24, 2026 at 8:40 PM IST

TAGGED:

ENGLAND VS NEW ZEALAND
ENG VS NZ DECIDER
NOTTINGHAM TEST
இங்கிலாந்து VS நியூசிலாந்து
BEN STOKES

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