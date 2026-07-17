ETV Bharat / sports

ஜோ ரூட்டின் கிளாசிக் இன்னிங்ஸ்: இந்தியாவை வீழ்த்தி தொடரைச் சமன் செய்தது இங்கிலாந்து!

இந்த போட்டியில் சிறப்பான பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்குக் காரணமாக இருந்த ஜோ ரூட் ஆட்டநாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

ஜோ ரூட்
ஜோ ரூட் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 9:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: இந்திய அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றதுடன், 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ளது.

இந்தியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று கார்டிஃபில் உள்ள சோபியா கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி புரூக் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தார். இப்போட்டிக்கான பிளேயிங் லெவனில் இந்திய அணியில் இஷான் கிஷனும், இங்கிலாந்து தரப்பில் சாகிப் மஹ்மூத் மற்றும் கஸ் அட்கின்சன் ஆகியோரும் சேர்க்கப்பட்டனர்.

இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணியில், அதிரடியாகத் தொடங்கிய கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 31 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து தொடக்க வீரர் ரோஹித் சர்மா 26 ரன்களுக்கும், இஷான் கிஷன் ஒரு ரன்னுக்கும் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகள் சரிந்ததால் தடுமாறிய இந்திய அணியை, விராட் கோலி மற்றும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இணை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தது.

அதன்பின் பொறுப்புடன் அரைசதத்தைப் பதிவு செய்த விராட் கோலி 65 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்ஸர் படேல், ஷிவம் தூபே, குர்னூர் பிரார் ஆகியோர் இங்கிலாந்தின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அணியின் கடைசி நம்பிக்கையாக இருந்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் 66 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.

இறுதியில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஓரளவுக்கு தாக்குப்பிடித்து 20 ரன்களைச் சேர்த்தார். இதன் காரணமாக இந்திய அணி 44 ஓவர்களில் 233 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஆல் அவுட்டானது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் மற்றும் கஸ் அட்கின்சன் தலா 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினர். பின்னர் 234 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.

தொடக்க வீரர் பென் டக்கெட் எதிர்கொண்ட முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்து வெளியேறினார். மற்றொரு தொடக்க வீரரான ஜேக்கப் பெத்தெலும் 4 ரன்களில் நடையைக் கட்ட, இங்கிலாந்து அணி 15 ரன்களுக்குள் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து திணறியது. தொடக்க வீரர்கள் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்த பின், அனுபவ வீரர் ஜோ ரூட் ஒருபுறம் நங்கூரம் போல் நிலைத்து நின்று விளையாடினார்.

ஆனால், மறுபுறம் களமிறங்கிய கேப்டன் ஹாரி புரூக் 16 ரன்களிலும், சாம் கரண் 26 ரன்களிலும், ஜோஸ் பட்லர் 17 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்து வெளியேறினர். விக்கெட்டுகள் சரிந்த போதிலும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ஜோ ரூட் அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். பின்னர் அவருடன் இணைந்த வில் ஜேக்ஸ் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.

வில் ஜேக்ஸ் 30 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த கஸ் அட்கின்சன் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இங்கிலாந்தை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றார். ஜோ ரூட் சதத்தைப் பதிவு செய்ய ஒரு ரன் மட்டுமே தேவைப்பட்ட நிலையிலும், சுயநலமின்றி அணியின் வெற்றியை மட்டுமே குறிக்கோளாகக் கொண்டு விளையாடினார். இறுதியில் ஜோ ரூட் 99 ரன்களுடனும், கஸ் அட்கின்சன் 23 ரன்களுடனும் களத்தில் இருந்து அணியை வெற்றிபெற வைத்தனர்.

இதையும் படிங்க:

இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 44.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி, 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை இங்கிலாந்து அணி 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ளது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்குக் காரணமாக இருந்த ஜோ ரூட் ஆட்டநாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

TAGGED:

INDIA VS ENGLAND
GUS ATKINSON
JOE ROOT
ஜோ ரூட்
INDIA VS ENGLAND ODI SERIES 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.