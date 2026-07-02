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உலக சாதனை படைத்த அபிஷேக் சர்மா; இந்தியா vs இங்கிலாந்து டி20 போட்டி மழையால் ரத்து!

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 189 ரன்கள் குவித்திருந்த நிலையில், பலத்த மழை காரணமாக ஆட்டம் பாதியிலேயே கைவிடப்பட்டது.

அபிஷேக் சர்மா
அபிஷேக் சர்மா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 9:43 AM IST

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ஹைதராபாத்: சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் போட்டிகளில் மிகக் குறைந்த பந்துகளை எதிர்கொண்டு வேகமாக 100 சிக்ஸர்களை விளாசிய வீரர் என்ற எவின் லூவிஸின் சாதனையை அபிஷேக் சர்மா முறியடித்துள்ளார்.

இங்கிலாந்து-இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20 போட்டி நேற்று செஸ்டர்-லீ-ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள ரிவர்சைடு மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தார். அதன்படி தொடக்க வீரர்களாக சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா களமிறங்கினர். இதில் சஞ்சு சாம்சன் ஒரு ரன்னிலும், அடுத்து வந்த இஷான் கிஷன் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

அதேசமயம் மறுபக்கம் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த அபிஷேக் சர்மா 20 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்த நிலையில், 6 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 59 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய திலக் வர்மா 13 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மற்றும் ஷிவம் தூபே அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

இதில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இந்திய அணியின் கேப்டனாக தனது முதல் அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். பின்னர் 5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 68 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஷிவம் தூபே 2 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 42 ரன்களைச் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 189 ரன்களை எடுத்தது.

இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் சாகிப் மஹ்மூத் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். அதன் பின் இங்கிலாந்து அணி இலக்கை நோக்கி களமிறங்க இருந்த சூழலில் மழை பெய்த காரணத்தால் போட்டி தொடர்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. பின்னர் தொடர்ந்து மழை நீடித்த காரணத்தால், இங்கிலாந்து-இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டி20 போட்டி பாதியில் கைவிடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

அபிஷேக் சர்மா உலக சாதனை

இந்நிலையில், இப்போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடிய அபிஷேக் சர்மா சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் சில சாதனைகளை படைத்துள்ளார். அந்த வகையில் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் போட்டிகளில் மிகக் குறைந்த பந்துகளை எதிர்கொண்டு வேகமாக 100 சிக்ஸர்களை விளாசிய வீரர் என்ற எவின் லூவிஸின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார். முன்னதாக எவின் லூயிஸ் 789 பந்துகளில் இச்சாதனையை படைத்த நிலையில், அபிஷேக் சர்மா 785 பந்துகளில் 100 சிக்ஸர்களை விளாசி புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.

அதிவேகமாக 100 சிக்ஸர்களை அடித்த வீரர்கள் (பந்துகள் அடிப்படையில்)

  • 785 - அபிஷேக் சர்மா
  • 789 - எவின் லூயிஸ்
  • 871 - ஃபின் ஆலன்
  • 931 - டிம் டேவிட்
  • 963 - காலின் முன்ரோ
  • 1007 - சூர்யகுமார் யாதவ்

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இதுதவிர்த்து, சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 20 பந்துகளுக்குள் 5 முறை அரைசதம் அடித்த உலகின் முதல் வீரர் என்ற தனித்துவ சாதனையையும் அபிஷேக் சர்மா பெற்றுள்ளார். இங்கிலாந்து மண்ணில் அதிவேக அரைசதம் அடித்த இந்திய வீரர் என்ற கேஎல் ராகுலின் சாதனையையும் முறியடித்தார். இதற்கு முன் கேஎல் ராகுல் 27 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அபிஷேக் சர்மா 20 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.

TAGGED:

INDIA ENGLAND T20 SERIES
ABHISHEK SHARMA
SHREYAS IYER
இந்தியா VS இங்கிலாந்து
ENGLAND VS INDIA

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