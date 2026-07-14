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முதல் ஒருநாள் போட்டி: டாஸ் வென்று பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது இங்கிலாந்து; அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு இடமில்லை!

காயம் காரணமாக ஆஃப்கானிஸ்தான் ஒருநாள் தொடரைத் தவறவிட்டிருந்த விராட் கோலி தற்போது முழு உடற்தகுதியை எட்டியுள்ளதுடன் பிளேயிங் லெவனிற்கும் திரும்பியுள்ளார்.

ஹாரி புரூக்
ஹாரி புரூக் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 14, 2026 at 3:22 PM IST

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ஹைதராபாத்: எஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்திய அணிக்கு எதிரான முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில், இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி புரூக் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளார்.

இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி தற்சமயம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது ஒருநாள் போட்டி பர்மிங்ஹாமில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் இடம் கிடைத்துள்ளது. முன்னதாக காயம் காரணமாக ஆஃப்கானிஸ்தான் ஒருநாள் தொடரைத் தவறவிட்டிருந்த விராட் கோலி தற்போது முழு உடற்தகுதியை எட்டியுள்ளதுடன் பிளேயிங் லெவனிற்கும் திரும்பியுள்ளார். மேலும் குர்நூர் பிரார் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.

மறுபக்கம் இங்கிலாந்து அணி மூன்று வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் மற்றும் மூன்று சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. ஏற்கெனவே இந்திய அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 4-0 என்ற கணக்கில் இழந்து தோல்வியைச் சந்தித்தது. இதனால் அந்த தோல்விக்கான பதிலடியை இந்த தொடரில் கொடுக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

பிளேயிங் லெவன்

இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவன்: ஜேக்கப் பெத்தல், பென் டக்கெட், ஜோ ரூட், ஹாரி ப்ரூக் (கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், சாம் கரன், வில் ஜாக்ஸ், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், லியாம் டாசன், ஜோஷ் டங், அடில் ரஷித்.

இந்தியா பிளேயிங் லெவன்: ரோஹித் சர்மா, ஷுப்மான் கில்(கேப்டன்), விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கே.எல். ராகுல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், குர்னூர் பிரார், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, பிரசித் கிருஷ்ணா.

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நேருக்கு நேர்

இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் இதுவரை 110 ஒருநாள் சர்வதேசப் போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 61 போட்டிகளில் அபார வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. மறுபுறம் இங்கிலாந்து அணி 44 போட்டிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், 5 போட்டிகளில் முடிவேதும் எட்டப்படவில்லை.

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