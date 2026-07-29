சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார் பிரேசிலின் 'கோல் நாயகன்' நெய்மர் ஜூனியர்
பிரேசில் அணிக்காக என் இரத்தத்தையும் உயிரையும் கொடுத்து விளையாடினேன்; இப்போது எனது சர்வதேச பயணம் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது என்று நெய்மர் ஜூனியர் கூறியுள்ளார்.
Published : July 29, 2026 at 4:15 PM IST
ஹைதராபாத்: கால்பந்து ஜாம்பவானும், பிரேசில் அணியின் வரலாற்றில் அதிக கோல்களை அடித்த நட்சத்திர வீரருமான நெய்மர் ஜூனியர், சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
உலகெங்கிலும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரானது அண்மையில் கோலாகலமாக நடைபெற்று முடிந்தது. இத்தொடரின் பரபரப்பான இறுதிப் போட்டியில், பலம் வாய்ந்த அர்ஜென்டினா அணியை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் மகுடத்தைச் சூடியது. இதன் மூலம் ஸ்பெயின் அணி இரண்டாவது முறையாக உலகக் கோப்பையைக் கைப்பற்றி புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.
அதேசமயம், இந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்று ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முன்னாள் சாம்பியனான பிரேசில் அணி, காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றான 'ரவுண்ட் ஆஃப் 16' ஆட்டத்தில் நார்வே அணியிடம் 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவி தொடரிலிருந்து வெளியேறியது. ஐந்து முறை உலக சாம்பியனான பிரேசில் அணியின் நட்சத்திர வீரர் நெய்மர் ஜூனியர் தனது நாட்டுக்காக விளையாடிய கடைசி சர்வதேச ஆட்டமாகவும் இது அமைந்தது.
ஏனெனில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நெய்மர் ஜூனியர் கடுமையான காயம் காரணமாக சர்வதேச போட்டிகளில் பங்கேற்க முடியாமல் பெரும் அவதிக்குள்ளானார். தீவிர சிகிச்சைகளுக்குப் பிறகு தனது உடற்தகுதியை மீட்டெடுத்து, நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் அவர் கம்பேக் கொடுத்திருந்தார். இருப்பினும், துரதிர்ஷ்டவசமாக இத்தொடரின் முதல் சில போட்டிகளிலும் அவரால் முழுமையாக விளையாட முடியாமல் போனது. அதன் பின்னர், அவர் மாற்று வீரராகக் களமிறங்கி ஒரு சில போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி வந்தார்.
2026 ✅— FIFA (@FIFAcom) July 29, 2026
2022 ✅
2018 ✅
2014 ✅
Neymar joins Pelé as the only Brazilians to score at four different editions of the @FIFAWorldCup 🇧🇷 pic.twitter.com/dXle0cxtYR
இந்நிலையில் தான், அடுத்தடுத்து ஏற்படும் காயம் மற்றும் தொடர் உடற்தகுதிப் பிரச்சினைகள் காரணமாகப் பெரும் சவால்களை எதிர்கொண்டு வந்த நெய்மர் ஜூனியர், இன்று சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். கோபா சுடமெரிகானா தொடரில் வெனிசுலாவின் யுனிவர்சிடாட் சென்ட்ரல் அணிக்கு எதிராக சாண்டோஸ் அணி 4-2 என்ற கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்ற பிறகு, நெய்மர் தனது இந்த ஓய்வு முடிவை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
தனது ஓய்வு குறித்து பேசிய நெய்மர், "தேசிய அணியுடனான எனது காலம் இத்துடன் முடிந்துவிட்டது. நான் பிரேசில் அணிக்காகச் சரித்திரம் படைத்துவிட்டேன், அங்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் பெருமையாகவும் இருந்தேன். மஞ்சள் நிற ஜெர்சிக்காக (பிரேசில் அணிக்காக) என் இரத்தத்தையும், என் உயிரையும் கொடுத்து எப்போதுமே களத்தில் போராடினேன். ஆனால், இப்போது எனது சர்வதேச பயணம் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது" என்று உருக்கமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரேசில் தேசிய அணிக்காக பீலே போன்ற மாபெரும் ஜாம்பவான்களை முந்தி, வரலாற்றிலேயே அதிக கோல்களை அடித்த வீரர் என்ற இமாலய சாதனையுடன், பல உலகக் கோப்பைகள், கோபா அமெரிக்கா தொடர்கள் மற்றும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பிரேசிலைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி பல வெற்றிகளை நெய்மர் தேடித்தந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து விடைபெற்றுள்ள நெய்மர், தற்போது தனது சொந்த கிளப் அணியான சாண்டோஸ் அணியில் முழு கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.
சமீபத்தில் கிளப் லீக் போட்டி ஒன்றிற்குப் பிறகு, சக இளம் வீரர்களை நெய்மர் கடுமையாக விமர்சித்து மிரட்டியதாக செய்திகள் வெளியாகி சர்ச்சயை ஏற்படுத்தின. அதுகுறித்துப் பேசிய அவர், "இதுபோன்ற ஆதாரமற்ற கதைகள் சமூகத்தில் பரவுவது வருத்தமாகவும் எரிச்சலாகவும் இருக்கிறது. இதில் என் தரப்பில் எந்தத் தவறும் இல்லை. அணியின் தரத்தை மேலும் உயர்த்த வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்தில் மட்டுமே ஒரு கேப்டனாக நான் வீரர்களிடம் பேசினேன்.
The end of an era 😢— GOAL (@goal) July 29, 2026
Neymar has no regrets about his contribution to the Brazil national cause after years of carrying the hopes of a nation 🇧🇷
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இவ்வளவு கவனக்குறைவாக விளையாடி, கையில் இருந்த வெற்றியை எளிதாக நழுவவிடக் கூடாது என்றுதான் கூறினேன். ஒரு அணியின் கேப்டனாக சக வீரர்களை நல்வழிப்படுத்த எனக்கு அதற்கான முழு உரிமை உள்ளது" என்று விளக்கமளித்துள்ளார். மைதானத்திற்கு வெளியே இதுபோன்ற பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியிலும், சாண்டோஸ் அணி கோபா சுடமெரிகானா தொடரின் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறுவதற்கு நெய்மர் களத்தில் மிக முக்கியப் பங்காற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.