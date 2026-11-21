எமர்ஜிங் ஆசிய கோப்பை 2026| நேபாளை 26 ரன்களுக்கு சுருட்டிய இந்தியா; 306 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பிரம்மாண்ட வெற்றி!
இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய பிரின்ஸ் யாதவ் 5 விக்கெட்டுகளையும், ஹர்ஷித் ராணா 4 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.
Published : November 21, 2026 at 7:29 AM IST
ஹைதராபாத்: எமர்ஜிங் ஆசிய கோப்பை 2026 தொடரின் லீக் ஆட்டத்தில், நேபாள அணியை வெறும் 26 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் செய்து, இந்தியா ‘ஏ’ அணி 306 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பிரம்மாண்ட வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ACC) நடத்தும் 'எமர்ஜிங் ஆசிய கோப்பை 2026' கிரிக்கெட் தொடரானது கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் திலக் வர்மா தலைமையிலான இந்திய ஏ அணி, சந்தீப் லமிச்சானே தலைமையிலான நேபாள அணியை எதிர்கொண்டது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற நேபாள அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.
இதையடுத்துக் களமிறங்கிய இந்திய ஏ அணிக்கு நட்சத்திர வீரர்கள் வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் அபிஷேக் சர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் அதிரடியாகத் தொடங்கிய அபிஷேக் சர்மா 9 ரன்களுக்கும், அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஆயுஷ் பதோனி 2 ரன்களுக்கும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். மேற்கொண்டு 26 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு வைபவ் சூர்யவன்ஷியும் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார்.
💯 up with a 6️⃣ A sensational HUNDRED from Kumar Kushagra 🫡 His 3️⃣rd in List A cricket Updates ▶️ https://t.co/r7KnQLPzIm #TeamIndia | #INDAvNEP | #RisingStarsAsiaCup https://t.co/1nY2IgybSj— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
இதனால் இந்திய அணி 42 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் திலக் வர்மா மற்றும் குமார் குஷாக்ரா இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தது. இந்தப் போட்டியில் அபாரமாக விளையாடிய இருவரும் தங்களது சதங்களைப் பதிவு செய்ததுடன், 4ஆவது விக்கெட்டிற்கு 206 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர்.
அதன்பின் 10 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 117 ரன்களில் குமார் குஷாக்ரா விக்கெட்டை இழக்க, 6 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்களுடன் 107 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த திலக் வர்மாவும் ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் சூர்யான்ஷ் ஷெட்கே 36 ரன்களைச் சேர்த்ததன் மூலம் இந்திய ஏ அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 332 ரன்களைக் குவித்தது. நேபாளம் தரப்பில் கேப்டன் சந்தீப் லமிச்சானே 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
Innings Break! Superb centuries from Captain Tilak Varma and Kumar Kushagra propel India A to 3️⃣3️⃣2️⃣ 🎯 Over to the bowlers now ⏳ Scorecard ▶️ https://t.co/r7KnQLPzIm #TeamIndia | #INDAvNEP | #RisingStarsAsiaCup https://t.co/eYhdGF6xyf— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
அதன்பின் 333 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நேபாள அணியை இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் நிலைகுலைய வைத்தனர். ஏனெனில் இன்னிங்ஸின் முதல் ஓவரை வீசிய ஹர்ஷித் ராணா தனது 3ஆவது பந்திலேயே நேபாள அணியின் தொடக்க வீரர் அர்ஜுன் குமாலின் விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். அவரைத் தொடர்ந்து பந்துவீசிய பிரின்ஸ் யாதவ் தனது முதல் ஓவரில் தீபக் தும்ரே மற்றும் பசிர் அஹ்மது விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய நேபாள அணி வீரர்களும் இவர்களது பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். குறிப்பாக நேபாள அணியின் எந்தவொரு பேட்டரும் இரட்டை இலக்க ரன்களைக் கூட எட்ட முடியாமல் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக அந்த அணி வெறும் 11.3 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 26 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது.
𝗙𝗜𝗙𝗘𝗥 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 🔥 Prince Yadav breathing fire at the moment 👏👏 Nepal are 9 down for 22. Updates ▶️ https://t.co/r7KnQLPzIm #TeamIndia | #INDAvNEP | #RisingStarsAsiaCup https://t.co/rtFYJzmb4t— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
|இதையும் படிங்க
இந்திய அணி தரப்பில் பிரின்ஸ் யாதவ் 5 விக்கெட்டுகளையும் ஹர்ஷித் ராணா 4 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் இந்திய ஏ அணி 306 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நேபாள அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்தப் போட்டியில் சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய குமார் குஷாக்ரா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இதையடுத்து இந்திய அணி நாளைய தினம் பாகிஸ்தானை எதிர்கொள்ளவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.