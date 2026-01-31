ஆஸ்திரேலிய ஓபன் 2026: சபலென்காவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார் ரைபாகினா
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற எலினா ரைபாகினாவுக்கு கோப்பையுடன் சேர்த்து $4.15 மில்லியன் ஆஸ்திரேலிய டார்கள் (ரூ.25.13 கோடி) பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது.
Published : January 31, 2026 at 5:49 PM IST
மெல்போர்ன்: அரினா சபலென்காவிற்கு எதிரான இறுதி போட்டியில் எலினா ரைபாகினா 6-4, 4-6, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, ஆஸ்திரேலிய ஓபன் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார்.
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டங்களில் அரினா சபலென்கா 6-2, 6-1 என்ற நேர் செட் எலினா ஸ்விடோலினாவையும், மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் எலினா ரைபாகினா 6-3, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஜெசிகா பெகுலாவையும் வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினர்.
இந்த நிலையில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனையான பெல்லாரசின் அரினா சபலென்கா, உலகின் மூன்றாம் நிலை வீராங்கனையான கஜஸ்கஸ்தானின் எலினா ரைபாகினாவை எதிர்கொண்டார். உலகின் முன்னணி வீராங்கனைகள் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியதால் இந்த போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது.
இதில் தொடக்கத்தில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய எலினா ரைபாகினா முதல் செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த அரினா சபலென்கா அபாரமாக விளையாடியதுடன் 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் போட்டியின் முடிவானது மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது.
மூன்றாவது செட்டை கைப்பற்ற இரு வீராங்கனைகளும் கடுமையாக போராடியதன் காரணமாக, ஆட்டத்தின் மீதான பரபரப்பும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியது. இறுதியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய எலினா ரைபாகினா 6-4 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டையும் கைப்பற்றி, சபலென்காவிற்கு அதிர்சியளித்தார்.
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் எலினா ரைபாகினா 6-4, 4-6, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் அரினா சபலென்காவை வீழ்த்தி, நடப்பு ஆஸ்திரேலியன் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் அவர் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியதுடன், அரினா சபலென்காவிற்கு பதிலடியையும் கொடுத்துள்ளார்.
இதற்கு முன் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னின்ஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் அரினா சபலென்கா மற்றும் ரைபாகினா இருவரும் பலப்பரீட்சை நடத்தின. அதில் சபலென்காவிடம் தோல்வியைத் தழுவிய ரைபாகினா, இன்று அதற்கான பதிலடியைக் கொடுத்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளார். இதனையடுத்து அவருக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.
இதனையடுத்து ஆஸ்திரேலிய ஓபன் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற எலினா ரைபாகினாவுக்கு கோப்பையுடன் சேர்த்து $4.15 மில்லியன் ஆஸ்திரேலிய டார்கள் (தோராயமாக ரூ.25.13 கோடி) பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது. மேற்கொண்டு இறுதிப் போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவிய அரினா சபலென்காவிற்கு, கோப்பையுடன் சேர்த்து $2.15 மில்லியன் ஆஸ்திரேலிய டாலர்கள் (தோராயமாக ரூ.13 கோடி) பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.