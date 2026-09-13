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யுஎஸ் ஓபன் 2026 | அரினா சபலென்காவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் எலினா ரைபாகினா!

இந்த வெற்றியின் மூலம் அரினா சபலென்காவை பின்னுக்குத் தள்ளி, எலினா ரைபாகினா தனது டென்னிஸ் வாழ்க்கையில் முதன்முறையாக உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனை என்ற அந்தஸ்தைப் பெற்றுள்ளார்.

எலினா ரைபாகினா
எலினா ரைபாகினா (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 1:20 PM IST

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ஹைதராபாத்: யுஎஸ் ஓபன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில், முன்னாள் சாம்பியன் அரினா சபலென்காவை வீழ்த்தி கஜகஸ்தான் நாட்டின் முன்னணி வீராங்கனை எலினா ரைபாகினா சாம்பியன் பட்டம் வென்று புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார்.

யுஎஸ் ஓபன் (US Open) என்றழைக்கப்படும், ஆண்டின் இறுதி கிராண்ட்ஸ்லாம் அந்தஸ்து பெற்ற அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் உலக தரவரிசையில் முதன்மை வீராங்கனைகளான பெலாரசின் அரினா சபலென்கா மற்றும் கஜகஸ்தானின் எலினா ரைபாகினா பலப்பரீட்சை நடத்தினர்.

உலகின் முன்னணி வீராங்கனைகள் நேருக்கு நேர் மோதியதால் இந்த போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்திருந்தது. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு வீராங்கனைகளும் சரிக்கு சமமாக மோதியதுடன், அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றியும் அசத்தினர். முதல் செட் ஆட்டத்தை எலினா ரைபாகினா 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி சபலென்காவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் சபலென்கா பலமாக கம்பேக் கொடுத்து, ஆட்டத்தை 7-5 என்ற கணக்கில் தன்வசப்படுத்தினார். இதையடுத்து போட்டியின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது செட் ஆட்டத்தில் ரைபாகினா தொடக்கம் முதலே அபாரமாக விளையாடியதுடன் 6-2 என்ற கணக்கில் எளிதாக அந்த செட்டையும் கைப்பற்றி சபலென்காவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் எலினா ரைபாகினா 6-4, 5-7, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் நடப்பு சாம்பியன் அரினா சபலென்காவை வீழ்த்தி, யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி வரலாறு படைத்துள்ளார். இதுதவிர, இந்த வரலாற்று வெற்றியின் மூலம், எலினா ரைபாகினா தனது டென்னிஸ் வாழ்க்கையில் மூன்றாவது கிராண்ட்ஸ்லாம் (2022 விம்பிள்டன், 2026 ஆஸ்திரேலிய ஓபன், 2026 யுஎஸ் ஓபன்) பட்டத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

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மேற்கொண்டு இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதன் மூலம், உலக மகளிர் டென்னிஸ் தரவரிசைப் பட்டியலில் அரினா சபலென்காவைப் பின்னுக்குத் தள்ளி எலினா ரைபாகினா முதலிடத்திற்கு முன்னேறியும் அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் உலக டென்னிஸ் வரலாற்றில் நம்பர் 1 இடத்தைப் பிடித்த முதல் கஜகஸ்தான் வீராங்கனை என்ற சாதனையையும் எலினா ரைபாகினா படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ELENA RYBAKINA
யுஎஸ் ஓபன்
அரினா சபலென்கா
எலினா ரைபாகினா
US OPEN 2026

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