Asian Games 2026: துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் வெள்ளி வென்றார் தமிழக வீராங்கனை இளவேனில் வாலறிவன்
ஏற்கெனவே, 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் அணிகள் பிரிவில் இளவேனில் வாலறிவன் வெள்ளி வென்ற நிலையில், இது ஒரேநாளில் இந்தியாவுக்கு கிடைத்த இரண்டாவது பதக்கம் ஆகும்.
Published : September 20, 2026 at 5:35 PM IST
நகோயா: ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், துப்பாக்கிச் சுடுதல் இறுதிப் போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இளவேனில் வாலறிவன் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றுள்ளார்.
ஜப்பானின் அய்ச்சி-நகோயாவில் நேற்று (செப். 19) கோலாகலமாக தொடங்கிய 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அக்.4 வரை நடக்கவுள்ள இந்த தொடரில் 45 நாடுகளை சேர்ந்த மொத்தம் 11 ஆயிரம் வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், மகளிருக்கான 10 மீ ஏர் ரைபிள் தனிநபர் தகுதி சுற்று மற்றும் அணிகள் பிரிவில் இறுதிச்சுற்று போட்டிகள் இன்று நடைபெற்றது. விறுவிறுப்பாக நடந்த பெண்களுக்கான 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் குழு பிரிவில் இந்தியாவை சேர்ந்த இளவேனில் வாளறிவன், சோனம் மஸ்கர், விதர்சா வினோத் ஆகியோர் வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றனர். இந்த பதக்கம் நடப்பு ஆசிய தொடரில் இந்தியாவின் சிறப்பான தொடக்கமாக அமைந்துள்ளது.
மேலும், தனிநபர் பிரிவின் இறுதிப்போட்டியில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இளவேனில் வாலறிவன் (27), 252.4 புள்ளிகள் குவித்து இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்தார். மேலும், 253.0 புள்ளிகளுடன் ஜப்பானின் ஹினாட்டா தைச்சி முதல் இடத்தையும், தென்கொரியாவின் பான் ஹியோஜின் மூன்றாம் இடத்தையும் கைப்பற்றினர்.
இறுதிப்போட்டியில் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய போதிலும், இளவேனில் நூலிழையில் தங்கத்தை தவறவிட்டார். இதன் மூலம், இளவேனில் இரண்டு பதக்கங்களை வென்று பெருமை சேர்த்துள்ளார்.
முன்னதாக, மகளிருக்கான 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் அணிப் பிரிவில் இளவேனில் வாலறிவன், சோனம் மஸ்கர் மற்றும் விதர்சா வினோத் ஆகியோர் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்து, இந்தியாவுக்கான பதக்க கணக்கைத் தொடங்கி வைத்தனர்.
12 ஆண்டுகால உழைப்புக்கான பலன்
பதக்கம் வென்ற இளவேனில் வாலறிவனின் தந்தை ANI செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், இந்த பதக்கம் எங்களது ஒட்டுமொத்த குடும்பத்திற்கும் பெருமை சேர்க்கக் கூடிய விஷயம் எனக் கூறி, அவரது விளையாட்டுப் பயணத்தில் இளவேனிலுக்கு கிடைத்த ஆதரவை சுட்டிக்காட்டினார்.
”நாங்கள் மிகவும் சந்தோசமாக உள்ளோம். ஏனெனில் இது அவரது 12 ஆண்டுக்கால உழைப்பிற்கான பலன். கடந்த ஆண்டு மிகக் குறைந்த வித்தியாசத்தில் ஒலிம்பிக் பதக்கத்தைத் தவறவிட்ட அவர், தற்போது சாதித்துள்ளார்.
இளவேனிலின் விளையாட்டு பயணத்திற்கு ஆதரவாக இருந்த அவரது பயிற்சியாளர் நேஹா சவுகான் உள்ளிட்டோருக்கு நன்றி. அதேபோன்று, இளவேனிலினின் பல்கலைக்கழகமும் அவரது படிப்பிற்கு எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல் முழு ஆதரவையும் அளித்தது. இளவேனிலின் அடுத்த லட்சியம் ஒலிம்பிக் பதக்கம் வெல்வதே. நிச்சயம் அடுத்தமுறை அவர் அடைவார்” என்றார்.
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இதுகுறித்து அவரது தாய் சரோஜா வாலறிவன் கூறும்போது, "இளவேனில் விளையாடியதை டிவியில் பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம். எனது மகள் முன்னிலையில் இருந்ததால், தங்கம் வெல்வார் என நம்பிக்கை இருந்தது. கடைசி நிமிடத்தில், வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றார். இந்தியாவுக்காக அவர் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. எனது மகளுக்கு ஒலிம்பிக் பதக்கம் வெல்ல வேண்டும் என்ற ஆசை உள்ளது. அதற்கான நாம் காத்திருக்க வேண்டும். 2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் போட்டியில் நிச்சயம் அவர் இந்தியாவுக்காக ஒரு பதக்கத்தை வெல்வார்” என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
வெற்றிக்குப் பிறகு தனது குடும்பத்தினருடன் செல்ஃபோனில் பேசிய இளவேனில், இந்த பதக்கம் மகிழ்ச்சியளிப்பதாக கூறினார். ”இது ஒரு அற்புதமான உணர்வு. எனது குடும்பத்தினருடன் பேசிய பின், இன்னும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இந்த போட்டிக்காக நான் நீண்ட காலமாக பயிற்சி செய்துள்ளேன். எனக்கு ஆதரவு அளித்த குஜராத் அரசுக்கும், இந்திய அரசுக்கும் நன்றி” என்றார்.
பதக்கம் வென்ற இளவேனில் வாலறிவனுக்கு பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளையும், பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து வரும் சூழலில், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று இந்தியாவிற்கு முதல் பதக்கம் பெற்றுத்தந்து பெருமை சேர்த்த வீராங்கனை இளவேனில் வாலறிவன் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். துல்லியமான இலக்கு, அசைக்க முடியாத தன்னம்பிக்கையோடு களம்காணும் தங்களின் முயற்சிகள் எப்போதும் வெற்றியடையட்டும்! #CMJosephVijay | #TNDIPR | @TVKVijayHQ | @AadhavArjuna | @imrajmohan— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) September 20, 2026
இதுதொடர்பாக TN DIPR எக்ஸ் பக்கத்தில், “ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று இந்தியாவிற்கு முதல் பதக்கம் பெற்றுத்தந்து பெருமை சேர்த்த வீராங்கனை இளவேனில் வாலறிவன் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். துல்லியமான இலக்கு, அசைக்க முடியாத தன்னம்பிக்கையோடு களம்காணும் தங்களின் முயற்சிகள் எப்போதும் வெற்றியடையட்டும்” என பதிவிடப்பட்டுள்ளது.