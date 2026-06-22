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92 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல் வெற்றி - வரலாறு படைத்தது எகிப்து அணி

முன்னாள் சாம்பியன் உருகுவே அணிக்கு எதிரான போட்டியில் கேப் வெர்டே அணி, அசத்தலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் டிரா செய்துள்ளது.

கோல் அடித்த எகிப்து வீரர் முஸ்தபா ஜீகோ கொண்டாட்டம்
கோல் அடித்த எகிப்து வீரர் முஸ்தபா ஜீகோ கொண்டாட்டம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 22, 2026 at 12:42 PM IST

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ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தியதன் மூலம் உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் எகிப்து அணி முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் 'G' பிரிவு போட்டியில், எகிப்து, நியூசிலாந்து அணிகள் மோதின. நியூசிலாந்து அணி தங்களது முதல் போட்டியில் தோல்வி அடைந்த நிலையில், இந்த போட்டியில் கட்டாய வெற்றியை நோக்கி களமிறங்கியது. பரபரப்பான ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து அணி 15வது நிமிடத்தில் முதல் கோல் அடித்து முன்னிலை பெற்றது. பின்னர் எகிப்து அணி பதிலடி கொடுக்க எடுத்த முயற்சிகள் வீணானது

ஆனால் இரண்டாம் பாதியில் சிறப்பான தாக்குதல் ஆட்டத்தை கையாண்டது, அதன் பலனாக 58வது நிமிடத்தில் எகிப்து அணியின் முஸ்தபா ஜீகோ முதல் கோலை அடித்து, சமன் செய்தார். பின்னர் 67வது நிமிடத்தில் முகமது சாலா, முஸ்தபா ஜீகோ உதவியுடன் இரண்டாவது கோலை அடித்தார். பின்னர் 82வது நிமிடத்தில் ட்ரெசெகெட், சாலா அளித்த பாஸை கோலாக மாற்றினார். இதன்மூலம் எகிப்து அணி 3 கோல்கள் அடித்து அசைக்க முடியாத முன்னிலை பெற்றது.

இதன்பிறகு நியூசிலாந்து அணியின் கோல் அடிக்கும் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்தது. இறுதியில் எகிப்து அணி 3-1 என்ற கோல்கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. மேலும் உலகக் கோப்பை கால்பந்து வரலாற்றில் எகிப்து அணி முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது. எகிப்து அணி 1934 முதல் உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் பங்கேற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. இதனால் எகிப்து ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

உருகுவே அணிக்கு அதிர்ச்சி அளித்த கேப் வெர்டே

மியாமி மைதானத்தில் நடைபெற்ற ’H’ பிரிவு ஆட்டத்தில் உருகுவே, கேப் வெர்டே அணிகள் மோதின. ஸ்பெயினுக்கு எதிரான போட்டியை 'டிரா' செய்து ஒட்டுமொத்த கால்பந்து உலகை திரும்பி பார்க்க வைத்த கேப் வெர்டே, பலம் வாய்ந்த உருகுவே அணியை எதிர்கொண்டது. இரு அணிகளும் முன்னிலை பெறுவதில் தீவிரம் காட்டிய நிலையில், கேப் வெர்டே வீரர் கெவின் பினா, முதல் கோல் அடித்தார். இதன்மூலம் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் கேப் வெர்டே முதல் கோலை பதிவு செய்தது.

பின்னர். 44வது நிமிடத்தில் உருகுவே வீரர் மேக்ஸிமிலியானோ அரவ்ஜோ கோல் அடித்து பதிலடி கொடுத்தார். பின்னர் முதல் பாதியின் கூடுதல் நேரத்தில் உருகுவே வீரர் அகஸ்டின் கனோபியோ, அரவ்ஜோ உதவியுடன் 3வது கோலை அடித்தார். இதன்மூலம் உருகுவே அணி முன்னிலை பெற்றது. தொடர்ந்து 61வது நிமிடத்தில் கேப் வெர்டே அணியின் ஹெலியோ வரேலா, கோல் போஸ்டின் சென்டரில் அடித்து 2வது கோலை பதிவு செய்தார்.

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இதன்மூலம் போட்டி 2-2 என சமன் ஆனது.அதன்பிறகு இரு அணிகளும் கோல் அடிக்காததால் போட்டி டிராவானதாக அறிவிக்கப்பட்டது. முன்னாள் சாம்பியனான உருகுவே அணிக்கு எதிரான போட்டியை, முதல் முறை உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்கும் கேப் வெர்டே டிரா செய்து அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது.

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EGYPT FIRST WIN IN FIFA
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
CABO VERDE VS URUGUAY
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