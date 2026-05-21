ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: முகமது சாலா தலைமையிலான எகிப்து அணி அறிவிப்பு
உலகக் கோப்பை தொடருக்கான எகிப்து அணியில் அறிமுக வீரர்கள் ஹம்சா அப்தெல்கரீம், அக்தாய் அப்துல்லா ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : May 21, 2026 at 8:17 PM IST
ஹைதராபாத்: 2026 ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடருக்கான 27 பேர் அடங்கிய எகிப்து கால்பந்து அணியை அந்நாட்டு கால்பந்து சங்கம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
உலகெங்கும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடரானது எதிர்வரும் ஜூன் 11ஆம் தேதி முதல் அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்ஸிகோவில் நடைபெறவுள்ளது. குறிப்பாக கால்பந்து உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் முதல் முறையாக 48 அணிகள் தொடரில் பங்கேற்கவுள்ளது. இதன் காரணமாக ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இதற்கிடையில் தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளும் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், எகிப்திய கால்பந்து சங்கம் 2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைக்கான 27 வீரர்கள் அடங்கிய முதற்கட்ட அணியை அறிவித்துள்ளது. பயிற்சியாளர் ஹோசாம் ஹசனின் இந்தத் தேர்வில் முகமது சாலா, ஒமர் மார்முஷ், ட்ரெசெகுவெட் மற்றும் முகமது அப்தெல்மோனெம் உள்ளிட்ட முக்கிய நட்சத்திர வீரர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
இந்த அணியில் சில ஆச்சரியமான மாற்றங்களும் உள்ளன. குறிப்பாக முஸ்தபா முகமது, முகமது ஷெஹாதா மற்றும் நாசர் மான்சி ஆகியோருக்கும் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களுடன், அறிமுக வீரர்கள் ஹம்சா அப்தெல்கரீம், அக்தாய் அப்துல்லா ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் இருவர் மீதும் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளும் எழுந்துள்ளன.
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة مبدئية تضم 27 لاعبا علي أن يتم اختيار من بينهم 26 لاعباً عقب ودية روسيا المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقرر انطلاقه يوم 11 يونيو من الشهر المقبل، وجاءت… pic.twitter.com/lRUiHnJn6Y— EFA.eg (@EFA) May 20, 2026
தங்களின் நான்காவது உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்க இருக்கும் எகிப்து அணியானது, தொடருக்கு முன்னதாக மே 28ஆம் தேதி ரஷ்யாவுக்கு எதிராகவும், ஜூன் 7ஆம் தேதி பிரேசில் அணிக்கு எதிராகவும் நட்புரீதியிலான போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. அதில் சிறப்பாக செயல் வீரர்கள் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான அணியிலும் தொடர்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரில் எகிப்து அணி குரூப் ஜி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ளது. இதில் ஜூன் 15ஆம் தேதி பெல்ஜியத்திற்கு எதிராக தங்களின் முதல் ஆட்டத்தில் விளையாடும் எகிப்து அணி, ஜூன் 22ஆம் தேதி நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராகவும், ஜூன் 27ஆம் தேதி ஈரானுக்கு எதிராகவும் விளையாடவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
எகிப்து உலகக் கோப்பை அணி
- கோல்கீப்பர்கள்: முகமது அலா, முகமது எல் ஷெனாவி, முஸ்தபா ஷோபீர், எல் மஹ்தி சோலிமன்
- டிஃபென்டர்கள்: ஹோசாம் அப்தெல்மகித், முகமது அப்தெல்மோனெம், தாரெக் அலா, அகமது ஃபாதூ, கரீம் ஹஃபெஸ், முகமது ஹானி, யாசர் இப்ராஹிம், ராமி ரபியா
- மிட்பீல்டர்கள்: இமாம் ஆஷூர், மர்வான் அத்தியா, நபில் இமாத், ஹம்டி ஃபாத்தி, ஹைதம் ஹசன், மோஹன்னத் லாஷின், மஹ்மூத் சாபர், மஹ்மூத் ஹசன், முஸ்தபா ஜிகோ, அகமது சயீத்
- ஃபார்வேர்ட்ஸ்: அக்தாய் அப்துல்லா, ஹம்சா அப்துல்கரீம், இப்ராஹிம் அடெல், ஒமர் மார்முஷ், முகமது சாலா