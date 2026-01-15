இங்கிலிஷ் கால்பந்து லீக் அரையிறுதி: செல்சியை அதன் சொந்த மண்ணில் வீழ்த்தியது அர்செனல்
பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது சுற்று அரையிறுதி ஆட்டத்தில் அர்செனல் எஃப்சி அணியை எதிர்த்து செல்சி எஃப்சி அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
Published : January 15, 2026 at 2:07 PM IST
லண்டன்: செல்சி எஃப்.சி. அணிக்கு எதிரான முதல் சுற்று அரையிறுதி ஆட்டத்தில் அர்செனல் எஃப்.சி. அணி 3-2 என்ற கோல்கள் கணக்கில் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
இங்கிலாந்தின் புகழ் பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான இங்கிலிஷ் கால்பந்து லீக் தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த தொடரின் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு அர்செனல் எஃப்.சி., செல்சி எஃப்.சி, மான்செஸ்டர் சிட்டி எஃப்.சி மற்றும் நியூகேஸில் யுனைடெட் எஃப்சி அணிகள் முன்னேறின. இதில் இன்று நடைபெற்ற முதல் சுற்று அரையிறுதி போட்டியில் செல்சி மற்றும் அர்செனல் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.
இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய அர்செனல் அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 7ஆவது நிமிடத்தில் பென் வைட் மூலம் முதல் கோல் கிடைத்தது. அதன்பின் இரு அணிகளும் தங்களின் டிஃபென்ஸில் கவனம் செலுத்தியதன் காரணமாக கோலடிக்கும் முயற்சியில் தோல்வியடைந்தனர். இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் அர்செனல் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
Back in it. 💪#CFC | #CarabaoCup https://t.co/fc3dfHK2lV pic.twitter.com/dcFo3oZVKt— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 14, 2026
பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட அர்செனல் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 49ஆவது நிமிடத்தில் விக்டர் கியோகெரெஸ் கோலடித்து அசத்தினார். அதேசமயம் பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்புடன் விளையாடிய செல்சி அணிக்கு ஆட்டத்தின் 57ஆவது நிமிடத்தின் போது அலெஜான்ட்ரோ கார்னாச்சோ மூலமாக முதல் கோலானது கிடைத்தது. இதன் மூலம் ஆட்டத்தின் பரபரப்பும் கூடியது.
பின்னர் ஆட்டத்தின் 71ஆவது நிமிடத்தில் அர்செனல் அணிக்காக மார்டின் கோலடிக்க, 83ஆவது நிமிடத்தில் செல்சி அணிக்காக அலெஜான்ட்ரோ கார்னோச்சோ மீண்டும் ஒரு கோலை பதிவு செய்தார். இருப்பினும் அதன்பின் செல்சி அணி இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும், எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தாண்டி கோல்களை பதிவு செய்ய முடியவில்லை.
In control of the contest 🫡— Arsenal (@Arsenal) January 14, 2026
Highlights from our Carabao Cup semi-final first leg are live 📺 pic.twitter.com/jSAWBkhYE5
இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் அர்செனல் எஃப்.சி. அணி 3-2 என்ற கோல்கள் கணக்கில் செல்சி எஃப்.சி அணியை வீழ்த்தி அசத்தல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இதனையடுத்து பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது சுற்று அரையிறுதி ஆட்டத்தில் அர்செனல் எஃப்சி அணியை எதிர்த்து செல்சி எஃப்சி அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
🔴 A five goal thriller at the Bridge sees @Arsenal take the advantage!#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/qu0mGcVxrN— Carabao Cup (@Carabao_Cup) January 14, 2026
அதேபோல் நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு முதல்சுற்று அரையிறுதி ஆட்டத்தில் மான்செஸ்டர் சிட்சி எஃப்.சி அணியை எதிர்த்து நியூகேஸில் யுனைடெட் எஃப்.சி. அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி எஃப்சி அணி 2-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் நியூகேஸில் அணியை வீழ்த்தியது. இதனையடுத்து பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி நடைபெறும் இரண்டாவது சுற்று அரையிறுதி ஆட்டங்களில் இவ்விரு அணிகளும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.