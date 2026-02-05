இங்கிலீஷ் கால்பந்து லீக்: இறுதிப் போட்டியில் அர்செனலை எதிர்கொள்ளும் மான்செஸ்டர் சிட்டி
மார்ச் 22ஆம் தேதி நடைபெறும் இங்கிலீஷ் கால்பந்து லீக் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் அர்செனல் எஃப்சி அணியை எதிர்த்து மான்செஸ்டர் எஃப்சி அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
Published : February 5, 2026 at 1:50 PM IST
லண்டன்: இங்கிலீஷ் கால்பந்து லீக் தொடரின் அரையிறுதி போட்டிகளில் அர்செனல் எஃப்சி மற்றும் மான்செஸ்டர் சிட்டி எஃப்சி அணிகள் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளன.
இங்கிலாந்தின் புகழ் பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான இங்கிலீஷ் கால்பந்து லீக் (கராபாவோ கோப்பை) தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த தொடரின் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு அர்செனல் எஃப்.சி., செல்சி எஃப்.சி, மான்செஸ்டர் சிட்டி எஃப்.சி மற்றும் நியூகேஸில் யுனைடெட் எஃப்சி அணிகள் முன்னேறின. இதில் நடந்து முடிந்த முதல் சுற்று அரையிறுதி போட்டிகளில் அர்செனல் மற்றும் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணிகள் வெற்றியை பதிவு செய்திருந்தன.
இந்த நிலையில் இத்தொடருக்கான இரண்டாம் சுற்று அரையிறுதி போட்டிகள் இன்று நடைபெற்றன. இதில் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், எதிரணியின் கோலடிக்கும் அனைத்து முயற்சிகளையும் தகர்த்தனர். இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் கோல்கள் ஏதுமின்றி ஆட்டத்தை சமநிலையில் முடித்திருந்தனர்.
🥶 Cold from Kai!#CarabaoCup | @Arsenal pic.twitter.com/UDNc2r90Ob— Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 3, 2026
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணிகளும் சிறப்பாக செயல்பட, இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்திருந்தது. இறுதியில் ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+7ஆவது நிமிடத்தில் அர்செனல் அணியின் கை ஹார்வர்ட்ஸ் கோலடித்து அசத்தினார். அதேசமயம் மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய செல்ஸி அணியால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸை தாண்டி கோல்களை பதிவு செய்ய முடியவில்லை.
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் அர்செனல் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் செல்ஸி அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்தது. மேலும் முதல் சுற்று அரையிறுதி ஆட்டத்திலும் அர்செனல் அணி 3-2 என்ற கோல்கள் கணக்கில் செல்ஸி அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றிருந்தது. இதன் மூலம் அரையிறுதியின் முடிவில் அர்செனல் எஃப்சி அணியானது 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் செல்ஸியை வீழ்த்தி தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது.
🔴⚪️ @Arsenal are back at @wembleystadium!#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/oc7rQi4Aoi— Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 3, 2026
அதேபோல் இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு இரண்டாம் சுற்று அரையிறுதி ஆட்டத்தில் மான்செஸ்டர் சிட்சி எஃப்.சி அணியை எதிர்த்து நியூகேஸில் யுனைடெட் எஃப்.சி. அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட மான்செஸ்டர் அணிக்கு ஓமர் மார்மௌஷ் ஆட்டத்தின் 7ஆவது நிமிடத்திலும், 29ஆவது நிமிடத்திலும் அடுத்தடுத்து கோல்களை பதிவு செய்து அசத்தினர்.
அதன்பின் ஆட்டத்தின் 39ஆவது நிமிடத்தில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணிக்காக டிஜ்ஜானி ரெய்ண்டர்ஸும் கோலடிக்க, அந்த அணி முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் 3-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் நியூ கேஸில் அணிக்காக ஆந்தோனி எலங்கா ஆட்டத்தின் 62ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்த நிலையில், வேறு எந்த கோலையும் அந்த அணி பதிவு செய்யவில்லை.
இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 3-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் நியூகேஸில் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. முன்னதாக முதல் சுற்று ஆட்டத்திலும் மான்செஸ்டர் அணி 2-0 என்ற கணக்கில் நியூகேஸிலை வீழ்த்தி இருந்தது. இதன் மூலம் மான்செஸ்டர் சிட்டி எஃப்சி அணி 5-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் நியூகேஸில் எஃப்சி அணியை வீழ்த்தியதுடன், இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியது.
The top two in the @premierleague are set to fight it out in the #CarabaoCup Final! #EFL | @ManCity pic.twitter.com/ldJ3xVZL5i— Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 4, 2026
இதையும் படிங்க
இதனையடுத்து எதிர்வரும் மார்ச் 22ஆம் தேதி நடைபெறும் இங்கிலீஷ் கால்பந்து லீக் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் அர்செனல் எஃப்சி அணியை எதிர்த்து மான்செஸ்டர் எஃப்சி அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இதில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் தற்போதிலிருந்தே அதிகரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.