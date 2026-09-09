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பர்மிங்ஹாம் டெஸ்ட் | பாகிஸ்தானை 'ஒயிட்வாஷ்' செய்யுமா இங்கிலாந்து?

சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இங்கிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இதுவரை 94 முறை நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், இங்கிலாந்து அணி 32 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.

இங்கிலாந்து vs பாகிஸ்தான்
இங்கிலாந்து vs பாகிஸ்தான் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 11:55 AM IST

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ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் மூன்றாவது மற்றும் இறுதி டெஸ்ட் போட்டி இன்று (செப்டம்பர் 9) பர்மிங்ஹாமில் உள்ள புகழ்பெற்ற எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் தொடங்குகிறது.

இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் பாகிஸ்தான் அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இந்தத் தொடரின் முதல் போட்டியில் இன்னிங்ஸ் மற்றும் 103 ரன்கள் வித்தியாசத்திலும், இரண்டாவது போட்டியில் 194 ரன்கள் வித்தியாசத்திலும் இங்கிலாந்து அணி அடுத்தடுத்து அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட இந்த டெஸ்ட் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் இங்கிலாந்து அணி ஏற்கனவே கைப்பற்றியுள்ளது.

இந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி இன்று பர்மிங்ஹாமில் உள்ள புகழ்பெற்ற எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் தொடங்குகிறது. ஏற்கனவே தொடரை வென்றுவிட்ட இங்கிலாந்து அணி, இந்தப் போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று பாகிஸ்தானை ஒயிட்வாஷ் செய்யும் முனைப்பிலும், பாகிஸ்தான் அணி ஆறுதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் முனைப்பிலும் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளன.

இங்கிலாந்து அணி

ஜோ ரூட் தலைமையில் சொந்த மண்ணில் விளையாடி வரும் இங்கிலாந்து அணி, இந்த டெஸ்ட் தொடரில் தங்களது அபாரமான ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்து தக்கவைத்து வருகிறது. குறிப்பாக பேட்டிங், பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் பலத்துடன் காணப்படும் அந்த அணி, கடந்த லார்ட்ஸ் டெஸ்டில் 194 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்ற அதே உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளத் தயாராகி வருகிறது.

அணியின் பேட்டிங்கில் பென் டக்கெட், ஜோ ரூட், ஹாரி புரூக், ஜோர்டன் காக்ஸ், ஜேமி ஸ்மித் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜோஷ் டங்க், கஸ் அட்கின்சன் ஆகியோரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பக்கபலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, இந்த பர்மிங்ஹாம் டெஸ்ட் போட்டியிலும் இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்று, பாகிஸ்தானை ஒயிட்வாஷ் செய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

பாகிஸ்தான் அணி

மறுபுறம், பாபர் அசாம் தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி, மூத்த வீரர்களின் மோசமான ஃபார்ம் காரணமாகத் தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக, பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் இந்த இறுதிப் போட்டிக்கான அணியில் அதிரடி மாற்றங்களை மேற்கொண்டுள்ளது. அதன்படி, முகமது ரிஸ்வான், இமாம்-உல்-ஹக் உள்ளிட்ட 7 மூத்த வீரர்கள் அணியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும், இந்தத் தொடர் தோல்விகளின் எதிரொலியாகத் தலைமை பயிற்சியாளர் சர்பராஸ் அகமது மற்றும் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர் உமர் குல் ஆகியோரும் தங்களது பதவிகளை இழந்துள்ளனர். அவர்களுக்குப் பதிலாக, பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் அணியில் இளம் வீரர்களுக்குப் பெருமளவில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பாகிஸ்தான் அணி, இந்த டெஸ்ட் போட்டியில் கம்பேக் கொடுத்து இங்கிலாந்துக்கு பதிலடி கொடுக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இங்கிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இதுவரை 94 முறை நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. இதில் இங்கிலாந்து அணி 32 போட்டிகளிலும், பாகிஸ்தான் அணி 23 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மீதமுள்ள 39 போட்டிகள் டிராவில் முடிவடைந்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நேரலை விவரங்கள்

இந்தியாவில் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இங்கிலாந்து-பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் தொடரை தங்களது சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டு ரசிக்கலாம். இதுதவிர இந்தத் தொடரின் அதிகாரப்பூர்வ டிஜிட்டல் ஒளிபரப்பு உரிமத்தை சோனி நிறுவனம் பெற்றுள்ளது. எனவே, ரசிகர்கள் சோனி லிவ் செயலியில் குறிப்பிட்ட சந்தாவைச் செலுத்தி இந்த போட்டிகளை நேரலையில் பார்க்கலாம்.

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இங்கிலாந்து அணி: பென் டக்கெட், எமிலியோ கே, ஜோர்டான் காக்ஸ், ஜோ ரூட் (கேப்டன்), ஹாரி ப்ரூக், டான் லாரன்ஸ், ஜேமி ஸ்மித், ஒலி ராபின்சன், கஸ் அட்கின்சன், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜோஷ் டங்

பாகிஸ்தான் அணி: அசான் அவாய்ஸ், சைம் அயூப், ஷான் மசூத், அப்துல்லா ஷபீக், பாபர் ஆசம் (கேப்டன்), சவுத் ஷகீல், காஸி கோரி, ரசாவுல்லா, முகமது அப்பாஸ், உபைத் ஷா, முகமது அலி.

TAGGED:

EDGBASTON TEST
பர்மிங்ஹாம் டெஸ்ட்
பாபர் அசாம்
இங்கிலாந்து அணி
ENGLAND VS PAKISTAN

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