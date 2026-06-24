இந்திய வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு தனி அறை: இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அதிரடி
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் மிகக் குறைந்த வயதில் அறிமுகமான வீரர் என்ற சச்சின் டெண்டுல்கரின் சாதனையை முறியடித்து, புதிய உலக சாதனை படைக்கும் வாய்ப்பை வைபவ் சூர்யவன்ஷி பெற்றுள்ளார்.
Published : June 24, 2026 at 8:15 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய அணியின் இளம் நட்சத்திர வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு, இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தின் போது தனி அறை மற்றும் பிரத்யேக வசதிகளை வழங்க இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் முடிவு எடுத்துள்ளது.
இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணி இம்மாத இறுதியில் அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளது. இதில் அயர்லாந்து அணிக்கு எதிராக இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும், இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 5 டி20 போட்டிகள் மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரிலும் இந்திய அணி விளையாடவுள்ளது. இந்தத் தொடர்களுக்கான இந்திய அணியையும் பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்தது.
குறிப்பாக, கடந்த டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இந்திய அணியை வழிநடத்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்று கொடுத்த சூர்யகுமார் யாதவ், சமீபத்திய ஃபார்ம் காரணமாக டி20 அணியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் காரணமாக, இந்திய டி20 அணியின் புதிய கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம், ஐபிஎல் தொடரில் அதிரடியாக விளையாடி கவனம் ஈர்த்த இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கும் முதல்முறையாக இந்திய டி20 அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Ladies & Gentlemen— BCCI (@BCCI) June 23, 2026
The moment the nation has been waiting for has arrived!
Vaibhav Sooryavanshi in #TeamIndia jersey. Witness this incredibly special moment ❤️ pic.twitter.com/sUUytFMPVw
தனி அறை
இந்நிலையில், இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணியின் இளம் நட்சத்திர வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு, தனிப்பட்ட அறை மற்றும் பிரத்யேக வசதிகளை வழங்க இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது. ஏனெனில் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் மற்றும் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியத்தின் குழந்தை பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளின்படி, 16 வயதுக்குட்பட்ட வீரர்கள் மூத்த வீரர்களின் அறைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ள விதிகளில் இடமில்லை என்பதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது
ஏன் இந்த முடிவு?
தற்போது வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு 15 வயது மட்டுமே ஆவதால், பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி இந்தச் சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, போட்டியின் போது இந்திய அணியின் பிரதான அறைக்குள் இருக்கவும், ஆலோசனைக் கூட்டங்களில் பங்கேற்கவும் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு முழு அனுமதி உண்டு. எனினும், உடைகளை மாற்றிக் கொள்வதற்கு மட்டும் அவர் தனக்கென பிரத்யேகமாக ஒதுக்கப்பட்ட தனி அறையையே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த நடைமுறைகளைச் சீராகக் கொண்டு செல்ல இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியமும், இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியமும் (பிசிசிஐ) இணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன. சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் முறையாக அடியெடுத்து வைக்கும் முன்பே, வைபவ் சூர்யவன்ஷி தொடர்ந்து தலைப்புச் செய்திகளில் இடம்பிடித்து வருகிறார். இதனால், எதிர்வரும் அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து தொடர்களில் அவரது அதிரடி செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கப் போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே தற்போதே எகிறியுள்ளது.
🚨 VAIBHAV TO HAVE HIS OWN FACILITIES. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 24, 2026
- Vaibhav Sooryavanshi will have his own facilities at all venues as the ICC and the ECB prohibit under 16s using adult changing rooms. (The Guardians). pic.twitter.com/1eE5WQ5nXd
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சச்சின் சாதனை முறியடிக்கப்படுமா?
இந்தியா – அயர்லாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டி20 போட்டி, வரும் ஜூன் 26ஆம் தேதி பெல்ஃபாஸ்டில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி களம் இறங்குவார் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒருவேளை அவர் ஆடும் லெவனில் இடம் பெற்று விளையாடினால், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் மிகக் குறைந்த வயதில் அறிமுகமான வீரர் என்ற சச்சின் டெண்டுல்கரின் (16 வயது 205 நாட்கள்) சாதனையை முறியடித்து, புதிய உலக சாதனை படைப்பார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.