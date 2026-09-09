துலீப் கோப்பை இறுதிப் போட்டி| ஒரு ரன்னில் சதத்தை இழந்த திலக் வர்மா; வலுவான நிலையில் கிழக்கு மண்டலம்!
துலீப் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த தெற்கு மண்டல அணி கேப்டன் திலக் வர்மா, 99 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து நூலிழையில் சதமடிக்கும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டார்.
Published : September 9, 2026 at 12:27 PM IST
சென்னை: துலீப் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் கிழக்கு மண்டல அணியின் இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தெற்கு மண்டல அணி, முதல் இன்னிங்ஸில் 336 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.
இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டின் புகழ்பெற்ற தொடரான துலீப் கோப்பை (2026–27) இறுதிப் போட்டி தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. சென்னை எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில், தெற்கு மற்றும் கிழக்கு மண்டல அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றன. இதில் டாஸ் வென்ற கிழக்கு மண்டல அணி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய கிழக்கு மண்டல அணியின் கேப்டன் இஷான் கிஷன் அபாரமாக விளையாடி இரட்டைச் சதமும், குமார் குஷாக்ரா சதமும் பதிவு செய்து அசத்தினர். இஷான் கிஷன் அதிரடியாக 270 ரன்களும், குமார் குஷாக்ரா 101 ரன்களும் குவிக்க, கிழக்கு மண்டல அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 708 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. தெற்கு மண்டல அணி தரப்பில் திரிபுரானா விஜய் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
I.C.Y.M.I— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 8, 2026
2️⃣7️⃣0️⃣ runs
3️⃣3️⃣4️⃣ balls
3️⃣0️⃣ fours
7️⃣ sixes
8️⃣0️⃣.8️⃣3️⃣ SR
Watch 🎥 highlights of Ishan Kishan's marathon knock 👌👌
Scorecard ▶️ https://t.co/BhTkGWeeoD#DuleepTrophy | #EZvSZ pic.twitter.com/An6sT09tfu
இதனையடுத்து, தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய தெற்கு மண்டல அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அணியின். டாப் ஆர்டர் வீரர்களான ரிக்கி புய் 1 ரன்னிலும், நாராயண் ஜெகதீசன் 32 ரன்களிலும், ஷேக் ரஷீத் 27 ரன்களிலும் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். நிதானமாக விளையாடி அரைசதம் கடந்த தேவ்தத் படிக்கல்லும் 62 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார்.
அதன்பின் களமிறங்கிய கேப்டன் திலக் வர்மா, பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்க முயற்சித்தார். மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் அவர் சதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், துரதிர்ஷ்டவசமாக 99 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து நூலிழையில் சதத்தை நழுவவிட்டார். இதனால், தெற்கு மண்டல அணி நான்காம் நாள் உணவு இடைவேளைக்கு முன்பாகவே 336 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டாகி ஃபாலோ ஆன் ஆனது.
South Zone are 336 all out. East Zone take a lead of 372 runs in the first innings!— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 9, 2026
Kounain Quraishi takes the final wicket as Captain Tilak Varma misses out on his century by one run.
The South Zone captain is being appreciated by the East Zone players as he walks off 👏… pic.twitter.com/IizgxUK8K4
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கிழக்கு மண்டல அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய முகேஷ் குமார் 3 விக்கெட்டுகளையும், முகமது ஷமி மற்றும் ஷிகர் மோகன் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் 372 ரன்கள் என்ற இமாலய முன்னிலையுடன் கிழக்கு மண்டல அணி தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கவுள்ளது. மேற்கொண்டு நடப்பு சீசன் துலீப் கோப்பை தொடரின் சாம்பியன் பட்டத்தையும் கிழக்கு மண்டல அணி உறுதிசெய்துள்ளது.