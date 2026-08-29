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துலீப் கோப்பை 2026 | நாளை தொடங்கும் அரையிறுதி போட்டிகள்; இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறப்போவது யார்?

துலீப் கோப்பை தொடரின் அரையிறுதிப் போட்டிகள் பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ சிஓஇ மைதானம் 1 மற்றும் 2-ல் நாளை நடைபெறவுள்ளன.

துலீப் கோப்பை 2026
துலீப் கோப்பை 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2026 at 5:22 PM IST

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ஹைதராபாத்: துலீப் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நாளை நடைபெறும் முதலாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் கிழக்கு மற்றும் மத்திய மண்டல அணிகளும், இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் வடக்கு மற்றும் தெற்கு மண்டல அணிகளும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டின் புகழ்பெற்ற தொடரான துலீப் கோப்பை (2026–27) போட்டிகள் தற்பொழுது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. மொத்தம் 6 மண்டல அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இத்தொடரின் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு, நடப்பு சாம்பியனான மத்திய மண்டலம் மற்றும் தெற்கு மண்டல அணிகள் நேரடியாகத் தகுதி பெற்றன. அதேசமயம், அரையிறுதியின் மீதமுள்ள இரு இடங்களுக்கான காலிறுதி ஆட்டங்களில், கிழக்கு மண்டலத்தை எதிர்த்து வடகிழக்கு மண்டல அணியும், வடக்கு மண்டலத்தை எதிர்த்து மேற்கு மண்டல அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தின.

காலிறுதி முடிவுகள்

இதில், வடகிழக்கு மண்டல அணிக்கு எதிரான காலிறுதி ஆட்டத்தில் இன்னிங்ஸ் மற்றும் 210 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் கிழக்கு மண்டல அணி அபார வெற்றி பெற்றது. அந்த அணியின் ஆல்-ரவுண்டர் ஷாபாஸ் அகமது பேட்டிங்கில் 167 ரன்களும், பந்துவீச்சில் 3 விக்கெட்டுகளும் வீழ்த்தி அசத்தினார். அவருடன் மற்றொரு பேட்ஸ்மேனான சுதீப் குமார் கராமி (146 ரன்கள்) சதம் விளாசி வலு சேர்த்தார். பந்துவீச்சில் அபிஜித் சர்க்கார் மற்றும் அனுகுல் ராய் ஆகியோர் தலா 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணியின் இந்த இமாலய வெற்றிக்கு வழிவகுத்தனர்.

மற்றொரு காலிறுதி ஆட்டத்தில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான மேற்கு மண்டல அணியை 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வடக்கு மண்டல அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது. வடக்கு மண்டல அணியின் இடதுகை சுழற்பந்து வீச்சாளர் அபித் முஷ்டாக் இரண்டு இன்னிங்ஸ்களையும் சேர்த்து ஒட்டுமொத்தமாக 9 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். பேட்டிங்கில் ஆயுஷ் பதோனி (50 ரன்கள்) மற்றும் நிஷாந்த் சிந்து (44 ரன்கள்) ஆகியோர் முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கி அணியின் வெற்றிக்கு உதவினர்.

கிழக்கு மண்டலம் vs மத்திய மண்டலம்

கிழக்கு மண்டல அணியைப் பொறுத்தவரை, காலிறுதிப் போட்டியில் வடகிழக்கு மண்டல அணியை இன்னிங்ஸ் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய அசுரத்தனமான ஃபார்மில் உள்ளது. குறிப்பாக, ஆல்-ரவுண்டர் ஷாபாஸ் அகமது, சுதீப் குமார் கராமி, கேப்டன் இஷான் கிஷன், அபிமன்யு ஈஸ்வரன் மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆகியோர் பேட்டிங்கிலும், அபிஜித் சர்க்கார் மற்றும் அனுகுல் ராய் ஆகியோர் பந்துவீச்சிலும் அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளது அணிக்கு பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

மறுபுறம், நடப்பு சாம்பியனான மத்திய மண்டல அணி கேப்டன் ரஜத் படிதார் தலைமையில் அதிரடி வீரர்களைக் கொண்டுள்ளது. அந்த அணியில் ரிங்கு சிங், யாஷ் ரத்தோட், ஹர்ஷ் தூபே ஆகியோர் பேட்டிங்கில் வலுசேர்க்கின்றனர். அதேபோல் பந்துவீச்சில் சரான்ஷ் ஜெயின், யாஷ் தாக்கூர், ஜீஷான் அன்சாரி போன்றோரும் சிறப்பான ஃபார்மைத் தொடர்கின்றனர். இதனால் இந்த அரையிறுதிப் போட்டியில் எந்த அணி வெற்றிபெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துள்ளது.

வடக்கு மண்டலம் vs தெற்கு மண்டலம்

கன்ஹையா வாதவன் தலைமையிலான வடக்கு மண்டல அணியைப் பொறுத்தவரை, காலிறுதியில் வலுவான மேற்கு மண்டல அணியை வீழ்த்திய உத்வேகத்துடன் இந்த அரையிறுதிப் போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் ஆயுஷ் பதோனி, அப்துல் சமத், அபித் முஷ்டாக் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங், அன்ஷுல் கம்போஜ், நிஷாந்த் சிந்து, அர்ஜுன் சர்மா ஆகியோரும் இருப்பது அந்த அணிக்கு பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

மறுபுறம், திலக் வர்மா தலைமையிலான தெற்கு மண்டல அணியின் பேட்டிங்கில் நாராயண் ஜெகதீசன், கருண் நாயர், ஷேக் ரஷீத், தனய் தியாகராஜன், கொடிமெலா ஹிமதேஜா ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் திரிபுர்ன விஜய், அமன் கான், கவுரி சாய் தேஜா, வித்வத் காவேரப்பா ஆகியோரும் இடம்பெற்றிருப்பது அந்த அணிக்கு அசுர பலத்தை அளிக்கிறது. சர்வதேச கிரிக்கெட் நட்சத்திரங்களும், உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டின் முன்னணி வீரர்களும் இப்போட்டியில் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு விண்ணைத் தொட்டுள்ளது.

மைதானம் & நேரலை

துலீப் கோப்பை தொடரின் அரையிறுதிப் போட்டிகள் பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ சிஓஇ மைதானம் 1 மற்றும் 2-ல் நடைபெறவுள்ளன. இப்போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி காலை 9.30 மணிக்குத் தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு காலை 9 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இந்திய ரசிகர்கள் இப்போட்டிகளை ஜியோஹாட்ஸ்டார் செயலி மற்றும் இணையதளத்தில் நேரலையில் காண முடியும்.

அணிகள்

கிழக்கு மண்டல அணி: அபிமன்யு ஈஸ்வரன், சுதீப் கராமி, முகமது ஷமி, முகேஷ் குமார், ஷாபாஸ் அகமது, சூரஜ் ஜெய்ஸ்வால், இஷான் கிஷன் (கேப்டன்), வைபவ் சூரியவன்ஷி, விராட் சிங், குமார் குஷாக்ரா, ஷிகர் மோகன், சுப்ரான்ஷு சேனாபதி, அபிஜித் சர்க்கார், அனுகுல் ராய், டெனிஷ் தாஸ்.

மத்திய மண்டல அணி : ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), ரிங்கு சிங், ஆயுஷ் பாண்டே, சரண்ஷ் ஜெயின், ஆர்யன் பாண்டே, அர்ஷத் கான், குணால் சிங் ரத்தோர், ஆர்யன் ஜூயல், ஜீஷன் அன்சாரி, குணால் சண்டேலா, அமன் மொகாடே, யாஷ் ரத்தோடு, ஹர்ஷ் துபே, யாஷ் தாக்கூர், நச்சிகேத் பூதே.

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வடக்கு மண்டல அணி: கன்ஹையா வாதவன் (கேப்டன்), ஆயுஷ் பதோனி, சனத் சங்வான், யாஷ் துல், ஆயுஷ் தோசேஜா, நிஷாந்த் சிந்து, அன்ஷுல் கம்போஜ், நிகில் காஷ்யப், கம்ரான் இக்பால், அப்துல் சமத், அபித் முஷ்டாக், சுனில் குமார், சாஹில் லோத்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், அர்ஜுன் சர்மா.

தெற்கு மண்டல அணி: திலக் வர்மா (கேப்டன்), ரிக்கி புய், அபினவ் தேஜ்ரானா, ஷேக் ரஷீத், கொடிமேலா ஹிமதேஜா, ஸ்மரன் ரவிச்சந்திரன், நாராயண் ஜெகதீசன், கருண் நாயர், தனய் தியாகராஜன், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், வித்வத் கவேரப்பா, திரிபுரானா விஜய், அமன் கான், கவுரி சைதேஜா.

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