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துலீப் கோப்பை 2026 | ருதுராஜ், முஷீர் கான் போராட்டம் வீண்; மேற்கு மண்டலத்தை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தது வடக்கு மண்டலம்!

இப்போட்டியில் இரண்டு இன்னிங்ஸ்களையும் சேர்த்து மொத்தம் 9 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வடக்கு மண்டல அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அபித் முஷ்டாக் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

வடக்கு மண்டல அணி (கோப்புப்படம்)
வடக்கு மண்டல அணி (கோப்புப்படம்) (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 11:24 AM IST

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ஹைதராபாத்: துலீப் கோப்பை தொடரின் இரண்டாவது காலிறுதி ஆட்டத்தில், வலுவான மேற்கு மண்டல அணியை 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வடக்கு மண்டல அணி அரையிறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறியுள்ளது.

இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டின் புகழ்பெற்ற தொடரான துலீப் கோப்பை (2026–27) போட்டிகள், கடந்த ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி முதல் பெங்களூருவில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடைபெற்ற இரண்டாவது காலிறுதி ஆட்டத்தில் வடக்கு மண்டலம் மற்றும் மேற்கு மண்டல அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற வடக்கு மண்டல அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய வடக்கு மண்டல அணி சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அந்த அணியில் லோவர்-ஆர்டரில் களமிறங்கிய ஆல்-ரவுண்டர் அன்ஷுல் கம்போஜ் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 5 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 60 ரன்களையும், ஆயுஷ் பதோனி 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 51 ரன்களையும் சேர்த்தனர். மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்கத் தவறியனர்.

இதன் காரணமாக வடக்கு மண்டல அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 251 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. மேற்கு மண்டல அணி தரப்பில் தனுஷ் கோட்டியான் மற்றும் துஷார் தேஷ்பாண்டே ஆகியோர் தலா 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். பின்னர் தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய மேற்கு மண்டல அணியின் பேட்டர்களும் எதிரணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஷம்ஸ் முலானி 52 ரன்களைச் சேர்த்ததைத் தவிர, மற்ற வீரர்கள் சோபிக்கத் தவறினர். இதனால் மேற்கு மண்டல அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 187 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. வடக்கு மண்டல அணி தரப்பில் அபித் முஷ்டாக் 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதையடுத்து 64 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வடக்கு மண்டல அணி மீண்டும் பேட்டிங்கில் சொதப்பியது.

அந்த அணியில் ஆயுஷ் பதோனி இரண்டாவது இன்னிங்ஸிலும் பொறுப்புடன் விளையாடி அரைசதம் (50 ரன்கள்) கடந்து அசத்தினார். அவரைத் தவிர நிஷாந்த் சிந்து 44 ரன்களையும், அப்துல் சமாத் 30 ரன்களையும் சேர்த்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் சோபிக்கத் தவறினர். இதனால் அந்த அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 222 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. மேற்கு மண்டல அணி தரப்பில் ஷம்ஸ் முலானி மற்றும் தனுஷ் கோட்டியான் ஆகியோர் தலா 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

பின்னர் 287 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சவாலான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய மேற்கு மண்டல அணியில், கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் முஷீர் கான் ஆகியோர் சிறப்பான பார்ட்னர்ஷிப்பை அமைத்து அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றனர். இதில் இருவரும் அரைசதம் கடந்ததுடன், 4-வது விக்கெட்டுக்கு 111 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அணியின் வெற்றிக்கான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர்.

ஆனால், இப்போட்டியில் சதத்தை நெருங்கிய முஷீர் கான் 8 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 96 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து 7 பவுண்டரிகளுடன் 66 ரன்கள் சேர்த்திருந்த கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டும் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். இவர்களின் விக்கெட்டுகளுக்குப் பின் மேற்கு மண்டல அணியின் சரிவு தொடங்கியது. இறுதியில் அணியின் கடைசி நம்பிக்கையாக இருந்த உர்வில் படேலும் 25 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, மேற்கு மண்டல அணி 234 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

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வடக்கு மண்டல அணி தரப்பில் அபித் முஷ்டாக் 4 விக்கெட்டுகளையும், நிஷாந்த் சிந்து 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர். இதன் மூலம் வடக்கு மண்டல அணி 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மேற்கு மண்டல அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றதுடன், நடப்பு துலீப் கோப்பை தொடரின் அரையிறுதிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் இரண்டு இன்னிங்ஸ்களையும் சேர்த்து மொத்தம் 9 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வடக்கு மண்டல அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அபித் முஷ்டாக் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

TAGGED:

DULEEP TROPHY 2026
RUTURAJ GAIKWAD
துலீப் கோப்பை 2026
ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
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