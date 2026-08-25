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துலீப் கோப்பை 2026 | ஷபாஸ் அகமது, வைபவ் சூர்யவன்ஷி அசத்தல்; அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது கிழக்கு மண்டல அணி!

இந்த போட்டியில் பேட்டிங்கில் 167 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 4 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி கிழக்கு மண்டல அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்த ஷபாஸ் அகமது ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

ஷபாஸ் அகமது
ஷபாஸ் அகமது (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2026 at 5:40 PM IST

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பெங்களூரு: துலீப் கோப்பை காலிறுதி ஆட்டத்தில் வடகிழக்கு மண்டலத்தை இன்னிங்ஸ் மற்றும் 210 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, கிழக்கு மண்டல அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.

இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டின் புகழ்பெற்ற தொடரான துலீப் கோப்பை (2026–27) போட்டிகள், கடந்த ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி முதல் பெங்களூருவில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் நடைபெற்ற முதல் காலிறுதி ஆட்டத்தில் கிழக்கு மண்டலம் மற்றும் வடகிழக்கு மண்டல அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற வடகிழக்கு மண்டல அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய கிழக்கு மண்டல அணிக்கு தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் அபிமன்யூ ஈஸ்வரன் மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆகியோர் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தனர். அதன்பின் களமிறங்கிய குமார் குஷாக்ரா 55 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த விராட் சிங் மற்றும் கேப்டன் இஷான் கிஷன் ஆகியோரும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த சுதீப் குமார் கராமி மற்றும் ஷபாஸ் அகமது இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் சதம் விளாச, கிழக்கு மண்டல அணியின் ஸ்கோரும் மளமளவென உயர்ந்தது. இதில் அதிரடியாக விளையாடிய சுதீப் குமார் 146 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, மறுமுனையில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஷபாஸ் அகமது 17 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 167 ரன்களைக் குவித்து ஆட்டமிழந்தார்.

இதன் மூலம் கிழக்கு மண்டல அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 467 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. வடகிழக்கு மண்டல அணி தரப்பில் ஆகாஷ் சௌத்ரி மற்றும் ஜோடின் ஃபிரோய்ஜாம் ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். அதன்பின் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வடகிழக்கு மண்டல அணியில், தொடக்க வீரர் அர்பித் படேவாரா 32 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.

இதன் காரணமாக வடகிழக்கு மண்டல அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் வெறும் 111 ரன்களிலேயே ஆல் அவுட்டாகி ஃபாலோ-ஆன் ஆனது. கிழக்கு மண்டல அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய அபிஜித் சர்க்கார் 5 விக்கெட்டுகளையும், ஷபாஸ் அகமது 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அசத்தினர். அதன்பின் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடர்ந்த வடகிழக்கு மண்டல அணியின் பேட்டர்களும், எதிரணியின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

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அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஜோடின் ஃபிரோய்ஜாம் 39 ரன்களையும், ஆகாஷ் சௌத்ரி 27 ரன்களையும் சேர்த்த நிலையில் மற்ற வீரர்கள் சோபிக்கத் தவறினர். இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் கிழக்கு மண்டல அணி தரப்பில் அனுகுல் ராய் 5 விக்கெட்டுகளையும், வைபவ் சூர்யவன்ஷி 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் கிழக்கு மண்டல அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 210 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வடகிழக்கு மண்டல அணியை வீழ்த்தி அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது.

TAGGED:

EAST ZONE VS NORTH EAST ZONE
VAIBHAV SOORYAVANSHI
துலீப் கோப்பை 2026
ஷபாஸ் அகமது
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