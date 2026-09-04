துலீப் கோப்பை 2026: தெற்கு மண்டல அணியில் தேவ்தத் படிக்கல், முகமது சிராஜ் சேர்ப்பு?
தெற்கு மற்றும் கிழக்கு மண்டல அணிகளுக்கு இடையிலான இறுதிப் போட்டியானது, எதிர்வரும் செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
Published : September 4, 2026 at 5:20 PM IST
ஹைதராபாத்: துலீப் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கான தெற்கு மண்டல அணியில், இந்திய வீரர்கள் தேவ்தத் படிக்கல் மற்றும் முகமது சிராஜ் ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டின் புகழ்பெற்ற தொடரான துலீப் கோப்பை (2026–27) போட்டிகள் தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இத்தொடரின் அரையிறுதிச் சுற்றுப் போட்டிகள் பெங்களூருவில் அண்மையில் நிறைவடைந்தன. இதில் நடப்பு சாம்பியனான மத்திய மண்டல அணியை வீழ்த்தி கிழக்கு மண்டல அணியும், வடக்கு மண்டல அணியை வீழ்த்தி தெற்கு மண்டல அணியும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளன.
இதையடுத்து, சாம்பியன் பட்டத்தை தீர்மானிக்கும் தெற்கு மற்றும் கிழக்கு மண்டல அணிகளுக்கு இடையிலான இறுதிப் போட்டியானது, எதிர்வரும் செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. இரு அணிகளிலும் பல நட்சத்திர வீரர்கள் இடம் பெற்றுள்ளதால், இதில் எந்த அணி கோப்பையை வென்று சாதனை படைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
Chepauk is ready for the ultimate domestic cricket showdown! 🏏— TNCA (@TNCACricket) September 3, 2026
The Duleep Trophy Final between East Zone and South Zone will take place in the MA Chidambaram Stadium from September 06. 🏆
🎟️ Entry is FREE for everyone.#TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket pic.twitter.com/n2iOSknqi2
இந்த நிலையில், துலீப் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கான தெற்கு மண்டல அணியில் நட்சத்திர வீரர்கள் தேவ்தத் படிக்கல் மற்றும் முகமது சிராஜ் ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சமீபத்தில் இலங்கை அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை இந்திய அணி 1-0 எனக் கைப்பற்றியது. அந்தத் தொடரில் 3 இன்னிங்ஸ்களில் 2 சதங்களுடன் 328 ரன்கள் குவித்து அசத்திய தேவ்தத் படிக்கல் 'தொடர் நாயகன்' விருது வென்றார்.
அதேபோல், காலே மற்றும் கொழும்பு மைதானங்களில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சிராஜ் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார். தற்போது இவர்கள் இருவரும் இறுதிப்போட்டிக்கான தெற்கு மண்டல அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது அந்த அணிக்கு பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இவர்களுக்குப் பதிலாக அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட வீரர்கள் யார் என்ற அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகவில்லை.
இதற்கிடையில், செப்டம்பர் 13 அன்று டெல்லியில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 தொடர் தொடங்கவுள்ளது. துலீப் கோப்பை இறுதிப்போட்டி செப்டம்பர் 10 அன்று முடிவடைவதால், இந்திய டி20 அணியின் முக்கிய வீரர்களான திலக் வர்மா, இஷான் கிஷன் மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆகியோர் இந்த இறுதிப்போட்டியில் விளையாடுவார்களா என்ற கேள்வி தற்சமயம் எழுந்துள்ளது.
ஏனெனில், நடப்பு துலீப் கோப்பை தொடரின் தெற்கு மண்டல அணியின் கேப்டனாக திலக் வர்மாவும், கிழக்கு மண்டல அணியின் கேப்டனாக இஷான் கிஷனும், துணைக் கேப்டனாக வைபவ் சூர்யவன்ஷியும் செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதனால், ஆப்கானிஸ்தான் தொடருக்கு முன்னதாக இந்திய அணி நிர்வாகம் அவர்களுக்கு ஓய்வளிக்கத் திட்டமிட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
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ஒருவேளை பிசிசிஐ இவர்களுக்கு ஓய்வளிக்க முடிவு செய்தால், அவர்கள் இறுதிப்போட்டியில் விளையாட முடியாது. அவ்வாறு அவர்கள் விலகும் பட்சத்தில், கிழக்கு மண்டல அணியின் கேப்டனாக அனுபவ வீரர் அபிமன்யு ஈஸ்வரனும், தெற்கு மண்டல அணியின் கேப்டனாக தேவ்தத் படிக்கல் அல்லது நாராயண் ஜெகதீசன் ஆகியோரும் நியமிக்கப்படுவார்கள் எனத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.