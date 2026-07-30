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துலீப் கோப்பை 2026: கிழக்கு மண்டல அணி அறிவிப்பு; வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு துணைக்கேப்டன் பொறுப்பு!

காயம் காரணமாக நட்சத்திர வீரர்கள் ரியான் பராக் மற்றும் ஆகாஷ் தீப் ஆகியோருக்கு இம்முறை துலீப் கோப்பை தொடருக்கான கிழக்கு மண்டல அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.

இஷான் கிஷன் - வைபவ் சூர்யவன்ஷி
இஷான் கிஷன் - வைபவ் சூர்யவன்ஷி (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 10:42 AM IST

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ஹைதராபாத்: துலீப் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான கிழக்கு மண்டல அணியின் கேப்டனாக இஷான் கிஷனும், துணைக்கேப்டனாக வைபவ் சூர்யவன்ஷியும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட் தொடரான புகழ்பெற்ற துலீப் கோப்பை (2026–27) போட்டிகள், வரும் ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி முதல் பெங்களூருவில் நடைபெறவுள்ளன. ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் சிறப்பாக செயல்படும் வீரர்களை உள்ளடக்கிய இந்தத் தொடரில், கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு, மத்திய மற்றும் வடகிழக்கு என 6 மண்டல அணிகள் பங்கேற்று விளையாடவுள்ளன.

எதிர்வரும் புதிய சீசனுக்கான அணிகள் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன் ஒருபகுதியாக, இத்தொடரில் பங்கேற்கும் கிழக்கு மண்டல அணி நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது. இதில், 15 வயதேயான இளம் கிரிக்கெட் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டிருப்பது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அதேசமயம், இந்த அணியின் கேப்டனாக இஷான் கிஷன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சமீபத்தில் இந்திய அணிக்காக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு, இவ்வளவு குறுகிய காலத்திற்குள் துணைக்கேப்டன் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பது கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதங்களுக்கும் விமர்சனங்களுக்கும் வழிவகுத்துள்ளது. ஏனெனில், இந்த அணியில் அபிமன்யு ஈஸ்வரன், முகமது ஷமி, ஷாபாஸ் அகமது போன்ற அனுபவம் வாய்ந்த மூத்த வீரர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

இத்தகைய சீனியர் வீரர்கள் அணியில் இருக்கும் நிலையிலும், 15 வயதேயான வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு இந்த முக்கியப் பொறுப்பு அளிக்கப்பட்டிருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதேவேளையில், காயம் காரணமாக நட்சத்திர வீரர்களான ரியான் பராக் மற்றும் ஆகாஷ் தீப் ஆகியோருக்கு இம்முறை கிழக்கு மண்டல அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.

மறுபுறம் அனுகுல் ராய், முகேஷ் குமார், விராட் சிங் மற்றும் குமார் குஷாக்ரா ஆகிய திறமைமிக்க வீரர்களின் சேர்க்கை அணிக்கு கூடுதல் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அனுபவமும் இளமையும் கலந்த இந்த அதிரடி மாற்றங்களால், இம்முறை துலீப் கோப்பை தொடரில் கிழக்கு மண்டல அணியின் செயல்பாடு எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

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கிழக்கு மண்டல அணி: அபிமன்யு ஈஸ்வரன், சுதீப் கராமி, முகமது ஷமி, முகேஷ் குமார், ஷாபாஸ் அகமது, சூரஜ் ஜெய்ஸ்வால், இஷான் கிஷன் (கேப்டன்), வைபவ் சூரியவன்ஷி (துணை கேப்டன்), விராட் சிங், குமார் குஷாக்ரா, ஷிகர் மோகன், சுப்ரான்ஷு சேனாபதி, அபிஜித் சர்க்கார், அனுகுல் ராய், டெனிஷ் தாஸ்.

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VAIBHAV SOORYAVANSHI
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