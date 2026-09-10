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துலீப் கோப்பை 2026 | 14 ஆண்டுகால காத்திருப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி; 3-வது முறையாக கோப்பையை வென்று கிழக்கு மண்டலம் சாதனை!

துலீப் கோப்பை வரலாற்றில் கிழக்கு மண்டல அணி மூன்றாவது முறையாக (2011, 2012 மற்றும் 2026) சாம்பியன் பட்டத்தை முத்திரைப் பதித்துள்ளது.

கிழக்கு மண்டல அணி
கிழக்கு மண்டல அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 3:28 PM IST

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சென்னை: துலீப் கோப்பை 2026 இறுதிப் போட்டியில் தெற்கு மண்டல அணிக்கு எதிரான ஆட்டம் டிராவில் முடிந்ததை அடுத்து, முதல் இன்னிங்ஸ் முன்னிலை அடிப்படையில் கிழக்கு மண்டல அணி சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியது.

இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டின் புகழ்பெற்ற தொடரான துலீப் கோப்பை (2026–27) (Duleep Trophy 2026) இறுதிப் போட்டி தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. சென்னை எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், தெற்கு மற்றும் கிழக்கு மண்டல அணியினர் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றன. இதில் டாஸ் வென்ற கிழக்கு மண்டல அணி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய கிழக்கு மண்டல அணியின் கேப்டன் இஷான் கிஷன் அபாரமாக விளையாடி இரட்டைச் சதமும், குமார் குஷாக்ரா சதமும் பதிவு செய்து அசத்தினர். இஷான் கிஷன் அதிரடியாக 270 ரன்களும், குமார் குஷாக்ரா 101 ரன்களும் குவிக்க, கிழக்கு மண்டல அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 708 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. தெற்கு மண்டல அணி தரப்பில் திருபுரனா விஜய் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

இதனையடுத்து, தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய தெற்கு மண்டல அணியில் கேப்டன் திலக் வர்மா 99 ரன்களையும், தேவ்தத் படிக்கல் 62 ரன்களையும் சேர்த்ததைத் தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். இதனால், தெற்கு மண்டல அணி நான்காம் நாள் உணவு இடைவேளைக்கு முன்பாகவே 336 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. கிழக்கு மண்டல அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய முகேஷ் குமார் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

அதன்பின் 372 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய கிழக்கு மண்டல அணியில், அபிமன்யூ ஈஸ்வரன் 3 ரன்களிலும், வைபவ் சூர்யவன்ஷி 8 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ஷிகர் மோகன் மற்றும் கேப்டன் இஷான் கிஷன் இணை அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர்.

தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய கேப்டன் இஷான் கிஷன் 9 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் உட்பட 80 ரன்களுக்கும், சிறப்பாக ஒத்துழைப்பு தந்த ஷிகர் மோகன் 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸருடன் 52 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழந்தனர். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த முகமது குரேஷி மற்றும் அனுகுல் ராய் இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர்.

இதில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய முகமது குரேஷி சதம் விளாச, மறுபக்கம் அவருக்குத் தகுந்த ஒத்துழைப்பு தந்த அனுகுல் ராய் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். பின்னர், 64 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் அனுகுல் ராய் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக, கிழக்கு மண்டல அணி 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 388 ரன்களைக் குவித்தது. மேலும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ஒட்டுமொத்தமாக 617 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றிருந்த நிலையில், கிழக்கு மண்டல அணி தனது இன்னிங்ஸை டிக்ளர் செய்வதாக அறிவித்தது.

இதன் காரணமாக, தெற்கு மற்றும் கிழக்கு மண்டல அணிகளுக்கு இடையிலான துலீப் கோப்பை இறுதிப் போட்டி டிராவில் முடிவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதேசமயம், இப்போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் பெற்ற பிரம்மாண்ட முன்னிலையின் அடிப்படையில், கிழக்கு மண்டல அணி சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம், கிட்டத்தட்ட 14 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கிழக்கு மண்டல அணி துலீப் கோப்பையை வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.

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இதுதவிர, துலீப் கோப்பை வரலாற்றில் கிழக்கு மண்டல அணி மூன்றாவது முறையாக (2011, 2012 மற்றும் 2026) சாம்பியன் பட்டத்தை முத்திரைப் பதித்துள்ளது. இப்போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் அதிரடி இரட்டைச் சதம் விளாசிய கிழக்கு மண்டல அணியின் கேப்டன் இஷான் கிஷன் ஆட்டநாயகன் விருதையும், தொடர் முழுவதும் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட தெற்கு மண்டல அணியின் கேப்டன் திலக் வர்மா தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றனர்.

TAGGED:

துலீப் கோப்பை
கிழக்கு மண்டல அணி
இஷான் கிஷன்
EAST ZONE HISTORIC WIN
DULEEP TROPHY

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