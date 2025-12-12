வெலிங்டன் டெஸ்ட்: ஜேக்கப் டஃபி அசத்தல் பந்துவீச்சு; விண்டீஸை பந்தாடியது நியூசிலாந்து
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றதன் மூலம், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.
Published : December 12, 2025 at 10:23 AM IST
வெலிங்டன்: வெஸ்ட் இண்டீஸூக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
நியூசிலாந்து - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் உள்ள பேசின் ரிசர்வ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்து, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில், ஜான் காம்பெல் 44 ரன்களையும், ஷாய் ஹோப் 48 ரன்களையும், பிராண்டன் கிங் 33 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர, மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 205 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது.நியூசிலாந்து தரப்பில் பிளைர் டிக்னர் 4 விக்கெட்டுகளையும், மைக்கேல் ரே 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணியில் டெவான் கான்வே மற்றும் மிட்செல் ஹெய் ஆகியோர் தலா 61 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க முடியாமல் தடுமாறினர். இதனால் நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 278 ரன்களைச் சேர்த்து டிக்ளர் செய்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஆண்டர்சன் பிலீப் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
The second Test in numbers 🤝#NZvWIN pic.twitter.com/7xRCwTJHAS— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 12, 2025
அதன்பின், 73 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடர்ந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் இரண்டாம் நாள் முடிவில் 32 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தது. இதையடுத்து இன்று தொடங்கிய மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தை பிராண்டன் கிங் 15 ரன்களுடனும், கவெம் ஹாட்ஜ் 3 ரன்களுடனும் தொடர்ந்தனர். இதில் கிங் 22 ரன்களில் நடையைக் கட்ட, அடுத்து வந்த ஷாய் ஹோப், ரோஸ்டன் சேஸும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.
மேற்கொண்டு கவெம் ஹாட்ஜ் 35 ரன்களையும், ஜஸ்டீன் கிரீவ்ஸ் 25 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 128 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. நியூசிலாந்து தரப்பில் ஜேக்கப் டஃபி 5 விக்கெட்டுகளையும், மைக்கேல் ரே 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் காரணமாக நியூசிலாந்து அணிக்கு 55 ரன்கள் என்ற இலக்கானது நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
Proud of the efforts 🫶#NZvWIN pic.twitter.com/H8bFBs8yr0— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 12, 2025
இதையும் படிங்க:
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நியூசிலாந்து அணியில் டாம் லேதம் 9 ரன்களில் ஆட்டமிழந்த நிலையிலும், டெவான் கான்வே 28 ரன்களையும், கேன் வில்லியம்சன் 16 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், டெஸ்ட் தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையும் பெற்றுள்ளது.