ஜேக்கப் டஃபி பவுலிங்கில் 167 ரன்களில் சுருண்ட வெஸ்ட் இண்டீஸ்! வலுவான முன்னிலையில் நியூசிலாந்து!
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 96 ரன்கள் முன்னிலையுடன் நாளைய தினம் மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது.
Published : December 3, 2025 at 3:56 PM IST
கிறிஸ்ட்சர்ச்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 167 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தற்சமயம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர் டெவான் கான்வே ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய கேன் வில்லியம்சன் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் அரைசதம் கடந்தும் அசத்தினார். பின்னர் 6 பவுண்டரிகளுடன் 52 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த கேன் வில்லியம்சன் தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.
அவரைத் தொடர்ந்து டாம் லேதம் 24 ரன்களிலும், ரச்சின் ரவீந்திரா 3 ரன்களிலும், வில் யங் 14 ரன்களிலும், டாம் பிளெண்டல் 29 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் - நாதன் ஸ்மித் இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் பிரேஸ்வெல் 47 ரன்களிலும், நாதன் ஸ்மித் 23 ரன்களிலும் ஆட்டமிழக்க, பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.
இதன் காரணமாக நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 231 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் கீமர் ரோச், ஜெய்டன் சீல்ஸ், ஒஜே ஷெல்ட்ஸ், ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியிலும் ஜான் காம்பெல், அலிக் அதனாஸ் உள்ளிட்டோர் சொற்ப ரன்களில் நடையைக் கட்டினர்.
பின்னர் இணைந்த டெகனரைன் சந்தர்பால் - ஷாய் ஹோப் இணை பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் தங்களுடைய அரைசதங்களை பதிவு செய்ததுடன் 90 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர். பின் 56 ரன்களில் ஷாய் ஹோப் விக்கெட்டை இழக்க, 52 ரன்களுடன் சந்தர்பாலும் நடையைக் கட்டினார்.
அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களால் நியூசிலாந்தின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 167 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில் ஆல் அவுட்டானது. நியூசிலாந்து தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜேக்கப் டஃபி 5 விக்கெட்டுகளையும், மேட் ஹென்றி 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 64 ரன்கள் முன்னிலைப் பெற்றது. பின்னர் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கியுள்ள நியூசிலாந்து அணிக்கு டாம் லேதம் - டெவான் கான்வே இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் நியூசிலாந்து அணி விக்கெட் இழப்பின்றி 32 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளது. இதில் டெவான் கான்வே 15 ரன்களையும், டாம் லேதம் 14 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். இதனையடுத்து 96 ரன்கள் முன்னிலையுடன் நியூசிலாந்து அணி நாளைய தினம் மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது.