வறுமையை வென்ற ஓட்டுநரின் மகன்| யார் இந்த தடகள சாம்பியன் பசந்த் குமார்?
அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற 20 வயதுக்கு உட்பட்டோர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் தொடர் வரலாற்றில் உயரம் தாண்டுதல் பிரிவில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ற சதனையை பசந்த் குமார் படைத்துள்ளார்.
Published : August 11, 2026 at 7:59 AM IST
ராஜாஸ்தானின் சிறிய கிராமத்து அரசுப் பள்ளி விளையாட்டு மைதானத்திலிருந்து தொடங்கிய ஓர் ஏழ்மை இளைஞனின் பயணம், இன்று உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் மேடையில் இந்தியாவின் கொடியை உயரப் பறக்கச் செய்துள்ளது. அமெரிக்காவின் ஒரேகான் மாகாணத்தில் உள்ள யூஜின் நகரில் நடைபெற்ற உலக தடகள யு-20 சாம்பியன்ஷிப் ஆடவர் உயரம் தாண்டுதல் போட்டியில், 19 வயதான பசந்த் குமார் மேக்வால் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.
வரலாற்று சாதனை
இதன் மூலம், உலக யு-20 தடகள சாம்பியன்ஷி தொடர் வரலாற்றில் உயரம் தாண்டுதல் பிரிவில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை பசந்த் குமார் பெற்றுள்ளார். இறுதிப் போட்டியில் பசந்த் குமார் 2.06 மீட்டர் உயரத்தை முதல் முயற்சியிலும், 2.12 மற்றும் 2.17 மீட்டர் உயரங்களை அடுத்தடுத்த முயற்சிகளிலும் கடந்தார். தொடர்ந்து, 2.21 மீட்டர் உயரத்தைத் தனது இரண்டாவது முயற்சியில் கடந்து, தனது தனிப்பட்ட சிறந்த சாதனையைச் சமன் செய்தார்.
இருப்பினும், இறுதிப் போட்டியில் மூன்று வீரர்கள் 2.21 மீட்டர் உயரத்தைக் கடந்ததால், தோல்வியுற்ற முயற்சிகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் பதக்கங்கள் தீர்மானிக்கப்பட்டன. அதன்படி, முதல் முயற்சியிலேயே அந்த உயரத்தைக் கடந்த அல்ஜீரியாவின் யூனஸ் அயாச்சி தங்கப் பதக்கத்தையும், இரண்டாவது முயற்சியில் கடந்த இந்தியாவின் பசந்த் குமார் வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், மூன்றாவது முயற்சியில் கடந்த பிரிட்டனின் ஓடிஸ் பூல் வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்றனர்.
வறுமையை வென்ற நாயகன்
ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஸ்ரீ கங்காநகர் மாவட்டத்திலுள்ள 12 ஏ-பி கிராமத்தைச் சேர்ந்த பசந்த் குமாரின் தந்தை கங்காராம் ஒரு ஓட்டுநர். தாய் ரோஷினி தேவி இல்லத்தரசி ஆவார். இருவேளை உணவுக்கே தவிக்கும் குடும்பச் சூழ்நிலையிலும், உறவினர்களிடம் கடன் வாங்கி பசந்தின் விளையாட்டுப் பயிற்சிக்கு அவரது பெற்றோர் ஆதரவளித்தனர். கடந்த 2025 ஆகஸ்ட் மாதம் பசந்த் இந்திய கடற்படையில் பணியில் சேர்ந்த பிறகு, அவரது குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலை சற்று சீரடைந்தது.
இதுகுறித்து நெகிழ்ச்சியுடன் பேசிய அவரது தந்தை கங்காராம், "பசந்தின் பயிற்சிக்கு நிதியளிக்க, நாங்கள் உறவினர்கள் மற்றும் அறிமுகமானவர்களிடம் கடன் வாங்கினோம். ஆனால், அவனது கடின உழைப்பு நிச்சயம் பலனளிக்கும் என்பதில் நாங்கள் உறுதியான நம்பிக்கையுடன் இருந்தோம்" என்றார்.
பள்ளியில் தொடங்கிய பயணம்
பசந்தின் விளையாட்டுப் பயணம், அவர் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பதினொன்றாம் வகுப்பு வரை படித்த அவரது கிராமத்து அரசுப் பள்ளியில் தொடங்கியது. உயரம் தாண்டுதலில் அவருக்கு இருந்த ஆர்வத்தைக் கவனித்த அப்பள்ளியின் உடற்கல்வி ஆசிரியர் இக்பால் சிங், அவருக்கு ஆரம்பக்கட்டப் பயிற்சி அளித்து, விளையாட்டைத் தீவிரமாகத் தொடர ஊக்குவித்தார். பின்னர், ஸ்ரீ கங்காநகரில் உள்ள கல்சா பள்ளியில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பை முடித்த பசந்த், 2023ஆம் ஆண்டில் ஆறு மாத கால சிறப்புப் பயிற்சியை அதே மாவட்டத்தில் மேற்கொண்டார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, 2024ஆம் ஆண்டில் பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய விளையாட்டு ஆணைய மையத்திற்கு அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அங்கு, இந்திய மகளிர் உயரம் தாண்டுதல் பிரிவின் முன்னாள் தேசிய சாதனையாளரான சஹானா குமாரியின் வழிகாட்டுதலையும் பெற்றார். அதன் பலனாக, இவ்வாண்டு ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற பெடரேஷன் கோப்பையில் 2.21 மீட்டரும், மே மாதம் ஹாங்காங்கில் நடைபெற்ற ஆசிய யு-20 சாம்பியன்ஷிப்பில் 2.20 மீட்டரும் தாண்டி அவர் தங்கம் வென்றிருந்தார்.
தொடரும் தங்க வேட்டை
தடகள உலகில் தொடர்ந்து முத்திரை பதித்து வரும் பசந்த், இதுவரை யு-20 பிரிவில் மட்டும் எட்டு தங்கப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளார். அவர் படைத்துள்ள இந்த வரலாற்றுச் சாதனை, அவரது சொந்தக் கிராம மக்களிடையே பெருமகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. "இது ஒட்டுமொத்த கிராமத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் தருணம். பசந்தின் கடின உழைப்பிற்கும் தன்னம்பிக்கைக்கும் கிடைத்த வெற்றி இது" என உள்ளூர் தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதையும் படிக்கவும்
மூன்று உடன்பிறப்புகளில் மூத்தவரான பசந்த், தற்போது தனது குடும்பத்தின் தியாகங்களையும், பல ஆண்டுகால கடுமையான உழைப்பையும் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சர்வதேச சாதனையாக உருமாற்றியுள்ளார். உலக யு-20 தடகள சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் பதக்கம் வென்று நாட்டின் பெருமையை உலக அரங்கில் உயர்த்திய இளம் வீரர் பசந்த் குமருக்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் பாராட்டுக்களும் வாழ்த்துக்களும் குவிந்து வருகின்றன.