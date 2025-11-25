காயத்திலிருந்து மீண்ட கம்மின்ஸ், ஹேசில்வுட்? வலுப்பெறும் ஆஸ்திரேலியா!
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி டிசம்பர் 4ஆம் தேதி பிரிஸ்பேனில் உள்ள கபா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பகலிரவு ஆட்டமாக நடைபெறவுள்ளது.
Published : November 25, 2025 at 11:30 AM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கு முன்னதாக ஆஸ்திரேலியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் பாட் கம்மின்ஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் ஆகியோர் காயத்திலிருந்து மீண்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் டெஸ்ட் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி டிசம்பர் 4ஆம் தேதி பிரிஸ்பேனில் உள்ள கபா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பகலிரவு ஆட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கெனவே முதல் போட்டியில் வெற்றிப் பெற்ற உத்வேகத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியும், முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் இங்கிலாந்து அணியும் இப்போட்டியை எதிர்கொள்ள இருப்பதால், போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
Will Pat Cummins be fit to face England at the Gabba?— cricket.com.au (@cricketcomau) November 24, 2025
Details: https://t.co/aNxAeHCJrV pic.twitter.com/nHWyxpuwTz
இந்த நிலையில் இப்போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் பாட் காம்மின்ஸ் மற்றும் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் ஆகியோர் விளையாடுவார்களாக எந்த சந்தேகம் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகின்றன. முன்னதாக காயம் காரணமாக இருவரும் முதல் டெஸ்ட் போட்டியை தவறவிட்ட நிலையில், இரண்டாவது போட்டியிலும் அவர்கள் இடம் பிடிப்பது சந்தேகம் தான் என்று தகவல்கள் வெளியாகின.
இந்நிலையில் பாட் கம்மின்ஸ் மற்றும் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் இருவரும் சிட்னி மைதானத்தில் வலை பயிற்சியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதன் மூலம் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கு முன்னதாக இருவரும் தங்களுடைய உடற்தகுதியை நிரூபிக்கும் பட்சத்தில், அவர்கள் நேரடியாக ஆஸ்திரேலிய அணியில் சேர்க்கப்படுவதுடன், இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான பிளேயிங் லெவனிலும் தங்கள் இடங்களை உறுதி செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
A couple of Aussie quicks hit the nets in Sydney today as they gear up for Ashes returns.— cricket.com.au (@cricketcomau) November 25, 2025
Read more: https://t.co/r0pQXLm33o pic.twitter.com/KJQ0WYN65x
ஜோஷ் ஹேசில்வுட் குறித்து பேசியுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஆண்ட்ரூ மெக்டொனால்ட், "நடப்பு ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் நிச்சயம் விளையாடுவார் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். இருப்பினும் அவர் காயத்திலிருந்து முழுமையாக குணமடைய சிறிது அவகாசம் தேவைப்படுகிறது. அதனால் அவர் இத்தொடரின் பாதியில் நிச்சயம் ஆஸ்திரேலிய அணியில் இணைவார் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம்" என்று கூறியுள்ளார்.
கம்மின்ஸ் குறித்து பேசிய மெக்டொனால்ட், "பாட் கம்மின்ஸைப் பொறுத்தவரையில் அவர் காயத்திலிருந்து மீண்டு பயிற்சி மேற்கொண்டு வருவதை பார்க்கும் போது முழு உடற்தகுதியுடன் இருப்பது போல் தெரிகிறது. மேலும் அவர் வழக்கமான வேகத்தில் பந்துவீசியும் வருகிறார். அதனால் அவரது உடல்நிலையில் முன்னேற்றதை காண முடிகிறது. இருப்பினும் அவர் காயத்தில் இருந்து தற்போது தான் குணமடைந்து வருவதால், அவர் கூடுதல் கவனத்துடன் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
Positive signs for Australia as Pat Cummins and Josh Hazlewood are put through their paces in Sydney on Tuesday morning 👀#WTC27 | #AUSvENG pic.twitter.com/8NL42eLxn2— ICC (@ICC) November 25, 2025
இதன் மூலம் பாட் கம்மின்ஸ் அடுத்த டெஸ்டில் விளையாடுவது ஏறத்தாழ உறுதியாகியுள்ள நிலையில், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் விளையாடுவாரா? இல்லையா? என்ற சந்தேகங்கள் நீடித்து வருகின்றன. இதனால் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் எந்தெந்த வீரர்கள் இடம் பிடிப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது.