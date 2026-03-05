டி20 உலகக் கோப்பை: இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவது யார்? இன்று இந்தியா vs இங்கிலாந்து மோதல்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் 29 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், இந்திய அணி 17 வெற்றிகளையும், இங்கிலாந்து அணி 12 வெற்றிகளையும் பதிவு செய்துள்ளன.
Published : March 5, 2026 at 8:01 AM IST
மும்பை: ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நாளை நடைபெறும் இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரான இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்ற இந்த தொடரில், சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு பிறகு நான்கு அணிகள் அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன. இதில் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி நியூசிலாந்து அணி இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்துள்ளது.
இந்நிலையில் நாளை (மார்ச் 5) நடைபெறும் இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியை எதிர்த்து, ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
𝐀𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐮𝐫 🤩
The #T20WorldCup 2026 semi-finals are locked 🔒
The #T20WorldCup 2026 semi-finals are locked 🔒
More details➡️ https://t.co/0UKXfuke7c pic.twitter.com/IxJeZvr5M3
இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் சிறப்பான வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், அரையிறுதிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மேலும் டாப் ஆர்டரில் சஞ்சு சாம்சனி வருகை அணிக்கு பெரும் பலமாக மாறியுள்ளது. ஏனெனில் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சோபிக்க தவறிய நிலையில், சஞ்சு சாம்சன் வருகை காரணமாக அது சரிசெய்யப்பட்டுள்ளது.
அதிலும் குறிப்பாக வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் விளையாடிய விதம், ஒட்டுமொத்த இந்திய ரசிகர்களை அவரை பாராட்டவைத்துள்ளது. அதேசமயம் அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவின் ஃபார்ம் குறித்த கவலைகள் இருந்தாலும், மற்ற வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது இந்திய அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
மறுபக்கம் அணியின் பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோருடன் ஹர்திக் பாண்டியாவும் வேகப்பந்து வீச்சில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். மேற்கொண்டு சுழற்பந்து வீச்சில் அக்ஸர் படேலும், வருண் சக்ரவர்த்தியும் இருப்பது எதிரணிக்கு பெரும் சவாலாக இருப்பார்கள் என்று கணிக்கப்படுகிறது.
𝗧𝗵𝗲 𝘁𝗶𝘁𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲𝘀 🇮🇳
#TeamIndia are semi-finals bound in the #T20WorldCup 👏
Updates ▶️ https://t.co/ur4pr8Bi3K#MenInBlue | #INDvWI pic.twitter.com/45sjJydel9
இங்கிலாந்து அணி
மறுபக்கம் ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியும் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. குறிப்பாக அணியின் பேட்டிங்கில் ஹாரி புரூக், வில் ஜேக்ஸ் ஆகியோர் சரியான நேரத்தில் ஃபார்முக்கு திரும்பியுள்ளது அணியின் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும் பில் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஜேக்கப் பெத்தெல் ஆகியோர் தொடர்ந்து சோபிக்க தவறுவது அணிக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
அணியின் பந்துவீச்சை பொறுத்தவரையில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் மற்றும் ஆதில் ரஷித் மீது அதிக சுமை உள்ளது. அவர்களுடன் வில் ஜேக்ஸ் சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்தாலும், மற்ற பவுலர்களான சாம் கரண், ஜேமி ஓவர்டன் உள்ளிட்டோர் ரன்களை வாரி வழங்கி வருவது அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்தின் பிளேயிங் லெவனில் சில மாற்றங்கள் இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
World Cup semi-final 🏆
Against India in Mumbai 🏏
At the Wankhede 🏟
A MASSIVE match awaits...
Against India in Mumbai 🏏
At the Wankhede 🏟
A MASSIVE match awaits... pic.twitter.com/VGFTHMInoH
நேருக்கு நேர்
இவ்விரு அணிகளும் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையிலும் 29 முறை நேருக்கு நேர் சந்தித்துள்ளன. அதில் இந்திய அணி 17 வெற்றிகளை பதிவு செய்து தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் இங்கிலாந்து அணி 12 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றியை பதிவு செய்து இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது..
வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம்
மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாக திகழ்கிறது. இங்கு இதுவரை 20 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 10 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 10 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மேலும் இந்த போட்டி இரவில் நடைபெறுவதன் காரணமாக, பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.
நேரலை தகவல்கள்
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இதில் இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
இந்தியா: சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ்(கேப்டன்), ஹர்திக் பாண்டியா, திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல், அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
இங்கிலாந்து: பில் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ஜேக்கப் பெத்தெல், டாம் பான்டன், வில் ஜேக்ஸ், சாம் கரண், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜேமி ஓவர்டன், லியாம் டௌசன், ஆதில் ரஷித்.