ரோஹித், ஜெய்ஸ்வால், பிரசித் அசத்தல்; ஆப்கானிஸ்தானை ஒயிட்வாஷ் செய்து இந்தியா அசத்தல்!
ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான இந்த ஒருநாள் தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாகக் கைப்பற்றியதன் மூலம், இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் தனது முதல் ஒருநாள் தொடர் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
Published : June 20, 2026 at 8:10 PM IST
சென்னை: ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
இந்தியா - ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி சென்னை, எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி, முதலில் களமிறங்கிய ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் - இப்ராஹிம் ஜத்ரான் ஜோடி தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இதில் குர்பாஸ் 5 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து வெளியேற, இப்ராஹிம் ஜத்ரானும் 11 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து வந்த ரஹ்மத் ஷா 5 ரன்களுக்கும், தார்விஷ் ரசூலி ஒரு ரன்னுக்கும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளைப் பறிகொடுத்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி - அஸ்மத்துல்லா ஒமர்சாய் இணை, பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் இழப்பைத் தடுத்து நிறுத்தியதுடன் அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர்.
Identical setups, identical results 🔄— BCCI (@BCCI) June 20, 2026
Prasidh Krishna 🤝 Rohit Sharma 😎
Updates ▶️ https://t.co/kHgF4bqTg3#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Bf2YPIA59l
இதில் இருவருமே அரைசதம் கடந்து அசத்திய நிலையில், 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்களுடன் 50 ரன்கள் எடுத்திருந்த அஸ்மத்துல்லா ஒமர்சாய் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களும் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, மறுபக்கம் அபாரமாக விளையாடி வந்த ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
இறுதியில் ஹஷ்மதுல்லா ஷாஹிதியும் 102 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக, ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 44.2 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 218 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமாகப் பந்துவீசிய பிரசித் கிருஷ்ணா 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார்.
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ரோஹித் சர்மா - யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் இருவரும் தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 170 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அணியின் வெற்றியையும் உறுதி செய்தனர். அதன்பின் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரோஹித் சர்மா, 9 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 79 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
அதே சமயம் மறுமுனையில் அபாரமாக விளையாடி வந்த யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது இரண்டாவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். மேற்கொண்டு இப்போட்டையில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 14 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 110 ரன்களையும், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 2 சிக்ஸர்களுடன் 20 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.
💯 is style 🔥— BCCI (@BCCI) June 20, 2026
Victory in style ✌️
Yashasvi Jaiswal wraps things in emphatic fashion 😎
Scorecard ▶️ https://t.co/kHgF4bqTg3#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @ybj_19 pic.twitter.com/ku8eTFrmMn
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இதன் மூலம் இந்திய அணி 28.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரையும் இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாகக் கைப்பற்றி ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்தது.