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கோல் மழை பொழிந்த பிரேசில்: 4-0 என்ற கணக்கில் இந்தியாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றி!

பனாமா மற்றும் பிரேசில் அணிகளுக்கு எதிராக விளையாடியுள்ள இந்திய கால்பந்து அணி, அடுத்ததாக அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இதே மைதானத்தில் பலம் வாய்ந்த உருகுவே அணிக்கு எதிராகப் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

இந்தியா vs பிரேசில்
இந்தியா vs பிரேசில் (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 10:09 PM IST

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கொல்கத்தா: இந்திய அணிக்கு எதிரான சர்வதேச நட்புரீதியிலான கால்பந்து போட்டியில், முன்னாள் உலகச் சாம்பியன்களான பிரேசில் அணி 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

இந்தியா மற்றும் பிரேசில் கால்பந்து அணிகளுக்கு இடையிலான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சர்வதேச நட்புரீதியிலான கால்பந்து போட்டி இன்று (அக்டோபர் 3) கொல்கத்தாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற சால்ட் லேக் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. உலகெங்கும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த ஆட்டத்தில், தொடக்கம் முதலிருந்தே பிரேசில் அணி அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஆதிக்கம் செலுத்தியது.

இதில் ஆட்டத்தின் 28ஆவது நிமிடத்தில் எஸ்டெவாவோ வில்லியம்ஸ் பிரேசில் அணிக்கான முதல் கோலைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அவரைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 42ஆவது நிமிடத்தில் நட்சத்திர வீரர் பெட்ரோ கோலடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். மறுபக்கம் இந்திய அணி வீரர்களால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸைக் கடந்து எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதனால் முதற்பாதி ஆட்டநேர முடிவில் பிரேசில் அணி 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றிருந்தது.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் பிரேசில் அணியின் கையே ஓங்கியிருந்தது. இதில் ஆட்டத்தின் 58-ஆவது நிமிடத்தில் சாமுவெல் லினோ கோலடித்து அணியின் வெற்றி வாய்ப்பை அதிகரித்தார். அதன்பின் ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+5-ஆவது நிமிடத்திலும் லினோ மீண்டும் ஒரு கோலைப் பதிவு செய்து அணியை வெற்றிபெறச் செய்தார். மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய இந்திய வீரர்களால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.

இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் பிரேசில் அணி 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. அதேசமயம் இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியைத் தழுவியிருந்தாலும், உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு அணிக்கு எதிராக விளையாடியது இந்திய வீரர்களுக்கு மிகப்பெரும் அனுபவமாக அமைந்திருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

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இதனையடுத்து இந்திய அணி அடுத்ததாக அக்டோபர் 06-ஆம் தேதி உருகுவே அணிக்கு எதிராக சர்வதேச நட்புரீதியிலான போட்டியில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்தப் போட்டி இதே சால்ட் லேக் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கனவே பனாமா மற்றும் பிரேசில் அணிகளுக்கு எதிராக விளையாடிய இந்திய அணி, இந்தப் போட்டியில் எவ்வாறு செயல்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.

TAGGED:

BRAZIL BEAT INDIA
இந்தியா பிரேசில் கால்பந்து
சர்வதேச நட்பு ரீதியிலான போட்டி
இந்தியா VS உருகுவே கால்பந்து போட்டி
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