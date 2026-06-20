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தோஹா டைமண்ட் லீக்: இலங்கையின் ருமேஷ் தரங்கா முதலிடம்; 4ஆம் இடத்தைப் பிடித்தார் நீரஜ் சோப்ரா

தோஹா டைமண்ட் லீக் தடகளத் தொடரின் ஈட்டி எறிதல் பிரிவில், இலங்கையின் வளர்ந்து வரும் நட்சத்திர வீரர் ருமேஷ் தரங்கா 88.68 மீட்டர் தூரம் எறிந்து தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.

நீரஜ் சோப்ரா
நீரஜ் சோப்ரா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 1:46 PM IST

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ஹைதராபாத்: தோஹா டைமண்ட் லீக் ஈட்டி எறிதல் போட்டியில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் நீரஜ் சோப்ரா 85.69 மீட்டர் தூரம் எறிந்து 4ஆவது இடத்தைப் பிடித்ததுடன், ஸ்காட்லாந்தில் நடைபெறவுள்ள காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளார்.

ஈட்டி எறிதல் வீரர்களுக்கான தோஹா டைமண்ட் லீக் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் நேற்று தொடங்கியது. இதில் இரண்டு முறை ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்றவரும், முன்னாள் உலக சாம்பியனுமான இந்தியாவைச் சேர்ந்த நீரஜ் சோப்ரா பங்கேற்றார். முன்னதாக, காயம் காரணமாக சர்வதேச தொடர்களில் பங்கேற்காமல் இருந்த நீரஜ் சோப்ரா, தற்போது காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடைந்து இத்தொடரில் பங்கேற்றுள்ளார்.

பல மாதங்களுக்குப் பிறகு பங்கேற்ற முதல் போட்டியிலேயே நீரஜ் சோப்ரா 85.69 மீட்டர் தூரத்திற்கு ஈட்டியை எறிந்து அசத்தினார். இந்த சிறப்பான செயல்பாட்டின் மூலம், இந்த ஆண்டு ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோவில் நடைபெறவுள்ள காமன்வெல்த் 2026 போட்டிக்கு அவர் நேரடியாகத் தகுதி பெற்றுள்ளார். இருப்பினும், அவரால் இந்தத் தொடரில் 4ஆம் இடத்தை மட்டுமே பிடிக்க முடிந்தது.

இதனால், கடந்த 2018ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு நீரஜ் சோப்ரா பங்கேற்ற ஒரு சர்வதேச டைமண்ட் லீக் தொடரில், முதல் மூன்று இடங்களுக்குள் இடம்பெறாமல் போவது இதுவே முதல் முறையாகும். எனினும், முதுகுப் பகுதியில் ஏற்பட்ட காயம் மற்றும் அதிலிருந்து மீள்வதற்கான பயிற்சிகளுக்குப் பின், அவர் பங்கேற்ற முதல் சர்வதேச போட்டியிலேயே 85 மீட்டருக்கும் மேல் ஈட்டி எறிந்து தனது உடற்தகுதியை நிரூபித்துள்ளது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியடைய செய்துள்ளது.

அதேசமயம், இந்த தோஹா டைமண்ட் லீக் தொடரில் இலங்கையைச் சேர்ந்த இளம் வீரர் ருமேஷ் தரங்கா 88.68 மீட்டர் தூரம் ஈட்டி எறிந்து முதலிடத்தைப் பிடித்து அசத்தியுள்ளார். இவருக்கு அடுத்தபடியாக, முன்னாள் உலகச் சாம்பியனான கிரெனடாவின் ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ் 86.38 மீட்டர் தூரம் எறிந்து இரண்டாம் இடத்தையும், அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த கர்டிஸ் தாம்சன் 85.99 மீட்டர் தூரம் எறிந்து மூன்றாம் இடத்தையும் கைப்பற்றினர்.

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தோஹா டைமண்ட் லீக் முடிவுகள்

  • ருமேஷ் தரங்கா(இலங்கை) — 88.68 மீ
  • ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ் (கிரெனடா) — 86.38 மீ
  • கர்டிஸ் தாம்சன் (அமெரிக்கா) — 85.99 மீ
  • நீரஜ் சோப்ரா (இந்தியா) — 85.69 மீ
  • ஆர்தர் ஃபெல்ஃப்னர் (உக்ரைன்) — 83.62 மீ
  • ஜூலியஸ் யெகோ (கென்யா) — 82.22 மீ
  • கேஷோர்ன் வால்காட் (டிரினிடாட் & டொபாகோ) — 81.47 மீ
  • ஜாகுப் வாட்லெச் (செக் குடியரசு) — 80.38 மீ
  • அகமது சமே முகமது உசேன் (எகிப்து) — 79.21 மீ

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NEERAJ CHOPRA
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நீரஜ் சோப்ரா
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