ஆஸ்திரேலிய ஓபன் 2026: அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறிய ஜோகோவிச், ஸ்வியாடெக்

ஜப்பான் வீராங்கனை நவோமி ஒசாகா காயம் காரணமாக மூன்றாவது சுற்றிலிருந்து விலகியதுடன், நடப்பு ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடரிலிருந்தும் வெளியேறியுள்ளார்.

Published : January 24, 2026 at 7:34 PM IST

மெல்போர்ன்: ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் மூன்றாம் சுற்று ஆட்டங்களில் நோவாக் ஜோகோவிச், ஜானிக் சின்னர், இகா ஸ்வியாடெக் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மூன்றாவது சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் முன்னாள் நம்பர் 1 வீரரான நோவாக் ஜோகோவிச், நெதர்லாந்தின் போடிக் வான் டி சாண்ட்ஸ்கல்பை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய ஜோகோவிச் முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றினார்.

பின்னர் மூன்றாவது செட்டில் போடிக் வான் கம்பேக் கொடுக்க, போட்டி மீதான பரபரப்பும் எகிறியது. இறுதியில் ஜோகோவிச் அந்த செட்டை 7-6 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் நோவாக் ஜோகோவிச் 6-2, 6-4, 7-6 என்ற செட் கணக்கில் நெதர்லாந்தின் போடிக் வான் டி சாண்ட்ஸ்கல்பை வீழ்த்தி, நான்காம் சுற்றுக்கு ஆட்டத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் 1 வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், அமெரிக்காவின் எலியட் ஸ்பிஸ்ஸிரியை எதிர்கொண்டார். இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய எலியட் முதல் செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தின் போது ஜானிக் சின்னர், தசைப்பிடிப்பு காரணமாக களத்தை விட்டு வெளியேறினார்.

அதன்பின் அவர் 15 நிமிடங்களுக்கு பின் மீண்டும் களத்திற்கு திரும்பினார். பின்னர் தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்த தொடங்கிய சின்னர் அடுத்தடுத்த செட்டுகளை 6-3, 6-4, 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் அவர் 4-6, 6-3, 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் எலியட் ஸ்பிஸ்ஸிரியை வீழ்த்தினார். இருப்பினும் அவர் தசை பிடிப்பு காரணமாக களத்தை விட்டு வெளியேறி மீண்டும் விளையாடிய சம்பவம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதேபோல் ஆடவர் பிரிவில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்தெ பென் ஷெல்டன் 6-4, 6-4, 7-6 என்ற செட் கணக்கில் மொனாகோவின் வாலென்டின் வாச்செரோட்டையும், மற்றொரு அமெரிக்க வீரரான டெய்லர் ஸ்பிரிட்ஸ் 7-6, 2-6, 6-4, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் சுவிட்சர்லாந்தின் ஸ்டான் வாவ்ரிங்காவையும் வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது குறிப்பிடத்தக்கது,

மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனையான போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், ரஷ்ய வீராங்கனை அன்னா கலின்ஸ்காயாவை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியின் முதல் செட்டை இகா ஸ்வியாடெக் 6-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், இரண்டாவது செட்டில் அபாரமாக செயல்பட்ட ரஷ்ய வீராங்கனை 6-1 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி தனது பதிலடியை கொடுத்தார்.

அதன்பின் போட்டியின் முடிவை தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது செட் ஆட்டத்தில் மீண்டும் அபாரமாக செயல்பட தொடங்கிய இகா ஸ்வியாடெக் 6-1 என்ற கணக்கில் செட்டை வென்றார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இகா ஸ்வியாடெக் 6-1, 1-6, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் ரஷ்ய வீரங்கனையை வீழ்த்தி, நடப்பு ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னின்ஸ் தொடரில் நான்காவது சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

மற்ற மூன்றாம் சுற்று ஆட்டங்களில் கஜகஸ்தானின் எலினா ரைபாகினா 6-2, 6-3 என்ற கணக்கில் செக் குடியரசின் தெரேசா வாலென்டோவாவையும், அமெரிக்க வீராங்கனைகளான ஜெசிகா பெகுலா, அமண்டா அனிமோசவா உள்ளிட்டோரும் வெற்றிகளை பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினர். அதேசமயம் ஜப்பான் வீராங்கனை நவோமி ஒசாகா காயம் காரணமாக மூன்றாவது சுற்றிலிருந்து விலகியதுடன், தொடரிலிருந்தும் வெளியேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

