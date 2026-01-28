ETV Bharat / sports

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் 2026: அரையிறுதியில் சின்னர், ஜோகோவிச்; ஏமாற்றமளித்த ஸ்வியாடெக்

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடரில் பட்டம் வெல்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட இகா ஸ்வியாடெக் காலிறுதி சுற்றுடன் வெளியேறி ஏமாற்றமளித்தார்.

நோவாக் ஜோகோவிச் - லொரென்சோ முசெட்டி
நோவாக் ஜோகோவிச் - லொரென்சோ முசெட்டி (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 28, 2026 at 5:32 PM IST

மெல்போர்ன்: ஆஸ்திரேலிய ஓபன் காலிறுதி சுற்று ஆட்டங்களில் ஜானிக் சின்னர், நோவாக் ஜோகோவிச், ஜெசிகா பெகுலா ஆகியோர் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரானது இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் முன்னாள் நம்பர் 1 வீரரான செர்பியாவின் நோவாக் ஜோகோவிச், உலகின் ஐந்தாம் நிலை வீரரான இத்தாலியின் லொரென்சோ முசெட்டியை எதிர் கொண்டார். இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட முசெட்டி அடுத்தடுத்து செட்டுகளை வென்றார்.

அந்த வகையில் போட்டியின் முதல் செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய முசெட்டி, இரண்டாவது செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி ஜோகோவிச்சிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இதனால் ஜோகோவிச் பெரும் பின்னடைவை சந்தித்ததுடன் போட்டியை இழக்கும் நிலைக்கும் தள்ளப்பட்டிருந்தார். அதன் பின் நடைபெற்ற மூன்றாவது செட் ஆட்டத்தில் ஜோகோவிச் கம்பேக் கொடுக்கும் முனைப்பில் புள்ளிகளை வென்றார்.

அப்போது லொரென்சோ முசெட்டி காயத்தை சந்தித்ததன் காரணமாக அவரால் போட்டியில் தொடர முடியாமல் போனது. மேற்கொண்டு அவர் முன்னிலையில் இருந்த நிலையிலும், மீண்டும் விளையாட முடியாத நிலையில் இருந்தார். இதன் காரணமாக முசெட்டி போட்டியில் இருந்து விலகியதாகவும், அதன் காரணமாக நோவாக் ஜோகோவிச் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறியதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், உலகின் 6ஆம் நிலை வீரரான அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டனை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், ஆரம்பம் முதலே ஜானிக் சின்னர் அபாரமாக விளையாடி புள்ளிகளை கைப்பற்றினார்.

அந்த வகையில் முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய சின்னர், அடுத்தடுத்த செட்டுகளை 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் ஜானிக் சின்னர் 6-3, 6-4, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் பென் ஷெல்டனை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். இதனையடுத்து நாளை நடைபெறும் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் நோவாக் ஜோகோவிச்சை எதிர்த்து ஜானிக் சின்னர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதே சமயம் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் அமெரிக்க வீராங்கனைகள் ஜெசிகா பெகுலா மற்றும் அமண்டா அனிசிமோவா ஆகியோர் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட ஜெசிகா பெகுலா 6-2, 7-6 என்ற நேர் செட் கணக்கில் அமண்டா அனிசிமோவாவை வீழ்த்தி, நடப்பு ஆஸ்திரேலியன் ஓபன் அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

மற்றொரு காலிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனையான போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், உலகின் 5ஆம் நிலை வீராங்கனையான எலினா ரைபாகினாவை எதிர்கொண்டார். இதில் இருவரும் ஆரம்பம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்டு அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றினர். இதனால் முதல் செட்டை யார் வெல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்த நிலையில், ரைபாகினா 7-5 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை வென்றார்.

அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்திய ரைபாகினா 6-1 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் எலினா ரைபாகினா 7-5, 6-1 என்ற நேர் செட் கணக்கில் இகா ஸ்வியாடெக்கை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இந்த தொடரில் பட்டம் வெல்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட இகா ஸ்வியாடெக் காலிறுதி சுற்றுடன் வெளியேறி ஏமாற்றமளித்துள்ளார்.

