ETV Bharat / sports

இந்தியாவை மிரட்டிய தினுஷா, ஆஸி.யை வீழ்த்திய மஹ்மூத் - ஐசிசி விருது யாருக்கு?

சோனல் தினுஷா, ஒலி ராபிசன், ஹசன் மஹ்மூத் ஆகியோர் தங்களின் அணிக்காக மிகச்சிறந்த பங்களிப்பை அளித்துள்ளதால், இந்த மாதத்திற்கான ஐசிசி விருதை வெல்லப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது.

சோனல் தினுஷா
சோனல் தினுஷா (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 6:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஆகஸ்ட் மாதத்தின் ஐசிசி சிறந்த வீரர் விருதுக்கான பரிந்துரைப் பட்டியலில் இலங்கை அணியின் சோனல் தினுஷா, இங்கிலாந்து அணியின் ஒலி ராபின்சன் மற்றும் வங்கதேச அணியின் ஹசன் மஹ்மூத் ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஒவ்வொரு மாதமும் கிரிக்கெட்டில் சிறப்பாக விளங்கும் வீரர்களை அடையாளம் கண்டு, அவர்களுக்கு மாதாந்திர விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்து வருகிறது. அந்த வகையில், ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கான சிறந்த ஆடவர் வீரர் விருதுக்கான பரிந்துரைப் பட்டியலை ஐசிசி இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் இலங்கை அணியின் சோனல் தினுஷா, இங்கிலாந்து அணியின் ஒலி ராபின்சன் மற்றும் வங்கதேச அணியின் ஹசன் மஹ்மூத் ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

சோனல் தினுஷா

இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை இலங்கை அணி 1-0 என இழந்த போதிலும், அந்த அணியின் இளம் வீரரான சோனல் தினுஷா அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ரசிகர்களை வியக்க வைத்தார். குறிப்பாக, அவர் இத்தொடரில் 2 சதங்கள் மற்றும் ஒரு அரை சதம் உட்பட மொத்தமாக 420 ரன்களைக் குவித்து அசத்தினார். இத்திறமையான ஆட்டத்தின் காரணமாகவே அவர் இந்த விருதுப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

ஒலி ராபின்சன்

பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் டெஸ்ட் தொடரில், இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஒலி ராபின்சன் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இருந்தார். அதன்படி, முதலிரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் சேர்த்து அவர் 7.18 என்ற பந்துவீச்சு சராசரியில் மொத்தமாக 16 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் ஐசிசி மாதாந்திர விருதுப் பட்டியலிலும் அவர் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஹசன் மஹ்மூத்

ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் வங்கதேச அணி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டெஸ்ட் வெற்றியைப் பதிவு செய்ய முதன்மைக் காரணமாக இருந்தவர், அந்த அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹசன் மஹ்மூத் ஆவார். டார்வினில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டியில், ஆஸ்திரேலிய அணியின் முதல் இன்னிங்ஸில் 55 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளையும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 56 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி வங்கதேசத்தின் வரலாற்று வெற்றிக்கு வழிவகுத்தார்.

இதையும் படிங்க:

இதன் மூலம் வங்கதேச அணி அந்தத் தொடரை 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்து அசத்தியது. இத்திறமையான செயல்பாட்டின் காரணமாக ஹசன் மஹ்மூத் பெயரும் இந்தப் பரிந்துரைப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மூன்று வீரர்களும் தங்களின் அணிக்காக மிகச்சிறந்த பங்களிப்பை அளித்துள்ளதால், இந்த மாதத்திற்கான ஐசிசி விருதை வெல்லப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது.

TAGGED:

ICC MENS PLAYER OF THE MONTH
ஐசிசி விருது
சோனல் தினுஷா
ஹசன்ம ஹ்மூத்
PLAYER OF THE MONTH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.