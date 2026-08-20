டைமண்ட் லீக் 2026 | ருமேஷ் தரங்காவின் சவாலை சமாளிப்பாரா நீரஜ் சோப்ரா?
நீரஜ் சோப்ரா, ருமேஷ் தரங்கா ஆகியோருடன் பாகிஸ்தானின் நட்சத்திர வீரர் அர்ஷத் நதீம் மற்றும் கிரெனடாவின் ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ் என முன்னணி வீரர்களும் இந்த டைமண்ட் லீக்கில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர்.
Published : August 20, 2026 at 5:29 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் நீரஜ் சோப்ரா, இலங்கையின் ருமேஷ் தரங்கா பதிராகே உள்ளிட்ட உலகின் முன்னணி ஈட்டி எறிதல் வீரர்கள் பங்கேற்கும் வாண்டா டைமண்ட் லீக் தடகளப் போட்டிகள் நாளை நடைபெறவுள்ளது.
உலகத் தடகள ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், சுவிட்சர்லாந்தின் லோஷன் நகரில் நடைபெறும் புகழ்பெற்ற வாண்டா டைமண்ட் லீக் 2026 (Wanda Diamond League) தொடரின் ஆடவர் ஈட்டி எறிதல் போட்டி நாளை (ஆகஸ்ட் 21) நடைபெறவுள்ளது. இந்த முறை ஈட்டி எறிதல் பிரிவில் உலகத் தரம் வாய்ந்த வீரர்கள் பலர் பங்கேற்பதால், சர்வதேச விளையாட்டு அரங்கில் இப்போட்டி பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரரும், ஒலிம்பிக் பதக்க நாயகனுமான நீரஜ் சோப்ரா பங்கேற்கிறார். இதற்கு முன் கடந்த 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய ஆண்டுகளில் இந்த லோஷன் மண்ணில் நீரஜ் சோப்ரா சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். தற்போது அவர் லோஷன் மண்ணில் தனது மூன்றாவது சாம்பியன் பட்டத்துடன் ஹேட்ரிக் சாதனை படைக்கத் தீவிரப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
We turn to LAUSANNE🇨🇭— Wanda Diamond League (@Diamond_League) August 19, 2026
So many rivalries, so much anticipation 🫡
Meet day 🗓️ August 21
Find out where to watch: https://t.co/MaPQQKnoYr #DiamondLeague 💎 pic.twitter.com/qlnZZKbae7
சவாலை சமாளிப்பாரா நீரஜ்?
இருப்பினும், இந்த முறை நீரஜ் சோப்ராவுக்குப் பட்டம் வெல்வது அவ்வளவு எளிதாக இருக்காது. ஏனெனில், சமீபத்திய காமன்வெல்த் போட்டிகளில் தங்கம் வென்று, தற்போதைய உலகத் தரவரிசையில் முன்னிலையில் இருக்கும் இலங்கையின் இளம் வீரர் ருமேஷ் தரங்கா பதிராகேவும் இந்தத் தொடரில் பங்கேற்கிறார். இதனால், அவர் நீரஜ் சோப்ராவுக்குக் கடுமையான சவாலை அளிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அவர்களுடன் சேர்த்து, பாகிஸ்தானின் நட்சத்திர வீரர் அர்ஷத் நதீம் மற்றும் கிரெனடாவின் ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ் ஆகிய முன்னணி வீரர்களும் இந்த வாண்டா டைமண்ட் லீக் களத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்த உள்ளனர். முன்னதாக இப்போட்டியில் பங்கேற்பதாக இருந்த ஜெர்மனியின் நட்சத்திர வீரர் ஜூலியன் வெபர் தனிப்பட்ட காரணங்களால் கடைசி நேரத்தில் இந்த தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
SHAKEUP IN LAUSANNE- Current World No. 1 Julian Weber 🇩🇪has officially withdrawn from the upcoming Lausanne Diamond League meet🇨🇭— Chathura Ranasinghe (@Chaththa_R) August 19, 2026
Pan American silver medalist 🇺🇸Marc Anthony Minichello steps into the start list. #Javelin #DiamondLeague #LausanneDL #roadtoultimate #athletics pic.twitter.com/xf7EjhEhTI
இதனால், தற்போதைய தடகளக் களத்தில் ஈட்டி எறிதலில் 90 மீட்டர் எல்லையைத் தாண்டி யார் புதிய சாதனைகளைப் படைக்கப் போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, இப்போட்டியில் நீரஜ் சோப்ரா வெற்றிபெறும் பட்சத்தில், அவர் பெல்ஜியத்தின் பிரஸ்ஸல்ஸ் நகரில் நடைபெறவுள்ள டைமண்ட் லீக் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு நேரடியாகத் தகுதி பெறுவார். இதனால் இந்த ஆட்டத்தைக் காண இந்திய ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
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நேரலை விவரம்
வாண்டா டைமண்ட் லீக் போட்டிகளை இந்தியாவில் எந்த தொலைக்காட்சி நிறுவனமும் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யவில்லை. இருப்பினும், இந்திய ரசிகர்கள் இந்த தொடரின் அதிகாரப்பூர்வ யூடியூப் பக்கத்தில் அனைத்துப் போட்டிகளையும் எவ்வித கட்டணமுமின்றி முற்றிலும் இலவசமாக நேரலையில் காணலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.