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வில்வித்தை உலகக் கோப்பை 2026 | தங்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த தீரஜ் பொம்மதேவரா!

இதற்கு முன்பு 2010 ஆம் ஆண்டு ஜெயந்தா தாலுக்தார் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றதே ஆடவர் ரிகர்வ் பிரிவில் சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது தீரஜ் தங்கம் வென்று புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.

தீரஜ் பொம்மதேவரா
தீரஜ் பொம்மதேவரா (கோப்புப்படம்) (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 11:35 AM IST

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ஹைதராபாத்: வில்வித்தை உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டி 2026 தொடரின் ஆடவர் ரிகர்வ் (Recurve Men) பிரிவில், இந்திய ராணுவ வீரர் தீரஜ் பொம்மதேவரா தங்கப்பதக்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.

உலக வில்வித்தை சங்கம் சார்பில் நடப்பு ஆண்டிற்கான வில்வித்தை உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டித் தொடரானது மெக்சிகோவில் நடைபெற்றது. உலகக் கோப்பை சுற்றுகளின் முடிவில், மிகச் சிறந்த திறமையை வெளிப்படுத்திய உலகத்தரம் வாய்ந்த டாப் 8 வில்வித்தை வீரர்கள் மட்டுமே இந்த இறுதிப் போட்டியில் பங்கேற்றனர். இந்தத் தொடரில், இந்தியா சார்பில் ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இந்திய ராணுவ வீரர் தீரஜ் பொம்மதேவரா தேர்வாகி இருந்தார்.

தற்சமயம் உலக வரிசையில் 10ஆவது இடத்தில் உள்ள 25 வயதான தீரஜ், இறுதிப் போட்டியில் உலக தரவரிசையில் 20-ஆவது இடத்தில் உள்ள ஜப்பானின் நகானிஷி ஜுன்யாவை எதிர்கொண்டார். இந்தப் போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு வீரர்களும் ஒருவருக்கு ஒருவர் சளைக்காமல் புள்ளிகளைக் குவித்தனர். ஐந்து செட்களின் முடிவில் இருவருமே 5-5 என்ற கணக்கில் சமநிலை பெற்றனர்.

இதன் காரணமாக இப்போட்டியின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க 'ஷூட்-ஆஃப்' முறை பின்பற்றப்பட்டது. இந்த ஷூட் ஆஃப் சுற்றிலும் தனது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தீரஜ், 6-5 என்ற கணக்கில் எதிரணி வீரரை வீழ்த்தி அசத்தியதுடன், தங்கப்பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதிலும் குறிப்பாக வில்வித்தை உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டி தொடரில் ஆடவர் ரிகர்வ் பிரிவில் தங்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையையும் தீரஜ் படைத்துள்ளார்.

இதற்கு முன்பு கடந்த 2010-ல் இந்திய வீரர் ஜெயந்தா தாலுக்தார் வெண்கலம் வென்றதே ஆடவர் பிரிவில் இந்தியாவின் சிறந்த சாதனையாக இருந்தது. தற்போது 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, தீரஜ் தங்கப்பதக்கம் வென்று புதிய சாதனை படைத்துள்ளார். மேலும், 2007இல் டோலா பானர்ஜி தங்கம் வென்றதற்குப் பிறகு, 19 ஆண்டுகள் கழித்து உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த வீரர் ஒருவர் தங்கம் வெல்வது இதுவே முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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முன்னதாக, கடந்த 2023 மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டு வில்வித்தை உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிகளில் பங்கேற்றும் தீரஜால் பதக்கம் வெல்ல முடியாமல் போனது. ஆனால், தனது மூன்றாவது முயற்சியில் நாக் அவுட் சுற்றுகள் முதல் இறுதிப் போட்டி வரை ஆதிக்கம் செலுத்திய தீரஜ், தனது விடாமுயற்சியாலும் தன்னம்பிக்கையாலும் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்து இந்தியர்களைப் பெரும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

TAGGED:

DHIRAJ BOMMADEVARA
வில்வித்தை உலகக் கோப்பை 2026
தீரஜ் பொம்மதேவரா
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