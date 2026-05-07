பெங்களூரு டூ அஹமதாபாத்: இறுதிப் போட்டியை மாற்றியதற்கான காரணத்தை விளக்கிய தேவஜித் சைக்கியா
அரசியல் மற்றும் டிக்கெட் விவகாரங்களுக்காக ஐபிஎல் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கான மைதானத்தை பிசிசிஐ மாற்றியது ரசிகர்களை பெரும் ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியள்ளது.
Published : May 7, 2026 at 9:12 PM IST
ஹைதராபாத்: கர்நாடக மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் அனுமதிக்கப்பட்டதை விட அதிக இலவச டிக்கெட்டுகளைக் கோரியதால், 2026 ஐபிஎல் இறுதிப்போட்டி பெங்களூருவில் இருந்து அகமதாபாத்திற்கு மாற்றப்பட்டதாக பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா தெரிவித்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த தொடரின் லீக் சுற்று போட்டிகள் மே 24ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் நிலையில், பிளே ஆஃப் போட்டிகளுக்கான அட்டவணையானது நேற்றைய தினம் வெளியிடப்பட்டது. இதில் குவாலிஃபையர் மற்றும் எலிமினேட்டர் போட்டிகள் சண்டிகரிலும், ஐபிஎல் தொடரின் இறுதிப் போட்டி அஹ்மதாபாத்திலும் நடைபெறும் என்று பிசிசிஐ அறிவித்தது.
முன்னதாக ஐபிஎல் தொடரின் இறுதிப் போட்டி பெங்களூருவில் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஏனெனில் பெங்களூருவை மையமாக கொண்ட ஆர்சிபி அணி நடப்பு சாம்பியனாக இருப்பதால், முறைப்படி இறுதிப்போட்டி பெங்களூருவில் தான் நடந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் உள்ளூர் அதிகாரிகளின் கோரிக்கைகள் மற்றும் செயல்பாட்டுச் சிக்கல்கள் காரணமாக, ஐபிஎல் இறுதிப்போட்டியைப் பெங்களூருவிலிருந்து அஹ்மதாபாத் மைதானத்திற்கு மாற்றியுள்ளதாக பிசிசிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அரசியல் மற்றும் டிக்கெட் விவகாரங்களுக்காக ஐபிஎல் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கான மைதானத்தை பிசிசிஐ மாற்றியது ரசிகர்களை பெரும் ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியள்ளது. இந்நிலையில் தான், கர்நாடக மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் அனுமதிக்கப்பட்டதை விட அதிக இலவச டிக்கெட்டுகளைக் கோரியதன் காரணமாகவே ஐபிஎல் இறுதிப்போட்டி பெங்களூருவில் இருந்து அஹ்மதாபாத்திற்கு மாற்றப்பட்டதாக பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா தெரிவித்துள்ளார்
இதுகுறித்து பேசிய அவர், "நேற்று பிசிசிஐ மற்றும் ஐபிஎல் நிர்வாகம் பிளே-ஆஃப் போட்டிகள் நடைபெறும் இடங்களை அறிவித்தன. இதில் முதல் குவாலிஃபையர் ஆட்டம் தரம்சாலாவிலும், எலிமினேட்டர் மற்றும் இரண்டாவது குவாலிஃபையர் ஆட்டம் சண்டிகரிலும் நடைபெறவுள்ளன. அதே சமயம், இறுதிப் போட்டியானது மே 31ஆம் தேதி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது.
#WATCH | Guwahati, Assam: BCCI Secretary Devajit Saikia says, " this time, we have observed various anomalies and irregularities in the conduct of certain franchises and players. so bcci and ipl are preparing an advisory, and we are going to release that advisory this evening… pic.twitter.com/JtScEpcpCg— ANI (@ANI) May 7, 2026
முதலில் நாங்கள் நடைமுறைப்படி நடப்பு சாம்பியனான ஆர்சிபி அணியின் சொந்த மைதானத்தில் தான் இறுதிப் போட்டியையும், ஒரு குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தையும் நடத்த திட்டமிட்டிருந்தோம். இருப்பினும், சமீபத்திய நிகழ்வுகளால் உருவான சில சூழ்நிலைகள் காரணமாக, போட்டியை பெங்களூருவிலிருந்து மாற்ற பிசிசிஐ மற்றும் ஐபிஎல் நிர்வாகம் தள்ளப்பட்டது. அதன் காரணமாகவே இந்த போட்டிகள் சண்டிகர் மற்றும் அஹ்மதாபாத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன" என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து அதற்கான காரணத்தை விளக்கிய சைக்கியா, "ஐபிஎல் விதிமுறைப்படி, போட்டியை நடத்தும் மாநில சங்கத்திற்கு மைதானத்தின் மொத்த இருக்கை வசதியில் 15 சதவீதத்தை மட்டுமே இலவச டிக்கெட்டுகளாக வழங்க வேண்டும். இதுவே நிலையான நடைமுறை; போட்டியை நடத்தும் அனைத்து மாநில சங்கங்களும் தங்களின் மொத்த கொள்ளளவில் 15 சதவீதத்தை இலவச டிக்கெட்டுகளாகப் பெறுகின்றன.
இருப்பினும், ஐபிஎல் லீக் போட்டிகள் நடைபெற்ற போது, கர்நாடக மாநில சங்கம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட, மிக அதிகமான எண்ணிக்கையில் இலவச டிக்கெட்டுகளைக் கோருவதாகப் பல்வேறு ஆதாரங்கள் மூலம் எங்களுக்குத் தகவல் கிடைத்தது. இதன் காரணமாக அவர்களிடம் விவரங்களைக் கேட்டு மின்னஞ்சல் அனுப்பினோம். மே 2-ஆம் தேதி கர்நாடக மாநில கிரிக்கெட் சங்கத்திடமிருந்து வந்த மின்னஞ்சல் பதிலைப் பார்த்து நாங்கள் அதிர்ச்சியடைந்தோம்.
அந்த மின்னஞ்சலில், 15 சதவீத இலவச டிக்கெட் ஒதுக்கீட்டிற்கு மேலாக, தங்களது உறுப்பினர்கள், இணைக்கப்பட்ட கிளப்புகள் மற்றும் பல தரப்பினருக்காகக் கூடுதல் எண்ணிக்கையிலான டிக்கெட்டுகள் தேவைப்படுவதாக அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தனர். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அவர்கள் உள்ளூர் அரசியல் பிரமூகர்களுக்காகவும் டிக்கெட்டுகளைக் கோரியிருந்தது எங்களுக்கு அதிர்ச்சியளித்தது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கிய அளித்துள்ள இந்த விளக்கம் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக சொந்த மைதானத்தில் போட்டியை காண ஆவலுடன் காத்திருந்த பெங்களூரு ரசிகர்களுக்கு இது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் அரசியல் பிரமூகர்கள் தங்களை 'விஐபி' என்று கூறிக்கொண்டு வரிசையில் நிற்காமல் இலவச டிக்கெட் கேட்பது குறித்து தற்சமயம் பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்து வருகின்றன.