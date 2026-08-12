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இந்தியாவில் உள்நாட்டு தொடரை நடத்தும் ஆஃப்கானிஸ்தான்; போட்டி அட்டவணை வெளியீடு!

இந்தியா மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் நாடுகளுக்கு இடையிலான விளையாட்டு மற்றும் நட்புறவை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த தொடர் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆஃப்கானிஸ்தான் vs இந்தியா
ஆஃப்கானிஸ்தான் vs இந்தியா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 1:15 PM IST

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ஹைதராபாத்: சர்வதேச கிரிக்கெட் வரலாற்றில் முதல்முறையாக, இந்தியாவிற்கு எதிரான இருதரப்பு தொடர் ஒன்றை ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி இந்திய மண்ணிலேயே தனது 'உள்நாட்டுத் தொடராக' நடத்தவுள்ளது.

சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நிகழ்வாக, அப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துடன் இணைந்து மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்தியாவில் நடத்தவுள்ளது. அந்தவகையில், இத்தொடர் எதிர்வரும் செப்டம்பர் 13 முதல் செப்டம்பர் 17 வரை டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

ஆஃப்கானிஸ்தானில் நிலவும் அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்புச் சூழ்நிலைகள் காரணமாக, கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அந்த அணி தங்களின் 'உள்நாட்டு' தொடர்களை இந்தியாவில் நடத்தி வருகிறது. எனினும், இந்தியாவிற்கு எதிரான ஒரு இருதரப்பு தொடரை ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி இந்திய மண்ணிலேயே தனது உள்நாட்டுத் தொடராக நடத்துவது சர்வதேச கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவே முதல் முறையாகும்.

இந்தத் தொடரானது இந்தியா மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் நாடுகளுக்கு இடையிலான விளையாட்டு மற்றும் நட்புறவை மேலும் வலுப்படுத்துவதை முக்கிய நோக்கமாகக் கொண்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், செப்டம்பர் 19 முதல் ஜப்பானில் தொடங்கவுள்ள ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கு முன்னதாக இரு அணிகளுக்கும் இது ஒரு சிறந்த பயிற்சியாகவும் அமையவுள்ளது.

முன்னதாக டேராடூன், நொய்டா மற்றும் லக்னோ போன்ற நகரங்களில் ஏற்கனவே போட்டிகளை நடத்தியுள்ள ஆப்கானிஸ்தான், தற்போது டெல்லியில் இந்திய அணிக்கு எதிராகவே தங்களின் சொந்தத் தொடரை நடத்தவுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதில் முதல் டி20 போட்டி செப்டம்பர் 13ஆம் தேதியும், இரண்டாவது போட்டி செப்டம்பர் 15ஆம் தேதியும், மூன்றாவது போட்டி செப்டம்பர் 17ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது.

அதேசமயம், கடந்த ஜூன் மாதம் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்த ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி இருந்தது. இதில் இந்திய அணி அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்து, தொடரை முழுமையாகக் கைப்பற்றி அசத்தியிருந்த நிலையில், தற்சமயம் அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த டி20 தொடரில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி விளையாடவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

முன்னதாக, இந்திய அணி வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து தலா 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடுவதாக இருந்தது. ஆனால், இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான அரசியல் காரணங்களால் இத்தொடரை நடத்துவதில் சிக்கல்கள் நீடித்து வருகின்றன. மேலும், வங்கதேசத்தில் நிலவும் தற்போதைய அரசியல் சூழல் மற்றும் வீரர்களின் பாதுகாப்பு கருதி, மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலுக்காக பிசிசிஐ காத்திருக்கிறது.

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இருப்பினும், இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் எதுவும் வெளியாகாத காரணத்தால், இந்தியா-வங்கதேச தொடரானது காலவரையின்றி ஒத்திவைக்கப்படும் என்று தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இதற்கிடையில் தான், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி இந்திய அணிக்கு எதிரான தங்களது உள்நாட்டுத் தொடரை டெல்லியில் நடத்த திட்டமிட்டு, அதற்கான போட்டி அட்டவணையையும் அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

AFGHANISTAN VS INDIA
IND VS BAN SERIES CANCELLATION
IND VS AFG T20 SCHEDULE 2026
ஆஃப்கானிஸ்தான் VS இந்தியா
AFGHANISTAN HOME SERIES IN INDIA

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