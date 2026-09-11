உலக மல்யுத்த போட்டி: வினேஷ் போகத்தின் கோரிக்கை நிராகரிப்பு!
தற்போதைய சூழலில் கூட்டமைப்பின் விதிகளில் தலையிட நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டதால், உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடருக்கான வினேஷ் போகத்தின் கனவு தற்காலிகமாக முடங்கியுள்ளது.
Published : September 11, 2026 at 3:36 PM IST
ஹைதராபாத்: உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கான தகுதிச் சுற்றில் பங்கேற்க அனுமதி அளிக்க உத்தரவிடக் கோரி, இந்திய மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத் தாக்கல் செய்த மனுவை டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் தொடரானது வரும் அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி கஜகஸ்தானில் நடைபெறவுள்ளது. இத்தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய வீரர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் செப்டம்பர் 14 ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளன. இப்போட்டிகளில் பங்கேற்க இந்தியாவின் நட்சத்திர மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டினார்.
ஆனால், தேசிய பயிற்சி முகாம்களில் பங்கேற்றவர்கள், குறிப்பிட்ட போட்டிகளில் பதக்கம் வென்றவர்கள் மற்றும் அண்டர் 20 உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கு தேர்வானவர்கள் மட்டுமே இந்தத் தகுதிச் சுற்றில் பங்கேற்க முடியும் என இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு புதிய விதிகளை கொண்டு வந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு மகப்பேறு விடுப்பில் இருந்ததால் வினேஷ் போகத்தால் இந்த தகுதிப் போட்டிகளில் பங்கேற்க முடியவில்லை.
The Delhi High Court has refused to allow wrestler Vinesh Phogat to participate in the selection trials for the 2026 Senior World Championship. Justice Swarna Kanta Sharma, in an interim order, said the court cannot grant Vinesh special exemption from the rules to participate in… pic.twitter.com/rEt7c5HKRk— IANS (@ians_india) September 11, 2026
இதன் காரணமாக, தற்போதைய தகுதிச் சுற்றுப் போட்டிகளில் பங்கேற்க வினேஷ் போகத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், தமக்கு இப்போட்டிகளில் பங்கேற்கச் சிறப்பு அனுமதி வழங்க இந்திய மல்யுத்த சம்மேளனத்திற்கு உத்தரவிடக் கோரி டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் அவர் அவசர மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அவர் தனது மனுவில், இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பின் (WFI) புதிய விதிகள் தனக்கு அநீதி இழைக்கும் வகையில் இருப்பதாக வினேஷ் போகத் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
மேலும், தனது மகப்பேறு மற்றும் அதற்கு பிந்தைய உடல்நல மீட்புக் காலம் காரணமாகவே, கடந்த காலங்களில் நடைபெற்ற இந்த முக்கிய தகுதிப் போட்டிகளில் தம்மால் பங்கேற்க இயலாமல் போனது என்றும் அவர் அதில் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த டெல்லி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஸ்வர்ணா காந்தா சர்மா, இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு வகுத்துள்ள தகுதி விதிகளை ஒரு தனிநபருக்காகப் பிரத்யேகமாகத் தளர்த்த முடியாது என்று கூறி வினேஷ் போகத்தின் மனுவைத் தள்ளுபடி செய்துள்ளார்.
இது குறித்து நீதிபதி தனது உத்தரவில், "அனைத்து விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் பொருந்தக்கூடிய தகுதி விதிகளை, மனுதாரருக்காக மட்டும் தளர்த்த முடியாது. அவ்வாறு விதிவிலக்கு அளித்தால், நீதிமன்றத்தில் அணுகாத, இதே போன்ற சூழ்நிலையில் இருக்கும் பிற தகுதி வாய்ந்த விளையாட்டு வீரர்களின் வாய்ப்புகளை நேரடியாக பாதிக்கும்" என்று குறிப்பிட்டு மனுவைத் தள்ளுபடி செய்தார்.
கடந்த செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி நள்ளிரவு நடைபெற்ற அவசர விசாரணையில், நீதிபதி ஸ்வர்ணா காந்தா சர்மா இந்த அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கினார். மேலும் வினேஷ் போகத்தின் முந்தைய இடைக்கால நிவாரணம் அக்கால சூழ்நிலைக்கு மட்டுமேயானது என்றும், அதைத் தொடர்ந்து வரும் அனைத்து போட்டிகளுக்கான நிரந்தர விலக்காகக் கருத முடியாது என்றும் நீதிபதி தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
மேலும், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிக்கான தேர்வுப் போட்டிகளின் போது நிகழ்ந்த ஒழுங்கு மீறல் மற்றும் முறையற்ற நடத்தை குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக, இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு வினேஷ் போகத்திற்கு இருமுறை விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்ததும், அதுகுறித்த ஒழுங்கு நடவடிக்கை விசாரணைகள் நிலுவையில் இருப்பதையும் அவர் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.
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முன்னதாக, கடந்த மே 30 அன்று நடைபெற்ற முன்னதாக, ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான தேர்வுப் போட்டிகளிலிருந்து தான் நீக்கப்பட்டதை எதிர்த்து வினேஷ் நீதிமன்றத்தை அணுகிய போது, ஒரு பெண் தாயாவது அவரது தொழில் வாழ்க்கையைப் பாதிக்கக்கூடாது என்று கூறி, நீதிமன்றம் அவரைத் தேர்வுப் போட்டிகளில் பங்கேற்க அனுமதித்திருந்தது. இருப்பினும், தற்போதைய சூழலில் கூட்டமைப்பின் விதிகளில் தலையிட நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டதால், உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடருக்கான வினேஷ் போகத்தின் கனவு தற்காலிகமாக முடங்கியுள்ளது.