ETV Bharat / sports

தாய்மையை கொண்டாடும் நாட்டில் வினேஷ் போகத்திற்கு அநீதியா? மல்யுத்த கூட்டமைப்பை சாடிய நீதிமன்றம்

மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத், உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்க தடை விதித்த இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்புக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளது.

வினேஷ் போகத்
வினேஷ் போகத் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 22, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: வினேஷ் போகத் தகுதி நீக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பை கண்டித்துள்ள உயர் நீதிமன்றம், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி தகுதிச் சுற்றுகளில் அவர் பங்கேற்பதை உறுதி செய்யுமாறு மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் நட்சத்திர மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத். இவர், கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பாரிஸ் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில் இறுதிப் போட்டி வரையிலும் முன்னேறி இருந்தார். ஆனால் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னதாக நடைபெற்ற உடற்பரிசோதனையின் போது, குறிப்பிட்ட அளவைக் காட்டிலும் 100 கிராம் கூடுதல் எடை இருந்ததால் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.

அந்தச் சம்பவம் ஒட்டு மொத்த இந்தியாவையும் சோகத்தில் ஆழ்த்திய நிலையில், அந்த ஏமாற்றத்திற்குப் பிறகு, வினேஷ் போகத்தும் மல்யுத்தப் போட்டிகளில் இருந்து தற்காலிகமாக விலகுவதாக அறிவித்தார். இதற்கிடையே அவர் 2025 ஆம் ஆண்டு ஒரு குழந்தைக்குத் தாயாகி தனது வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்திற்குச் சென்றார்.

இதனையடுத்து அவர் மீண்டும் மல்யுத்தக் களத்திற்குத் திரும்ப முயன்ற நிலையில், இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு முட்டுக்கட்டை போட்டது. அந்த வகையில், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான தேர்வு சோதனைகள் மே 30-31 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற உள்ளன.

இதில் பங்கேற்க வினேஷ் போகத் ஆர்வம் காட்டிய நிலையில், ஊக்கமருந்து தடுப்பு விதிகளைக் காரணம் காட்டி, எதிர் வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் வரை அவர் உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்க இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு தடை விதித்து பெரும் சர்ச்சயை ஏற்படுத்தியது.

இதையடுத்து, இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பின் முடிவுக்கு எதிராகவும், தேர்வு சோதனைகளில் பங்கேற்க அனுமதி கோரியும் வினேஷ் போகத் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். ஆனால் இந்த மனுவை தனி நீதிபதி தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது மீண்டும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. அதன் பின் தனி நீதிபதியின் தீர்ப்பை எதிர்த்து வினேஷ் போகத் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார்.

இந்நிலையில் இந்த வழக்கானது இன்று விசாரணைக்கு வந்த நிலையில், தலைமை நீதிபதி டி.கே. உபாத்யாய மற்றும் நீதிபதி தேஜஸ் காரியா அடங்கிய அமர்வு இந்த வழக்கை விசாரித்தனர். அதில், மல்யுத்த கூட்டமைப்பின் இந்த தடையை டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் கண்டித்துள்ளது.

இதையும் படிக்கவும்

மேலும், நாட்டில் தாய்மை கொண்டாடப்படுகிறது என்றும், மல்யுத்த கூட்டமைப்பு வீராங்கனைகளிடம் பழி வாங்கும் உணர்வுடன் செயல்படக் கூடாது என்றும், மே 30-31 தேதிகளில் நடைபெறவிருக்கும் ஆசிய விளையாட்டுத் தகுதிச் சுற்றில் வினேஷ் பங்கேற்பதை உறுதி செய்யுமாறு மத்திய அரசுக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

VINESH PHOGAT INELIGIBLE
VINESH PHOGAT
WRESTLING FEDERATION OF INDIA
DELHI HIGH COURT
VINESH PHOGAT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.