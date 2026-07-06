வினேஷ் போகத் விவகாரம்: 2 வாரங்களில் முடிவெடுக்க மல்யுத்த கூட்டமைப்பிற்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் கெடு
தகுதிச் சுற்றில் பங்கேற்பது தொடர்பான கோரிக்கை தற்போதைய சூழலில் பயனற்றதாகிவிட்டது என்று கூறி வினேஷ் போகத் மனுவை நீதிமன்றம் இன்று முடித்து வைத்தது.
Published : July 6, 2026 at 5:20 PM IST
புதுடெல்லி: வினேஷ் போகத் மீதான ஒழுங்கு நடவடிக்கை நோட்டீஸ் குறித்து 2 வாரங்களுக்குள் முடிவெடுக்க இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பிற்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மா அமர்வு இந்த அதிரடித் தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.
2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான தகுதிச் சுற்றில் வினேஷ் போகத் பங்கேற்க மல்யுத்த கூட்டமைப்பின் விதிகள் தடையாக இருப்பதாக கூறி அவர் முதலில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
நீதிமன்றத்தின் முந்தைய இடைக்கால உத்தரவின்படி, வினேஷ் போகத் கடந்த மே மாத இறுதியில் நடைபெற்ற தகுதிச் சுற்றில் ஏற்கனவே பங்கேற்று விளையாடிவிட்டார். அதில் அவர் 53 கிலோ பிரிவின் அரையிறுதியில் மீனாட்சியிடம் தோல்வியடைந்தார். எனவே, தகுதிச் சுற்றில் பங்கேற்பது தொடர்பான கோரிக்கை தற்போதைய சூழலில் பயனற்றதாகிவிட்டது என்று கூறி நீதிமன்றம் இந்த மனுவை இன்று முடித்து வைத்தது.
ஒழுங்கீனம் மற்றும் ஊக்கமருந்து தடுப்பு விதிகளின்படி ஓய்விலிருந்து திரும்பியதற்கான 6 மாத கால அவகாச விதியைப் பின்பற்றவில்லை எனக் கூறி, வினேஷ் போகத்திற்கு கடந்த மே 9 அன்று இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தது.
இந்த நோட்டீஸ் விவகாரத்தில், வினேஷ் போகத்திற்கு நேரடியாகத் தனது தரப்பு விளக்கத்தை அளிக்க ஒரு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும், அதன் பின்னர் அடுத்த 2 வாரங்களுக்குள் இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு இறுதி முடிவை எடுத்து நீதிமன்றத்திற்கும் வினேஷ் போகத்திற்கும் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பின் ஒட்டு மொத்த தேர்வு கொள்கை மற்றும் பிரசவ கால விடுப்பை மதிக்காத விதிகள் குறித்து வினேஷ் போகத் எழுப்பியுள்ள பெரிய அளவிலான புகார்களுக்கு, அவர் தனியாக ஒரு புதிய மனுவை தாக்கல் செய்து கொள்ளலாம் என்று டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
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இதன் மூலம், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டித் தகுதி தொடர்பான சட்டப் போராட்டம் தற்காலிகமாக முடிவுக்கு வந்தாலும், வினேஷ் போகத் மீதான உள்நாட்டுப் போட்டிகளுக்கான தடை நீடிக்குமா என்பதை மல்யுத்த கூட்டமைப்பு இன்னும் இரண்டு வாரங்களில் தீர்மானிக்க உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.