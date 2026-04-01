ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது டெல்லி; லக்னோவின் அதிரடியை தடுக்குமா?

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியில் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர் மற்றும் லுங்கி இங்கிடி ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் vs டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 1, 2026 at 7:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

லக்னோ: லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்தாக அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் ஐந்தாவது லீக் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இன்றைய போட்டிக்கான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் ஐடன் மார்க்ரம், மிட்செல் மார்ஷ், நிக்கோலஸ் பூரன் மற்றும் ஆன்ரிச் நோர்ட்ஜே ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். அதேசமயம் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியில் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர் மற்றும் லுங்கி இங்கிடி ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பிளேயிங் லெவன்

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்: கே.எல்.ராகுல், பதும் நிசாங்கா, நிதிஷ் ராணா, அக்ஸர் படேல்(கேப்டன்), டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், விப்ராஜ் நிகாம், லுங்கி இங்கிடி, குல்தீப் யாதவ், டி.நடராஜன், முகேஷ் குமார்.

இம்பேக்ட் வீரர்கள்- அஷுதோஷ் சர்மா, ஆகிப் நபி தார், சமீர் ரிஸ்வி, துஷ்மந்தா சமீரா

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்: ஐடன் மார்க்ரம், மிட்செல் மார்ஷ், நிக்கோலஸ் பூரன், ரிஷப் பந்த்(கேப்டன்), ஆயுஷ் பதோனி, அப்துல் சமத், முகுல் சவுத்ரி, மொஹ்சின் கான், முகமது ஷமி, அன்ரிச் நோர்ட்ஜே, பிரின்ஸ் யாதவ்

இம்பேக்ட் வீரர்கள்- திக்வேஷ் ரதி, அவேஷ் கான், ஹிமத் சிங், ஷபாஸ் அஹ்மத், அக்‌ஷத் ரகுவன்ஷி

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் டெல்லி மற்றும் லக்னோ அணிகள் இதுவரை 7 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 4 போட்டிகளிலும், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 3 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. அதேசமயம் லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா மைதானத்தில் நடைபெற்ற 2 போட்டிகளில், இரு அணிகளும் தலா ஒரு முறை வெற்றி பெற்று சமநிலையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானம்
லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், பந்துவீச்சாளர்களுக்குச் சாதகமான ஆடுகளமாகக் கருதப்படுகிறது. இதுவரை இங்கு 22 ஐபிஎல் போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், பெரும்பாலான போட்டிகளில் சேஸிங் செய்த அணிகளே அதிக வெற்றிகளை பதிவு செய்துள்ளன. மேலும் இரவு நேர போட்டிகலில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், சேஸிங் செய்யும் அணிகளுக்கு கூடுதல் சாதகத்தை வழங்கும்.

TAGGED:

LSG VS DC 2026
LUCKNOW VERSUS DELHI
AXAR PATEL
TODAY IPL MATCH
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.