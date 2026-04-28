ஐபிஎல் வரலாற்றில் மோசமான சாதனைகளை படைத்த டெல்லி கேபிடல்ஸ்: ’துவம்சம்’ செய்த ஆர்சிபி பவுலர்கள்
பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக 9 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்கள் இழந்ததன் மூலம், ஐபிஎல் வரலாற்றில் குறைந்தபட்ச பந்துகளில் 6 விக்கெட்களை இழந்த அணி என்ற மோசமான சாதனையை டெல்லி கேபிடல்ஸ் படைத்துள்ளது
Published : April 28, 2026 at 8:40 AM IST
டெல்லி: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பந்துவீச்சில் 75 ரன்களுக்கு சுருண்ட டெல்லி அணி பல்வேறு மோசமான சாதனைகளை படைத்துள்ளது.
ஆர்சிபி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் பேட்ஸ்மேன்கள் சீட்டு கட்டு போல் சரிந்தனர். 9 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்கள் இழந்து ஒரு கட்டத்தில் மோசமான சாதனையை நோக்கி முன்னேறியது.
பின்வரிசை பேட்ஸ்மேன்கள் அபிஷேக் பொரேல் (30), டேவிட் மில்லர் (19), ஜேமிசன் (12) இரட்டை இலக்கத்தில் ரன்கள் சேர்க்க, 75 ரன்களுக்கு சுருண்டது. தொடர்ந்து பேட்டிங் செய்த பெங்களூரு அணி 6 ஓவர்களில் 77 ரன்கள் எடுத்து 9 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் இமாலய வெற்றி பெற்றது. இப்போட்டியில் ஆர்சிபி நட்சத்திர வீரர் கோலி அவுட்டாகாமல் (23*) ரன்கள் எடுத்தார். இதன்மூலம் ஐபிஎல் தொடரில் 9000 ரன்களை கடந்த முதல் வீரர் என்ற சாதனை படைத்தார்.
Spells so destructive, their names are literally etched across the globe! 🌍— IndianPremierLeague (@IPL) April 27, 2026
Bhuvneshwar Kumar & Josh Hazlewood are 𝙏𝙧𝙚𝙣𝙙𝙞𝙣𝙜 all over the world 💪#TATAIPL | #KhelBindaas | #DCvRCB | @RCBTweets pic.twitter.com/vYs3nsdaGz
மேலும் ஆர்சிபி அணி பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளது. நேற்று நிர்ணயிக்கப்பட்ட 76 ரன்கள் இலக்கை 6 ஓவர்களில் சேஸ் செய்தது. இதன்மூலம் 81 பந்துகள் மீதமிருந்த நிலையில் வெற்றி பெற்றது. இது ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு அணி அதிக பந்துகள் மீதமிருந்த நிலையில் பெற்ற மெகா வெற்றியாகும்.
டெல்லி அணி மோசமான சாதனை
மேலும் இந்த போட்டியில் படுதோல்வி அடைந்த டெல்லி அணி பல மோசமான சாதனைகளை படைத்துள்ளது. டெல்லி அணி 100 ரன்களுக்குள் ஆல் அவுட்டானது. இதன்மூலம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் 11வது முறையாக அந்த அணி 100 ரன்களுக்குள் சுருண்டுள்ளது. இது எந்த அணியும் நிகழ்த்தாத மோசமான சாதனையாகும். அதேபோல் ஆர்சிபி அணி 8வது முறையாக எதிரணியை 100 ரன்களுக்குள் ஆல் அவுட்டாக்கியுள்ளது.
டெல்லி அணி 75 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது, ஐபிஎல் வரலாற்றில் 3வது குறைந்தபட்ச ஸ்கோராகும். மேலும் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக 3வது குறைந்தபட்ச ஸ்கோராகும்.
- மேலும் 3.5 ஓவர்களில் டெல்லி அணி முதல் 6 விக்கெட்களை இழந்தது. ஐபிஎல் வரலாற்றில் குறைந்தபட்ச பந்துகளில் 6 விக்கெட்களை இழந்த அணி என்ற மோசமான சாதனையை டெல்லி கேபிடல்ஸ் படைத்துள்ளது.
- கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் கொச்சி டஸ்கர்ஸ் அணி 11 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்களை இழந்தது.
- நேற்று 8 ரன்களுக்கு டெல்லி அணி 6 விக்கெட்களை இழந்து அந்த மோசமான சாதனையை முறியடித்துள்ளது.
- டெல்லி இன்னிங்ஸில் பவர்பிளே முடிவில் 13 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்களை இழந்திருந்தது. இது ஐபிஎல் தொடரில் பவர்பிளே ஓவர்களில் எடுக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச ஸ்கோராகும்.
- முன்னதாக கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு ஆர்சிபி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பவர் ப்ளேயில் ராஜஸ்தான் அணி 14 ரன்கள் எடுத்ததே குறைந்தபட்ச ஸ்கோராக இருந்தது.