ஐபிஎல் 2026: ரெஹான் அஹ்மத்தை ஒப்பந்தம் செய்தது டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்
தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகிய பென் டக்கெட்டிற்கு மாற்று வீரராக ரெஹான் அஹ்மதை அந்த அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
Published : April 23, 2026 at 8:58 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளுக்காக டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி, இங்கிலாந்து சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரெஹான் அஹ்மதை ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பஞ்சாப் கிங்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை குவித்து புள்ளிப்பட்டியலில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. அதேசமயம் அதிக முறை சாம்பியன் பட்டங்களை வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் பெரிதளவில் சிறப்பாக செயல்பட முடியாமல் தடுமாறி வருகிறது.
இதில் அக்ஸர் படேல் தலைமையில் களமிறங்கி இருக்கும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியானது இந்த சீசனை சிறப்பாக தொடங்கியுள்ளது. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 6 போட்டிகளில் தலா 3 வெற்றி, 3 தோல்விகளை சந்தித்து புள்ளிப்பட்டியலில் 5ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளது. இதையடுத்து அந்த அணி தங்களுடைய அடுத்த லீக் ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
இந்நிலையில் இப்போட்டிக்கு முன்னதாக அந்த அணி மாற்று வீரர் ஒருவரை ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. அதன்படி, நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் வீரர்கள் ஏலத்தின் போது இங்கிலாந்து தொடக்க வீரர் பென் டக்கெட்டை ரூ.2 கோடி என்ற அடிப்படை தொகையில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது. ஆனால் அவர், தனது சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் கனம் செலுத்த விரும்புவதாக கூறி, ஐபில் தொடரில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்தார்.
🚨 𝐑𝐞𝐡𝐚𝐧 𝐢𝐬 𝐚 𝐓𝐢𝐠𝐞𝐫 🔥🐅— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 23, 2026
The 21-year-old all-rounder replaces Ben Duckett in our squad.
இதன் காரணமாக பென் டக்கெட்டிற்கு ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்க தடையும் விதிக்கப்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. ஏனெனில், ஐபிஎல் விதிகளின்படி, ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட பிறகு வீரர்கள் சரியான காரணமின்றி தொடரில் இருந்து விலகினால், அவர்களுக்கு அடுத்த இரண்டு ஐபிஎல் சீசன்களில் விளையாட தடை விதிக்கப்படும். அதன்படி பார்த்தால் 2027 மற்றும் 2028ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரிலும் பென் டக்கெட்டால் பங்கேற்க முடியாத சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இந்நிலையில், தொடரில் இருந்து விலகிய பென் டக்கெட்டிற்கான மாற்ற வீரராக இங்கிலாந்து பவுலிங் ஆல் ரவுண்டர் ரெஹான் அஹ்மதை டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. அந்தவகையில், ரூ.75 லட்சம் என்ற அடிப்படை தொகையில் அவர் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இதனை ஐபிஎல் நிர்வாகமும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இங்கிலாந்து அணிக்காக கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ரெஹான் அஹ்மத், 5 டெஸ்ட், 9 ஒருநாள் மற்றும் 13 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி, 50 விக்கெட்டுகளையும், 200+ ரன்களையும் அடித்துள்ளார். இதன் மூலம் ரெஹான் அஹ்மத் ஐபிஎல் தொடரில் அறிமுகமாகும் வாய்ப்பையும் பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்: பதும் நிஷங்கா, கே.எல். ராகுல், நிதிஷ் ராணா, சமீர் ரிஸ்வி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், அக்ஸர் படேல் (கேப்டன்), டேவிட் மில்லர், ஆகிப் நபி தார், குல்தீப் யாதவ், முகேஷ் குமார், டி நடராஜன், லுங்கி இங்கிடி, துஷ்மந்த சமீரா, ரெஹான் அஹ்மத்*, கைல் ஜேமிசன், அஜய் ஜாதவ் மண்டல், கருண் நாயர், பிருத்வி ஷா, அஷுதோஷ் சர்மா, திரிபுரானா விஜய், அபிஷேக் போரல், சாஹில் பராக், விப்ராஜ் நிகம், மாதவ் திவாரி