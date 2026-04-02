டெல்லி அணியை சரிவில் இருந்து மீட்ட சமீர் ரிஸ்வி: லக்னோவை வீழ்த்தி அபாரம்
டெல்லி அணியின் அதிரடி ஆட்டக்காரர் சமீர் ரிஸ்வி 5 பவுண்டரிகள், 4 சிக்சர்க்ள் அடித்து 47 பந்துகளில் 70 ரன்கள் எடுத்தார்.
Published : April 2, 2026 at 7:14 AM IST
லக்னோ: லக்னோ அணிக்கு எதிராக ரிஸ்வி, ஸ்டப்ஸ் அதிரடியில் டெல்லி அணி அபார வெற்றி பெற்றி பெற்றுள்ளது.
லக்னோவில் நடைபெற்ற ஐபிஎல் 5வது லீக் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் மோதின. தொடரை அமர்க்களமாக தொடங்கிய மிட்செல் மார்ஷ் அதிரடியாக ரன்கள் சேர்த்தார். மறுபக்கம் ரிஷப் பண்ட் துரதிருஷ்டவசமாக 7 ரன்களில் ரன் அவுட்டானார்.
அணிக்கு நிலைத்து நின்று விளையாடி ரன்கள் சேர்ப்பார் என எதிர்பார்த்த மார்க்ரம் சிக்சர், பவுண்டரி விளாசி 11 ரன்களுக்கு அக்சர் படேல் பந்திலொ போல்டு ஆனார். பின்னர் வந்த பதோனி நடராஜன், முதல் பந்திலேயே டக் அவுட்டானார். மார்ஷ் பெரிய ஸ்கோரை எட்டுவார் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில், 35 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். தொடர்ந்து பூரனும் 8 ரன்களுக்கு அவுட்டாக லக்னோ அணி 71 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்கள் இழந்து திணறியது.
கடைசி கட்ட ஓவர்களில் அப்துல் சமாத் (36), முகுல் சவுத்ரி (14), ஷபாஸ் அகமது (15) ஓரளவு ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், லக்னோ அணி 141 ரனக்ளுக்கு ஆல் அவுட்டானது. டெல்லி அணி சார்பில் நடராஜன், நிகிடி தலா 3 விக்கெட்கள் வீழ்த்தினர்.
எளிதான இலக்கை விரட்டிய டெல்லி அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. கே.எல்.ராகுல் முகமது ஷமி பந்தில் டக் அவுட்டானார். தொடர்ந்து ஐபிஎல் தொடரில் முதல் போட்டியில் விளையாடிய நிசங்கா ஒரு ரன்னில் அவுட்டாகி ஏமாற்றினார்.
பின்னர் வந்த நிதிஷ் ராணா (15), கேப்டன் அக்ஷர் படேல் டக் அவுட்டாக, டெல்லி அணி 26 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்கள் இழந்து திணறியது. பின்னர் சமீர் ரிஸ்வி, ஸ்டப்ஸ் ஜோடி நிதானமாக ரன்கள் சேர்த்தனர். இருவரும் ரன் ரேட் குறையாமல் பார்த்து கொண்ட நிலையில், லக்னோ அணியின் வெற்றி பெறும் கனவை தகர்த்தனர்.
5 பவுண்டரிகள், 4 சிக்சர்க்ள் அடித்த ரிஸ்வி 47 பந்துகளில் 70 ரன்கள் எடுத்து களத்தில் அவுட்டாகாமல் இருந்தார். அவருக்கு துணை நின்ற ஸ்டப்ஸ் 32 பந்துகளில் 39 ரன்கள் எடுத்தார். இதனால் டெல்லி அணி 17 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் எளிதாக வெற்றி பெற்றது. இந்த ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கியது முதல் அனைத்து போட்டிகளிலும் சேஸ் செய்யும் அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது