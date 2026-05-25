டெல்லி கேபிடல்ஸ் ஆறுதல் வெற்றி - கொல்கத்தா அணியை வீழ்த்தி அபாரம்
டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி 14 போட்டிகளில் 7 வெற்றியுடன், 14 புள்ளிகள் பெற்று, இந்த சீசனை 6 இடத்தில் நிறைவு செய்துள்ளது
Published : May 25, 2026 at 7:21 AM IST
கொல்கத்தா: கொல்கத்தா அணியை 40 ரன்களில் வீழ்த்திய டெல்லி அணி தொடரை வெற்றியுடன் முடித்தது. இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை நெருங்கி வருகிறது. நேற்று கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்ற 70வது லீக் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற கொல்கத்தா அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது.
டெல்லி அணிக்கு அபிஷேக் பொரேல், கே.எல்.ராகுல் நிலையான தொடக்கத்தை அளித்தனர். அந்த அணி 4 ஓவர்களுக்கு 40 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில், பொரேல் 22 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். அவரை தொடர்ந்து சஹில் பராக் 24 ரன்களுக்கு சுனில் நரைன் சுழலில் சிக்கினார். மறுபக்கம் உறுதியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கே.எல்.ராகுல் இந்த சீசனில் 5வது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். இந்த சீசனில் அபாரமாக விளையாடி 45 ரன்கள் சராசரியுடன், 593 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.
இதனைதொடர்ந்து கடைசி கட்ட ஓவர்களில் அதிரடி காட்டிய கேப்டன் அக்சர் படேல் (39), டேவிட் மில்லர் (28) ரன்கள் குவித்த நிலையில், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 203 ரன்கள் எடுத்தது. கடினமான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய கேகேஆர் அணிக்கு ரஹானே, ஃபின் ஆலன் அதிரடியாக ஆடினர். அப்போது பந்துவீச வந்த லுங்கி நிகிடி ஆலனை 20 ரன்களுக்கு போல்டாக்கினார். தொடர்ந்து வந்த மனிஷ் பாண்டே (25) ஓரளவு ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், நிகிடி பந்துவீச்சில் அவுட்டானார்.
ஒரு பக்கம் விக்கெட் சரிந்தாலும், நிலையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கேப்டன் ரஹானே அரைசதம் கடந்தார். அவர் 63 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில், குல்தீப் யாதவ் சுழலில் அவுட்டானார். தொடர்ந்து அபாரமாக பந்துவீசிய பவேல் 29 ரன்களுக்கு அவுட்டாக, டெல்லி அணியின் வெற்றி கிட்டதட்ட உறுதியானது. இதனிடையே அனுகுல் ராய் கொடுத்த கேட்ச்சை விக்கெட் கீப்பர் தவறவிட, குல்தீப் யாதவ் ஹாட்ரிக் விக்கெட்கள் எடுக்கும் வாய்ப்பை இழந்தார்.
ஆனால் கேகேஆர் கீழ் வரிசை பேட்ஸ்மேனக்ள் அடுத்ததடுத்து அவுட்டான நிலையில், டெல்லி அணி 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆறுதல் வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி 14 போட்டிகளில் 7 வெற்றியுடன் 14 புள்ளிகள் பெற்று இந்த சீசனை நிறைவு செய்துள்ளது. இந்த தொடரில் 6 அணிகள் வெளியேறியுள்ள நிலையில், லீக் சுற்று முடிவில் பெங்களூரு, குஜராத், ஹைதராபாத், ராஜஸ்தான் அணிகள் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன.