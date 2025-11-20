ஆஷஸ் தொடர் 2025: பிளேயிங் லெவனை அறிவித்தது ஆஸ்திரேலியா; அறிமுக வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு!
ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில் விளையாடும் ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் அறிமுக வீரர்கள் ஜேக் வெதர்லாட், பிராண்டன் டாகெட் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில் விளையாடும் ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளேயிங் லெவனை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலிய அணி இங்கிலாந்து அணியுடன் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. ஐந்து போட்டிகளை உள்ளடக்கிய இந்த தொடரில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 21ஆம் தேதி பெர்த் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் இப்போட்டியில் விளையாடும் இங்கிலாந்து அணியின் பிளேயிங் 12-யை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. அந்தவகையில் பென் ஸ்டோக்ஸ் தலைமையிலான இந்த அணியில், காயத்தில் இருந்து மீண்டுள்ள நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் மார்க் வுட்டிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதேசமயம் இந்த அணியில் நட்சத்திர வீரர்கள் பென் டக்கெட், ஜோ ரூட், ஹாரி ப்ரூக், ஜேமி ஸ்மித், கஸ் அட்கின்சன், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் உள்ளிட்டோர் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர். மேற்கொண்டு இந்த அணியில் சுழற்பந்து வீச்சாளராக ஷோயப் பஷீருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில் முதல் டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளேயிங் லெவன் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்டீவ் ஸ்மித் தலைமையிலான இந்த அணியில் நட்சத்திர வீரர் மார்னஸ் லபுஷாக்னேவுக்கு லெவனில் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. முன்னதாக அவர் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடருக்கான அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருந்தார்.
அதேசமயம் பாட் கம்மின்ஸ் மற்றும் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் ஆகியோர் காயம் காரணமாக முதல் டெஸ்டிலிருந்து விலகியதையடுத்து அறிமுக வீரர்கள் ஜேக் வெதர்லட் மற்றும் பிராண்டன் டாகெட் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களுடன் ஸ்காட் போலண்டும் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பிடித்துள்ள நிலையில், பியூ வெப்ஸ்டருக்கும் இடம் கிடைக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆஸ்திரேலியா பிளேயிங் லெவன்: உஸ்மான் கவாஜா, ஜேக் வெதர்லாட், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், கேமரூன் க்ரீன், அலெக்ஸ் கேரி, மிட்செல் ஸ்டார்க், நாதன் லையன், பிராண்டன் டாகெட், ஸ்காட் போலண்ட்.
இங்கிலாந்து பிளேயிங் 12: பென் டக்கெட், ஜாக் கிரௌலி, ஆலி போப், ஜோ ரூட், ஹாரி புரூக், பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜேமி ஸ்மித், கஸ் அட்கின்சன், பிரைடன் கார்ஸ், மார்க் வுட், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஷோயப் பஷீர்.
ஆஷஸ் தொடருக்கான அணிகள்
ஆஷஸ் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி (முதல் டெஸ்ட்): ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, பிரெண்டன் டாகெட், கேமரூன் கிரீன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், உஸ்மான் கவாஜா, மார்னஸ் லபுஷாக்னே, நாதன் லையன், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜேக் வெதர்லட், பியூ வெப்ஸ்டர், மைக்கேல் நேசர்.
ஆஷஸ் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், ஷோயப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் கிராலி, பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஓல்லி போப், மேத்யூ பாட்ஸ், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்கு, மார்க் வுட்