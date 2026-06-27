இந்தியா தோற்றாலும் என் மகன் நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளான் - ஜெய் முந்த்ராவின் தாய் உருக்கம்!
இந்தியா மற்றும் அயர்லாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி நாளை பெல்ஃபாஸ்டில் நடைபெறவுள்ளது.
Published : June 27, 2026 at 7:21 PM IST
ஹைதராபாத்: அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இந்தியா தோற்றதில் வருத்தமிருந்தாலும், தன் மகன் நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்ததில் மகிழ்ச்சியடைவதாக ஜெய் முந்த்ராவின் தாயார் வித்யா முந்த்ரா தெரிவித்துள்ளார்.
அயர்லாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி 2 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கு இடையே நேற்று பெல்ஃபாஸ்டில் நடைபெற்ற முதல் டி20 ஆட்டத்தில் அயர்லாந்து அணி 34 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியாவுக்கு எதிராக அயர்லாந்து அணி தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
இந்த போட்டியில் அயர்லாந்து அணிக்காக இந்திய வம்சாவளி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜெய் முந்த்ரா அறிமுக வீரராக களமிறங்கி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தார். குறிப்பாக, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தான் வீசிய முதல் பந்திலேயே இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சனின் விக்கெட்டை வீழ்த்தி பிரமிப்பூட்டினார். இப்போட்டியில் மொத்தம் 4 ஓவர்களை வீசிய முந்த்ரா, 25 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணியின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றிக்கு முக்கியப் பங்காற்றினார்.
இந்தியாவின் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த முந்த்ரா, கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு படிப்பிற்காக அயர்லாந்து சென்றார். படிப்பிற்கு இடையே லென்ஸ்டர் கிரிக்கெட் கிளப்பில் இணைந்து விளையாடி வந்த அவருக்கு, 2025-ஆம் ஆண்டு அயர்லாந்து குடியுரிமை கிடைத்தது. இந்நிலையில், தற்போது அவர் அயர்லாந்து அணியில் இடம் பிடித்ததுடன், தனது தாய்நாட்டிற்கு எதிராகவே சர்வதேசப் போட்டியில் அறிமுகமாகும் வாய்ப்பையும் பெற்று அசத்தியுள்ளார்.
இந்நிலையில், இப்போட்டியில் இந்திய அணி தோற்றது வருத்தமளித்தாலும், தனது மகன் சிறப்பாக செயல்பட்டது மகிழ்ச்சியளிப்பதாக ஜெய் முந்த்ராவின் தாயார் வித்யா முந்த்ரா தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் பேசிய வித்யா, "இந்தியா தோற்றதில் எனக்கு வருத்தம் இருந்தாலும், என் மகன் மிகச்சிறப்பாக விளையாடிக் குடும்பத்திற்கும் மற்றும் நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளான் என்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்" என்றார்.
#WATCH | Tonk, Rajasthan: Jai Moondra's mother, Vidya Moondra says, " ...i am sad that india lost but my son performed so well and brought laurels to his family, rajasthan and country. i am proud of him. he picked 2 wickets. everyone who ever watched him play used to tell us to… pic.twitter.com/uhuZY0vFui— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 27, 2026
தொடர்ந்து பேசிய அவர் "அவனை நினைத்து நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன். அவன் இரண்டு முக்கிய விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினான். அவன் விளையாடுவதைப் பார்த்தவர்கள் அனைவரும், 'அவனை ஒரு கிரிக்கெட் வீரராக்குங்கள்' என்று எங்களிடம் கூறுவார்கள். 10ஆம் வகுப்பிற்குப் பிறகு, அவன் தனது படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்தினான். ஏனென்றால், அவன் முதலில் ஒரு பட்டப்படிப்பை முடிக்க வேண்டும், அதன் பிறகே கிரிக்கெட்டில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று அவனது தந்தை விரும்பினார்" என்று கூறினார்.
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ஜெய் முந்த்ராவின் தாயார் பேசிய கருத்துகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. இதற்கிடையில், இந்தியா மற்றும் அயர்லாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி நாளை பெல்ஃபாஸ்டில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியிலும் அயர்லாந்து வெற்றிபெறும் பட்சத்தில் தொடரை வெல்லும் என்பதால், இப்போட்டியின் மீதும் ஜெய் முந்த்ராவின் மீதும் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.