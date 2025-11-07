ETV Bharat / sports

குயின்டன் டி காக் சாதனை சதம் - பாகிஸ்தானை பந்தாடிய தென்னாப்பிரிக்கா!

ஆசியாவில் அதிக சதங்களை விளாசிய இரண்டாவது வெளிநாட்டு வீரர் என்ற சாதனையை தென்னாப்பிரிக்காவின் குயின்டன் டி காக் படைத்துள்ளார்.

குயின்டன் டி காக் - டோனி டி ஜோர்ஜி
குயின்டன் டி காக் - டோனி டி ஜோர்ஜி (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2025 at 10:32 AM IST

ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன் செய்துள்ளது.

பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்துவரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி 2 டெஸ்ட், 3 டி20 மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த டெஸ்ட் தொடரை இரு அணிகளும் 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்த நிலையில், டி20 தொடரை பாகிஸ்தான் அணி 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடரானது நேற்று தொடங்கியது.

அயுப், சல்மான் அரைசதம்

ஃபைசலாபாத்தில் நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியானது நேற்று நடைபெற்றது. இதில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணியில், நட்சத்திர வீரர் ஃபகர் ஸமான் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த அனுபவ வீரர்கள் பாபர் ஆசாம், முகமது ரிஸ்வான் ஆகியோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.

இதையடுத்து ஜோடி சேர்ந்த சைம் அயுப் - சல்மான் அலி ஆகா இணை பொறுப்புடன் விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்ததுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களைப் பதிவு செய்ததுடன் 70 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர். பின்னர் 53 ரன்களுடன் சைம் அயுப்பும், 69 ரன்களில் சல்மான் ஆகாவும் விக்கெட்டை இழந்தனர்.

பின்னர் களமிறங்கிய முகமது நவாஸ் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்ததுடன், 3 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 59 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு தேவையான ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழந்து 269 ரன்களை எடுத்தது. தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய நந்த்ரே பர்கர் 4 விக்கெட்டுகளையும், என்.பீட்டர் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

குயின்டன் டி காக் சதம்

அதனைத்தொடர்ந்து 270 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சவாலான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு லுவான் ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் - குயின்டன் டி காக் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இருவரும் ஆரம்பம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரும் உயர்ந்தது. இதில் அரைசதத்தை நெருங்கிய லுவான் ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் 7 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 46 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

பின்னர் டி கக்குடன் ஜோடி சேர்ந்த டோனி டி ஜோர்ஜியும் அபாரமாக விளையாடி ரன்களைக் குவித்தார். மறுபக்கம் தனது அதிரடியாக விளையாடி வந்த குயின்டன் டி காக் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 22ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து மிரட்டினார். அவருடன் இணைந்த ஜோர்ஜியும் அரைசதம் கடக்க, இருவரது பார்ட்னர்ஷிப்பும் 153 ரன்களை எட்டியதுடன், அணியின் வெற்றிக்கு வழி வகுத்தது.

அதன்பின், 9 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 76 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு ஜோர்ஜி விக்கெட்டை இழந்தார். அதேசமயம் இறுதிவரை விக்கெட்டை இழக்காமல் களத்தில் இருந்த குயின்டன் டி காக் 8 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்களுடன் 123 ரன்களையும், கேப்டன் மேத்யூ பிரிட்ஸ்கே 17 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.

இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 40.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை தென்னாப்பிரிக்க அணி 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்தும் அசத்தியுள்ளது. இந்த போட்டியில் சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய குயின்டன் டி காக் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

குயின்டன் டி காக் சாதனைகள்

இந்த போட்டியில் டி காக் சதம் விளாசியதன் மூலம், ஆசியாவில் அதிக சதங்களை விளாசிய இரண்டாவது வெளிநாட்டு வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார். இதன் மூலம் அவர் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜாம்பவான் கிறிஸ் கெயிலின் (8 சதங்கள்) சாதனையை முறியடித்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் தென்னாப்பிரிக்காவின் முன்னாள் வீரர் ஏபி டி வில்லியர்ஸ் 10 ரன்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார்.

ஆசியாவில் அதிக சதம் அடித்த வெளிநாட்டு வீரர்கள்

  • 10 - ஏபி டிவில்லியர்ஸ் (43 இன்னிங்ஸ்)
  • 9 - குயின்டன் டி காக் (37 இன்னிங்ஸ்)*
  • 8 - கிறிஸ் கெய்ல் (60 இன்னிங்ஸ்)
  • 7 - ஷாய் ஹோப் (31 இன்னிங்ஸ்)

மேலும் இது குயின்டன் டி காக் விளாசும் 22ஆவது ஒருநாள் சதமாகும். இதன் மூலம் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக சதங்களை அடித்த தென்னாப்பிரிக்க வீரர்கள் பட்டியலில் ஹர்ஷல் கிப்ஸின் சாதனையை முறியடித்து குயின்டன் டி காக் மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். இந்த பட்டியலில் முன்னாள் வீரர்கள் ஹாஷிம் அம்லா 27 சதங்களுடன் முதலிடத்திலும், ஏபி டி வில்லியர்ஸ் 25 சதங்களுடன் இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளனர்.

தென்னாப்பிரிக்காவுக்காக ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிக சதங்கள்

  • 27 - ஹாஷிம் ஆம்லா
  • 25 - ஏபி டி வில்லியர்ஸ்
  • 22 - குயின்டன் டி காக்*
  • 21 - ஹெர்ஷல் கிப்ஸ்
  • 17 - ஜாக் காலிஸ்

