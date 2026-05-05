ஐபிஎல் 2026: டெல்லி மைதானத்திலும் அதிக்கத்தை தொடருமா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்?
Published : May 5, 2026 at 2:23 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடைரில் இன்று அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்து வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 48ஆவது லீக் போட்டியில் அக்ஸர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியை எதிர்த்து ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் தடுமாறி வருகிறது. இந்த அணி விளையாடிய 9 போட்டிகளில் 4 வெற்றிகளை பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் 6ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. அதிலும் தங்களுடைய கடைசி லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக அபார வெற்றியை பதிவு செய்த கையோடு அந்த அணி இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
அணியின் பேட்டிங்கில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சஞ்சு சாம்சன், சர்ஃப்ராஸ் கான், டெவால்ட் பிரேவிஸ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் இருந்தாலும், அவர்கள் ஒருசேர ரன்களை சேர்க்க தவறி வருவது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் பந்துவீச்சில் அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அஹ்மத், ஜேமி ஓவர்டன், அகீல் ஹொசைன் ஆகியோருடன் ஸ்பென்சர் ஜான்சனும் விளையாடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் உள்ளன.
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்
மறுபுறம் அக்ஸர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு நடப்பு ஐபிஎல் சீசன் பெரிதளவில் சிறப்பாக அமையவில்லை. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 9 போட்டிகளில் வெறும் 4 வெற்றிகளை மட்டுமே பெற்று, 8 புள்ளிகளுடன் 7ஆவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 226 ரன்கள் என்ற கடின இலக்கை எட்டியதுடன், 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. தற்சமயம் அதே உத்வேகத்துடன் அந்த அணி இப்போட்டியை எதிர்கொள்கிறது.
அணியின் பேட்டிங்கில் பதும் நிசங்கா கேஎல் ராகுல், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், சமீர் ரிஸ்வி, நிதிஷ் ரானா போன்ற நட்சத்திர வீரர்கள் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. அணியின் பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் நடராஜன், குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்படும் நிலையில், மிட்செல் ஸ்டார்க்கும் இணைந்துள்ளது அணியின் பவுலிங் யுனிட்டை பலப்படுத்தியுள்ளது. மேலும் இதற்கு முன் இரு அணிகளும் மோதிய ஆட்டத்தில் சிஎஸ்கே வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், அதற்கான பதிலடியை கொடுக்கும் முயற்சியிலும் டெல்லி அணி விளையாடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் டெல்லி மற்றும் சென்னை அணிகள் இதுவரை 32 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 20 போட்டிகளிலும், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 12 போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ளன. அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் மோதிய 8 போட்டிகளில், சென்னை 6 முறையும், டெல்லி 2 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
அருண் ஜெட்லி மைதானம்
டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானம் பொதுவாக பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாகவே கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் இங்குள்ள பவுண்டர் எல்லைகள் மற்ற மைதானங்களை விட சற்று சிறியதாக இருப்பதால், பேட்டர்கள் எளிதாக சிக்ஸர்களை விளாச முடியும். இருப்பினும் ஆட்டம் செல்ல செல்ல பவுலர்களாலும் இங்கு ஆதிக்கத்தை செலுத்த முடியும். இதனால் போட்டியில் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் மற்றும் மிதவேக பவுலர்களால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்: பதும் நிஷங்கா, கேஎல் ராகுல், அபிஷேக் போரல், நிதிஷ் ராணா, சமீர் ரிஸ்வி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், அக்ஸர் படேல் (கேப்டன்), கைல் ஜேமிசன், குல்தீப் யாதவ், முகேஷ் குமார், டி நடராஜன். (இம்பேக்ட் வீரர் - மிட்செல் ஸ்டார்க்)
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் படேல், டெவால்ட் பிரேவிஸ், கார்த்திக் சர்மா, ஷிவம் தூபே, அகில் ஹொசைன், ஜேமி ஓவர்டன், நூர் அஹ்மத், அன்ஷுல் கம்போஜ், ஆகாஷ் மத்வால். (பிரசாந்த் வீர்)